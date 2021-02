Rostock

Im Jahre 2010 nahm er schon einmal beim Koggenzieher-Wettbewerb teil, nun wird er wieder auf der Bühne 602 in Rostock stehen: Nils Heinrich erzählt in seinem Programm „Deutschland einig Katerland“ die ganz andere, bisher nicht erzählte und „absolut wahre“ Geschichte der Nachwendezeit. Für ihn habe sich in den 90ern viel mehr geändert als nur die Postleitzahl. Seine Erfahrungen mit der Nachwendezeit wird er am zweiten Wertungstag des Kabarettwettbewerbes, am Freitag, dem 5. März, auf der Bühne präsentieren und gegen Liza Kos und Jakob Friedrich antreten.

Nils Heinrich wurde 1971 in Sangerhausen (Bezirk Halle, DDR) geboren und ist 1991 in den Westen gegangen. Wie viele andere auch, wie er sagt. Dass nicht alles gut lief und einige Fehler gemacht wurden, sei offensichtlich, sagt er. „Ich hatte den Eindruck, dass noch immer Redebedarf zum Thema Nachwendezeit herrscht“, sagt er im Hinblick auf sein Programm.

Pegida-Nachwehen, Dokumentationen über die Treuhandgesellschaft und politische Debatten prägten die vergangenen Jahre. „Viele ehemalige Ostdeutsche sind immer noch der Meinung, dass im Zuge dessen ihre ganze Biografie entwertet wurde“, beobachtete Heinrich. „Da mag vielleicht etwas dran sein, aber es gibt heute auch sehr erfolgreiche ehemalige DDR-Bürger, die ihre Herkunft nicht an die große Glocke hängen, sondern im Hier und Jetzt leben.“

Keine Schönmalerei über die Zustände zur Nachwendezeit

Dass die Leute pikiert darüber sind, was er erzählt, habe er noch nicht erlebt. „Gerade die Leute in meinem Alter oder die noch älter sind und in der DDR gewohnt haben, wissen ja ganz genau, wie es war“, sagt Heinrich. „Und die halten auch nichts davon, wenn man alles schön färbt. Heute lachen wir darüber.“

Wie sich die Situation in den vergangenen dreißig Jahren ganz persönlich beim Kabarettisten verändert hat, verrät er den Zuschauern, die von zu Hause aus zusehen. Wegen der aktuellen Bestimmungen kann der Koggenzieher-Wettbewerb nämlich nur live übertragen werden. Mit Streams im Internet habe Heinrich zu Beginn der Pandemie schnell wieder abgeschlossen, wie er berichtet. Es fehle etwas ganz Wesentliches: die Publikumsreaktion. „Ich weiß nicht, was besonders witzig ist oder was die Zuschauer auf die Palme bringt“, fasst er es zusammen. „Es ist sehr einseitig.“ Die atemberaubende Stille im Saal, die sich an der richtigen Stelle entlade, wie es sich Nils Heinrich ausgemalt hätte – das sei bei Livestreams nicht zu spüren.

Musik funktioniert gut in Livestreams

Deswegen werde es, im Gegensatz zu seinem letzten Auftritt beim Koggenzieher, auch eine ganz andere Situation sein. Auf diese bereite er sich anders vor als auf andere Auftritte: „Ich stelle mich darauf ein, dass es keine Reaktion geben wird“, sagt er. Darum werde er Ausschnitte aus seinem Programm spielen, die nicht darauf angewiesen sind.

Er hat gemerkt: Musik funktioniert bei Übertragungen im Internet sehr gut. „Und ich habe zum Glück auch einige im Repertoire“, schmunzelt er. Die Zuschauer können dann nämlich nur zuhören, genießen und sich freuen. Lachen ist aber natürlich auch erlaubt und erwünscht, sagt Heinrich. Nils Heinrich freut sich schon darauf, wieder rauszukommen, sein Job verlange sonst eigentlich, viel unterwegs zu sein. Durch den Lockdown verbringt er viel Zeit zu Hause.

Wie viel er von seinem Programm spielen kann, ist noch nicht klar. Die Zeit ist begrenzt, „ich hoffe, dass ich den Ausschnitt so wähle, dass die Zuschauer Gags zu hören bekommen, die sie noch nicht kennen“, sagt Nils Heinrich. Und falls die Zuschauer danach noch mehr Geschichten des Kabarettisten aus der Nachwendezeit hören wollen: „Im März kommt mein Buch ‚Hier heißen alle Ronny, auch die Jungs‘ raus. Da gibt es noch viel mehr zu lesen“, macht er neugierig.

Von Stefanie Ploch