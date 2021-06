Rostock

Jubiläum auf dem Stützpunkt Hohe Düne: Vor genau 15 Jahren ist hier das 1. Korvettengeschwader in Dienst gestellt worden. „Das ist im Sinne von Tradition ja eigentlich noch recht jung. Aber zugleich ein Zeichen, dass wir modern und dynamisch sind und weiter groß und erwachsen werden“, sagt Fregattenkapitän Florian Feld. Am 7. März 2019 hat der 46-Jährige die Führung über das Geschwader, zu dem fünf Schiffe der „Braunschweig“-Klasse gehören, übernommen.

Längst sind die Korvetten aus Rostock, dem Alltag der Marine und den deutschen Auslandsmissionen nicht mehr wegzudenken. Seit 2014 sind die Kriegsschiffe und ihre Besatzungen sogar durchgehend in Einsätze und einsatzgleiche Verpflichtungen in allen maritimen Missionen eingebunden. Die Teilnahme an zusätzlichen internationalen Übungen gehören heute ebenfalls zu ihrem täglichen Arbeitsauftrag. In Dienst gestellt wurden die Schiffe jedoch schon deutlich früher – nämlich von 2008 bis 2013.

Einzelkämpfer auf hoher See

Einer, der seinerzeit den Übergang von den Schnellbooten zu den Korvetten mitbegleiten durfte, ist Stabsbootsmann Roland Schmidt. Seit der Indienststellung des Korvettengeschwaders verrichtet er seine Arbeit in Warnemünde für diesen Verband. „Zu Beginn mussten einige Herausforderungen für die Korvetten überwunden werden bis alle sogenannten technischen Kinderkrankheiten überwunden waren“, erinnert sich der 49-Jährige.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die größte Umstellung bedeutete für ihn jedoch, dass die Schnellboote immer im Verband auf See unterwegs waren, während die Korvette als Einzelfahrer auf dem Meer bestehen musste. „Die vielen nationalen wie internationalen Übungen und Einsätze heutzutage bringen die Korvetten mit anderen seegehenden Einheiten erneut in Verbänden zu einer großen profitablen Gemeinschaft zusammen.“ Ihre Hauptfähigkeiten sind das Überwachen und Aufklären von Seegebieten sowie nötigenfalls, Ziele auf See und an Land zu bekämpfen.

Weitere Korvetten nehmen Kurs auf Rostock

Im September 2017 wurde der Bau von fünf Korvetten der „Braunschweig“-Klasse in Auftrag gegeben. Mit dieser Ergänzungsbeschaffung werde die Marine ab Mitte der 2020er Jahre über zehn Schiffe dieser Art verfügen. In Dienst gestellt werden die Kriegsschiffe allerdings nacheinander. Den Anfang soll Die Korvette „Köln“ machen.

Stützpunkt in Hohe Düne Der Marinestützpunkt Hohe Düne ist 248 Hektar groß. 1300 Soldaten sind hier stationiert. In den nächsten Jahren soll ihre Anzahl auf 1900 wachsen. Das 1. Korvettengeschwader besteht aus fünf Korvetten der „Braunschweig“-Klasse. Diese modernen Schiffe können weltweit in Küstengewässern und heimatfernen Randmeeren eingesetzt werden. Im September 2017 wurden fünf neue Korvetten in Auftrag gegeben. Sie sollen bis Mitte der 2020er fertiggestellt sein. Die erste Korvette, die in Warnemünde ihren Heimathafen finden soll, wird den Namen „Köln“ tragen.

Verglichen mit ihren Vorgängern, sollen die Fähigkeiten der neuen Kriegsschiffe dieselben bleiben. Allerdings werden viele Anlagen und Geräte auf den neusten Stand der Technik gebracht. Eine modifizierte Radaranlage, eine reichweitengesteigerte Bordkanone, leistungsfähigere Netzwerksysteme und eine modernere Brücke werden zukünftig die Arbeit an Bord noch einmal erleichtern.

Stützpunkt wächst immer weiter

Auch auf dem Stützpunkt selbst soll es in den nächsten Jahren einige Veränderungen geben. Denn: „Mit dem Aufwuchs um fünf weitere Korvetten wird unser Verband über 1000 Männer und Frauen umfassen“, erklärt der aktuelle Kommandeur des 1. Korvettengeschwaders. Im gesamten Stützpunkt steige damit die Zahl der Marinesoldaten von 1300 auf etwa 1900 an. Und das erfordere zusätzlichen Platz für die Truppen.

Während die Berufsfeuerwehr bereits ihre neue Wache beziehen durfte, müssen sich die Soldaten auf dem Stützpunkt noch ein wenig gedulden. Auch für sie sollen in den nächsten Jahren zwei neue Unterkunftsgebäude entstehen. Wann die Arbeiten ausgeführt werden können, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher, wie eine Marine-Sprecherin mitteilt.

Von Susanne Gidzinski