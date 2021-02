Rostock

Es wird musikalisch und bunt, mit extravaganten Outfits, wenn Lina Lärche auf der Bühne steht. Mit verschiedenen Kostümen funktioniert ihr Programm „Ich find’s jetzt schon toll“ am besten. Die Musikkabarettistin nimmt ihre Zuschauer darin mit auf eine Reise nach Fantasia. Beim diesjährigen Koggenzieher-Wettbewerb der Rostocker Bühne 602 wird sie am Samstag, dem 6. März, versuchen, die Jury von sich zu überzeugen. Ihre Konkurrenten an dem Abend sind Rainer Holl und Falk.

Dass Lina Lärche auf Bühnen stehen will, war ihr schon früh klar. Nähen, Basteln, Singen und Tanzen gehörten zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Auf Anraten ihrer Eltern, „doch etwas Vernünftiges zu lernen“, begann sie mit dem Lehramtsstudium in den Fächern Kunst und Englisch. „In der Zeit habe ich dann schon Gesangsunterricht genommen und nach dem Studium habe ich dann den künstlerischen Weg eingeschlagen“, sagt die Frau. „Denn ich habe gemerkt: Ich bin doch eher die Ulknudel als eine Respektsperson, die vor einer Klasse steht.“

Keine Szenen zum Mitmachen für die Zuschauer

Inspiriert von Menschen, ihren Ticks und Eigenarten brachte sie die ersten Stücke auf die Bühne. Es gefalle ihr, immer neue Orte zu entdecken, neue Leute kennenzulernen und immer wieder an neuen Stücken zu arbeiten. „Und es macht viel Spaß, die Leute zum Lachen zu bringen, und es bedeutet mir sehr viel, weil es mit guter Laune und Freude zu tun hat“, sagt Lina Lärche. Wenn die Stimmung im Saal gut ist, gibt es ab und an auch Szenen zum Mitmachen für die Zuschauer, verrät sie. Beim Kabarett-Wettbewerb im März werde daraus wohl nichts – denn die Veranstaltung wird live im Internet übertragen.

Der Koggenzieher-Wettbewerb 2021 Comedians und Kabarettisten gehen Anfang März erneut ins Netz: Beim diesjährigen Koggenzieher-Festival werden coronabedingt alle Veranstaltungen online gestreamt. Das Event findet vom 4. bis zum 8. März statt. Die Beiträge der insgesamt neun Kabarettisten aus ganz Deutschland werden auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG live übertragen. Das Publikum kann anschließend in einem Online-Tool über den Favoriten abstimmen. Die OZ zeigt die Veranstaltungen im Livestream exklusiv für OZ-Abonnenten. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, im OZ-Shop Tickets zu kaufen. Im Einzelpreis für je 5 Euro, für das ganze Festival beträgt der Preis 12 Euro. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den goldenen Koggenzieher ringen. Der Gewinner tritt dann mit seinem vollständigen Programm nochmals am Montag auf. Am Finaltag werden vier Preise vergeben. Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1. bis 3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis. Gewinner des Koggenziehers waren unter anderem Christian Ehring (2005), Christoph Sieber (2006), Marc-Uwe Kling (2007), Vocal Recall (2012) und Fee Badenius (2016). Der „Koggenzieher“ hat viele Fans und viele Unterstützer. Zu beiden gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, Freund & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH. Sie haben an den Koggenzieher-Abenden keine Zeit, wollen aber die Kulturszene in Rostock unterstützen? Die Compagnie de Comédie/Bühne 602 freut sich über Ihre Spende. Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG; IBAN: DE50 1309 0000 0001 3268 80; BIC: GENODEF1HR1

„Das Publikum fehlt schon“, sagt sie. „In den Gesichtern und am Applaus zu sehen, wie mein Programm ankommt und der direkte Kontakt mit den Zuschauern ist doch etwas anderes, als nur zu wissen, dass sie von zu Hause aus zusehen.“ Das Bonbongeschmatze und Getuschel sowie der Geruch des Theaters seien toll. „Ich mache es ja nicht nur für mich, sondern vor allem für das Publikum. Sonst kann ich ja auch Selbstgespräche führen“, lacht sie.

Vorstellungen im „Showfenster“

Erfahrungen mit Auftritten ohne Publikum habe Lina Lärche im vergangenen Jahr bereits sammeln können. Nachdem im ersten Lockdown alle Auftritte abgesagt wurden und es im Sommer einige kleine Auftritte auf Bühnen gab, hat sich zum zweiten Lockdown ein neues Projekt etabliert. Mit Kollegen verwandelt sie seit November ein Schaufenster eines Geschäftes in Berlin in ihre Bühne. Im sogenannten „Showfenster“ spielt sie ihr Programm – Passanten bleiben stehen und können sich die Vorstellung anschauen. „Da gab es einen Tag, an dem es angefangen hat zu regnen“, erzählt sie. Die Zuschauer gingen alle weiter. „Ich habe trotzdem weiter gespielt, auch wenn es komisch war.“ Es hätte sich angefühlt, als würde sie einen Monolog halten.

Auf den Koggenzieher-Wettbewerb ist sie daher sehr gespannt. Die Vorbereitung ist dieses Mal anders als bei vorherigen Auftritten. „Ich spreche zwar meinen Text durch, aber letztens habe ich mir auch eine Kamera aufgestellt und versucht, in die Kamera zu spielen. So dass ich eine Illusion von der Situation beim Wettbewerb habe“, sagt Lina Lärche. Welche Kostüme und Musikstücke sie in ihrer Vorstellungszeit auf die Bühne bringen möchte, verrät sie noch nicht. Nur: „Ich freue mich auf den Koggenzieher.“

Von Stefanie Ploch