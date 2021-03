Rostock

Auf der Bühne spielt sie mit drei Identitäten – ihren eigenen. Liza Kos bedient sich in ihrem Programm „Was glaub’ ich, wer ich bin?!“ typischer Klischees. Sie spielt auf der Bühne die Russin, im nächsten Moment ist sie die „typische“ Deutsche, im anderen ist sie Türkin. „Ich wollte aus meinem Leben erzählen, das schon genug Stoff für Comedy bereit hält“, erzählt sie. „Die Figuren sind also aus meinem Leben heraus entstanden.“ Ihr Programm wird sie am zweiten Wertungstag, am Freitag, den 5. März, auf der Bühne 602 beim Rostocker Koggenzieher präsentieren. An dem Abend tritt sie gegen Jakob Friedrich und Nils Heinrich an.

Comedy als Kunstform ist sehr vielfältig, sagt Liza Kos. Und es sei ihre Berufung, die sie zum Beruf gemacht habe. Angefangen habe sie eigentlich mit dem Schreiben von Liedern. „Sie handelten von mir und von Liebeskummer“, erzählt sie. Von dort war der Schritt nicht groß zu den Songs, die Freude verbreiten. Sie tue sich schwer damit, sich über andere lustig zu machen. Leichter falle es ihr hingegen, über sich selbst zu lachen. Die Idee für das Programm war entstanden.

Integration durch Beitritt zum Karnevalsverein

Die gebürtige Russin zog 1996 mit ihren Eltern und ihrem Bruder nach Deutschland. Wenige Jahre später: „Ich integriere mich in Deutschland, indem ich zum Islam konvertiere“, steht in ihrer Biografie geschrieben. Dann konvertierte sie zurück, verliebte sich in einen Türken. Nach weiteren spannenden Etappen im Leben trifft sie 2009 den Entschluss, dem Karnevalsverein beizutreten, um „die Integration zu perfektionieren“. Dazu fängt sie an, den Aachener Dialekt zu lernen.

Der Koggenzieher-Wettbewerb 2021 Comedians und Kabarettisten gehen Anfang März erneut ins Netz: Beim diesjährigen Koggenzieher-Festival werden coronabedingt alle Veranstaltungen online gestreamt. Das Event findet vom 4. bis zum 7. März statt. Die Beiträge der insgesamt neun Kabarettisten aus ganz Deutschland werden auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG live übertragen. Das Publikum kann anschließend in einem Online-Tool über den Favoriten abstimmen. Die OZ zeigt die Veranstaltungen im Livestream exklusiv für OZ-Abonnenten. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, im OZ-Shop Tickets zu kaufen. Im Einzelpreis für je 5 Euro, für das ganze Festival beträgt der Preis 12 Euro. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den Goldenen Koggenzieher ringen. Am Finaltag werden vier Preise vergeben. Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1. bis 3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis. Gewinner des Koggenziehers waren unter anderem Christian Ehring (2005), Christoph Sieber (2006), Marc-Uwe Kling (2007), Vocal Recall (2012) und Fee Badenius (2016). Der „Koggenzieher“ hat viele Fans und viele Unterstützer. Zu beiden gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, Freund & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH. Sie haben an den Koggenzieher-Abenden keine Zeit, wollen aber die Kulturszene in Rostock unterstützen? Die Compagnie de Comédie/Bühne 602 freut sich über Ihre Spende. Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG; IBAN: DE50 1309 0000 0001 3268 80; BIC: GENODEF1HR1

„Die Leute lachen sehr gerne über stumpfe Klischees“, hat Liza Kos beobachtet. „Manchmal reicht es schon, ein Wort mit russischem Akzent zu betonen und die Leute lachen.“ Mit Klischees zu arbeiten seien gute Instrumente, um die Menschen zum Lachen zu bringen. „Denn sie können damit etwas anfangen, müssen nicht groß darüber nachdenken.“

Neue Dinge auszuprobieren wegen Corona schwierig

Anders als in den Vorurteilen über Russen, trinke Liza Kos keinen Alkohol. „Ein paar Russinnen sagten mir auch schon nach Auftritten, dass sie es satt hätten, ständig darauf reduziert zu werden“, sagt sie. „Und es stimmt ja auch, was sie sagen.“ Es sei zwar eine gute Vorlage, aber in ihrem neuen Programm versuche sie, dieses Klischee außen vor zu lassen, verrät sie.

Wegen der Cororna-Pandemie sei es aber schwierig, neue Dinge zu testen. Die Lockdown-Zeit nutze sie unter anderem dafür, ihr neues Programm zu schreiben. „Im Comedy-Bereich ist es sehr wichtig, auf offenen Bühnen zu proben und zu schauen, wie das Programm ankommt“, sagt Liza Kos. Änderungen seien immer möglich, aber vorab testen zu können, wie das Publikum reagiere, sei sehr wertvoll. „Zurzeit hört mir nur mein Hund zu“, sagt sie und lacht.

Erfahrungen mit Livestreams

Ob in diesem Jahr viele Auftritte stattfinden können, wisse sie noch nicht. Aber auf den Koggenzieher-Wettbewerb freue sie sich umso mehr. Auf die Bühne, auf die Kollegen. „Es wird zwar anders als sonst, aber es signalisiert: Comedy ist noch da.“ Weil ihr Programm sonst knapp drei Stunden gehe, müsse sie ein bisschen umplanen, die Überleitungen anders hinbekommen. „Und ich würde gern etwas Neues ausprobieren“, verrät Liza Kos.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Livestreams habe sie bereits Erfahrungen machen können, sie sagt: „Es ist schon enorm hilfreich, wenn Veranstalter und Techniker im Publikum sitzen und man nicht komplett in den leeren Saal spielt.“ Die Zuschauer können sich ihrer Aussage nach auf viele Überraschungen freuen, trotz vieler Klischees. „Es gibt vieles, womit die Zuschauer nicht rechnen. Und wenn sie Überraschungen mögen, ist es genau das Richtige für sie.“

Von Stefanie Ploch