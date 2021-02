Rostock

„Komik und Humor als Werkzeug, um meine Anliegen zu vermitteln, bedeuten mir sehr viel“, sagt Slam-Poet Rainer Holl. „Es ist ein Türöffner, um andere Gedanken zuzulassen.“ Die Gedanken, die er meint, handeln von Erste-Welt-Problemen. Von Problemen, die die Wohlstandsgesellschaft vermeintlich zu haben scheint. In seinem Programm „Optimist auf niedrigem Niveau“ kritisiert er genau das. Beim Rostocker Kabarett-Wettbewerb der Bühne602 wird er am dritten Wertungstag, am Samstag, den 6. März, sein Programm auf die Bühne bringen. Er tritt an dem Abend gegen zwei Musikkabarettisten, Lina Lärche und Falk, an.

„Viele dieser angeblich alltäglichen Probleme sind gar keine“, meint Rainer Holl. „Das versuche ich in meinen Stücken zu entlarven.“ Manchmal komme er auch auf große Probleme zu sprechen, wie Gleichberechtigung oder das Patriarchat, was von Männern ab und an als Identitätspolitik aufgefasst werde, wie er sagt. Und: „Ich mag es, wenn die Leute ein bisschen verwirrt sind.“

Im besten Fall erschaffe er auf der Bühne eine Situation, in der er die Leute ein bisschen überfordere und die Anspannung mit einer Pointe lösen könne. Oder andersherum: Wenn er in einer witzigen Situation etwas sage, was das Publikum fassungslos mache. „Ich mag diesen Wechsel“, sagt Holl. „Ich finde es wichtig, dass Dramaturgie in meinen Stücken enthalten ist.“

Moderation und Coaching während Lockdown

Seit Oktober 2019 ist er amtierender deutschsprachiger Vizemeister im Poetry Slam. „Ich dachte: Mensch, 2020 wird mein Jahr!“, sagt er. Doch dann kam Corona. „Die neue Stufe des Solokünstlertums hat sich jetzt nicht nur um ein Jahr verschoben, sondern das geht noch ein Jahr weiter.“ Selbst wenn es ab Sommer eine Perspektive geben würde, plane man nicht für den Herbst, sagt er. Im vergangenen Jahr habe er viel von zu Hause aus und online arbeiten können, macht neben den Bühnenshows auch Moderationen und Coachings.

Der Koggenzieher-Wettbewerb 2021 Comedians und Kabarettisten gehen Anfang März erneut ins Netz: Beim diesjährigen Koggenzieher-Festival werden coronabedingt alle Veranstaltungen online gestreamt. Das Event findet vom 4. bis zum 7. März statt. Die Beiträge der insgesamt neun Kabarettisten aus ganz Deutschland werden auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG live übertragen. Das Publikum kann anschließend in einem Online-Tool über den Favoriten abstimmen. Die OZ zeigt die Veranstaltungen im Livestream exklusiv für OZ-Abonnenten. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, im OZ-Shop Tickets zu kaufen. Im Einzelpreis für je 5 Euro, für das ganze Festival beträgt der Preis 12 Euro. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den goldenen Koggenzieher ringen. Am Finaltag werden vier Preise vergeben. Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1. bis 3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis. Gewinner des Koggenziehers waren unter anderem Christian Ehring (2005), Christoph Sieber (2006), Marc-Uwe Kling (2007), Vocal Recall (2012) und Fee Badenius (2016). Der „Koggenzieher“ hat viele Fans und viele Unterstützer. Zu beiden gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, Freund & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH. Sie haben an den Koggenzieher-Abenden keine Zeit, wollen aber die Kulturszene in Rostock unterstützen? Die Compagnie de Comédie/Bühne 602 freut sich über Ihre Spende. Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG; IBAN: DE50 1309 0000 0001 3268 80; BIC: GENODEF1HR1

„Ich hoffe, die Leute haben sich noch nicht an kulturellen Livestreams satt gesehen“, erzählt Rainer Holl im Hinblick auf die Koggenzieher-Veranstaltung. „Wenn man im Arbeitsumfeld bereits zu Hause am Laptop sitzt, will man nach dem Feierabend vielleicht mal was anderes machen, als am Bildschirm zu hängen.“ Die Befriedigung sei für die Künstler und auch die Zuschauer nicht so sehr vorhanden wie das Erleben eines Programmes auf einer Bühne im Theater. Der Mehrwert fehle auf Dauer, das Gefühl von echter Kultur. Trotzdem freut er sich schon sehr auf den Wettbewerb. „Ich war früher viel unterwegs. Nun komme ich endlich wieder raus.“

Holl will einfach nur Spaß haben

In Rostock war Holl bisher noch nie. Und auch wenn er nicht am Finalabend teilnehmen sollte, werde er die Zeit in der Hansestadt verbringen. Mit dem Wettbewerbsgedanken sei er, der aus dem Poetry-Slam kommt, vertraut. Deswegen mache er sich nicht so viel Druck und versuche, einfach Spaß zu haben. „Es ist schon toll, neue Künstlerinnen und Künstler und Veranstalterinnen und Veranstalter kennenzulernen“, sagt er. Dennoch finde er es schade, dass das Publikum nur an den Bildschirmen zu Hause zusehen kann. Die Stimmung sei eine andere, das Feeling und die Magie fehle.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Davon lässt er sich nicht demotivieren. Passend dazu gibt es „Demotivierende Tischkalender“ in seinem Shop zu kaufen, mit Sprüchen wie: „Es gibt im Leben immer zwei Wege: deinen und den richtigen.“ „Das motiviert tatsächlich mehr als die richtigen Motivationssprüche“, sagt er und lacht. Und auf die Frage, worauf sich die Zuschauer bei seinem Auftritt freuen können, sagt er scherzhaft: „Auf die Pause danach.“

Von Stefanie Ploch