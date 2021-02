Rostock

Die Zuschauer zum Nachdenken anregen, Menschen inspirieren und über den Tellerrand schauen: Bei ihren Auftritten geht es Liese-Lotte Lübke vor allem darum. Der Kabarettistin aus Niedersachsen ist es wichtig, die Zuschauer zu berühren. „Im besten Fall stellen sie alles auf den Kopf, nachdem sie meinen Auftritt gesehen haben“, schmunzelt sie. Beim diesjährigen Kabarettwettbewerb der Bühne 602 in Rostock buhlt sie mit acht weiteren Künstlern um den goldenen Koggenzieher. Gleich am ersten Kabarettabend, Donnerstag, den 4. März, wird sie gegen Bernard Paschke und Dr. Emir Puyan Taghikhani auf der Bühne stehen.

Vom Leben inspiriert, singt und spielt sie in ihrem Programm „Und wenn schon ...“ Lieder, die nicht immer nur lustig sind, wie sie sagt. Das Klavier ist ihre Begleitung auf der Bühne. „Mein Programm ist eine Mischung aus tiefgründigem Humor, manchmal auch ‚hau drauf‘ – einfach nur lachen. Aber vor allem ganz viel Anstoß zur Selbstreflexion“, macht Liese-Lotte Lübke neugierig.

„Ich bin eigentlich eher gesellschaftskritisch unterwegs, durch die aktuelle Situation habe ich aber auch einige Lieder geschrieben, die die Politik kritisieren.“ Viele persönliche Erlebnisse würden bei ihrem Auftritt zur Sprache kommen. Sie rege an, selbst mal wieder aus dem Alltag auszubrechen, verrückte Dinge zu tun. „Das Leben ist zu kurz und wir machen so vieles, was nichts bringt“, sagt sie.

„Jeder Abend ist anders, auch wenn das Programm gleich ist“

Das, was die Kabarettistin am meisten nervt, ist der Alltag. „Deswegen mache ich Kabarett“, schmunzelt sie. „Ich habe in dem Job die Freiheit, ganz ich zu sein.“ Sie wolle leben und nicht nur vor sich her existieren. „Das ist das Schöne an der Bühne. Man sieht auf Tour immer andere Städte, andere Menschen und lernt ganz viel kennen.“ Auch wenn das Programm immer das Gleiche ist, so sei dennoch jeder Abend anders. Je nach Stimmung und Energie der Zuschauer.

Der Koggenzieher-Wettbewerb wird in diesem Jahr für Zuschauer online übertragen. Zwar sei es schwierig, so eine Verbindung zu den Zuschauern herzustellen, davon lebe eigentlich ihr Job, sagt Liese-Lotte Lübke. Dennoch: „Ich habe mega Lust auf die Veranstaltung, ich will wieder spielen!“ Seit die Bühnen Deutschlands wegen Corona nicht mehr bespielt werden dürfen, habe sie einige Livestreams gemacht, erzählt sie. „Es ist besser als nichts und hat punktuell geholfen, aber man spielt in einem leeren Saal ohne Menschen.“ Das Publikum fehle.

Austausch mit dem Publikum fehle

Das Interagieren mit den Zuschauern sei ihr wichtig, sagt sie. Der zwischenmenschliche Austausch nach dem Auftritt: „Es ist ein tolles Gefühl, wenn Menschen hinterher zu mir kommen und sagen ‚Das kenne ich auch‘ oder ‚In diesem Song habe ich mich wirklich wiederentdeckt‘. Das ist der Hauptgrund, warum ich Kabarett mache und das ist das, was am meisten fehlt.“

Dennoch hoffe sie beim Wettbewerb Anfang März auf einen schönen Abend. Dass die Zeit, die sie auf der Bühne habe, mit den Zuschauern etwas mache, sich diese für kurze Zeit entführen lassen in einen Konzertabend. „Ich wünsche mir, dass die Zuschauer zu Hause sich vorstellen können, im Theater zu sitzen, sich nah zu sein.“ Wenn sie die Zuschauer einen Moment berühren könne, dann habe sie eigentlich schon alles gewonnen an dem Abend, sagt sie. Sie freue sich auf den Austausch mit den anderen Kabarettisten und den Veranstaltern. Denn auch das fehle in diesen Zeiten.

Und wie bereitet sich die Kabarettistin auf den Wettbewerb vor? „Gar nicht“, gibt sie lachend zu. Das Programm stehe eh, vieles komme dann spontan. „Ein paar Lieblingssongs werde ich auf jeden Fall spielen, auch einige Lieder, die zur aktuellen Situation passen.“

