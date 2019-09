Rostocker Kraftwerk: Mecklenburgs Energiezentrale

Rostock

Im Bunker ist es dunkel, warm, staubig und stickig. Ein Förderband schafft neue Kohle herbei. Die meist kirschgroßen Stücke landen zwei Etagen tiefer in einer der vier Mühlen. Später werden sie als Pulver zermahlen und mit Luft gemischt bei 1200 Grad Celsius verbrannt. Das Innenleben des Rostocker Kraftwerks ist ein Technik-Dschungel: Rohre, stählerne Treppen und Maschinen, verteilt über 100 Höhenmeter in einem riesigen Turm. Obwohl die Anlage unter Volllast läuft, sind nirgendwo Menschen zu sehen.

„Um das Kraftwerk zu fahren, sind nur vier Leute nötig“, sagt Jana Hinz, Sprecherin der Kraftwerks- und Netzgesellschaft (KNG), die das einzige Kohlekraftwerk in Mecklenburg-Vorpommern betreibt. Am 1. Oktober vor 25 Jahren ging es ans Netz. Nach derzeitigem Stand wird es bis 2035, spätestens 2038 abgeschaltet. So will es der von Bund und Ländern ausgehandelt Kohlekompromiss. Ginge es nach der Bewegung Fridays For Future, wäre deutlich früher Schluss – 2025. Das forderten die protestierenden Schülerinnen und Schüler im Juni bei einer Demo in Schwerin.

Strom für das halbe Bundesland

Nicht nur für Klimaaktivisten sind Kohlekraftwerke das Negativ-Symbol schlechthin, weil sie große Mengen klimaschädliches CO2 ausstoßen. 1,2 Millionen Tonnen jährlich sind das beim Rostocker Kraftwerk. Zum Vergleich: Alle in MV zugelassenen Pkw bringen es – wenn man die üblichen Durchschnittswerte hochrechnet – auf 2,3 Millionen Tonnen. Und der Strom, den die Anlage im Seehafen erzeugt, würde reichen, um das halbe Bundesland zu versorgen, einschließlich Gewerbe und Industrie.

Bildergalerie: Das Rostocker Steinkohlekraftwerk

Zur Galerie Das einzige Kohlekraftwerk in Mecklenburg-Vorpommern könnte rechnerisch das halbe Bundesland mit Strom versorgen. Außerdem liefert es Fernwärme an Rostocker Haushalte.

Die dafür nötige Steinkohle kommt über die Ostsee aus Sibirien in den Seehafen. Die Energiewerke Baden-Württemberg ( EnBW), Mehrheitseigner des Kraftwerks, kaufen auch Kohle in den USA ein. Die sei nicht ganz so gut wie die russische, erklärt Jana Hinz, der Schwefelgehalt ist höher. Deshalb wird sie mit der russischen Kohle gemischt. „Blenden“ nennen das Kraftwerker, wie bei Tabak oder Whiskey. Ostkohle trifft auf Westkohle in Rostock.

Hochsommer auf Meter 94,4

Je höher weit es nach oben geht, desto wärmer wird es. Bei Meter 94,4 – im Aufzug stehen Höhenangaben statt Stockwerke neben den Knöpfen – ist gefühlt der Hochsommer zurück. Hier oben ist das Dach des Brennkessels. 16 Brenner blasen das Kohle-Luft-Gemisch hinein. Das Feuer erhitzt Wasser, das in über 300 Kilometer langen Rohrleitungen die Wände durchzieht. Der Dampf der dabei entsteht, treibt mächtige Turbinen mit einem Generator an. Wenn er ein paar Tage gebrannt hat, dehnt die Hitze den Stahl des Kessels, er wird dann einen halben Meter länger. Damit das Gebäude dabei nicht auseinanderreißt, ist der Kessel hängend montiert – an unzähligen dicken Schrauben, hoch oben in der Hochsommerhitze von Meter 94,4.

Obwohl nur vier Leute pro Schicht für den Betrieb zuständig sind, arbeiten insgesamt 120 Menschen im Kraftwerk im Seehafen. Die Anlage ist rund um die Uhr besetzt, 365 Tage im Jahr. Dazu kommen Mitarbeiter der Verwaltung. Viele von ihnen sind seit Anfang dabei. Vorgesehen war eine Betriebsdauer der Anlage von 40 Jahren. Also bis 2034, noch vor dem Aus durch den Kohleausstieg. Die 40 Jahre sind aber nur eine Empfehlung. „Technisch könnte das Kraftwerk länger laufen“, sagt Jana Hinz. Es war der erste Kohlekraftwerksneubau nach der Wende im Osten, noch immer gilt die Anlage als moderner und sauberer als viele ältere.

Wer heuert noch an, wenn bald Schluss ist?

Ein Großteil der jetzigen Mitarbeiter ist bis dahin längst in Rente. Es sei schwer geworden, noch Auszubildende zu finden, so die 53-jährige Hinz. Die Diplom-Ingenieurin für Wärmetechnik steuerte zu Anfang ihres Berufslebens als Kraftwerksfahrerin einen Block des Kernkraftwerks Lubmin. Jetzt ist sie auch für die Nachwuchssuche zuständig und wirkt ein wenig ratlos: Wer heuert denn noch bei einem Unternehmen an, bildet sich vielleicht in spezialisierten Meisterkursen weiter, wenn er weiß, dass in ein paar Jahren Schluss ist?

550 Megawatt Strom produziert das Rostocker Steinkohle pro Stunde. Davon werden rund 90 Prozent ins Netz gespeist, den Rest verbraucht es als Eigenbedarf selbst. Außerdem liefert es ein Drittel der Rostocker Fernwärme. Der Vertrag über die Fernwärmelieferung läuft in fünf Jahren aus. Der Strom wird an den Strombörsen verkauft. Ist der Preis zu gering, steht die Anlage still.

Die vier Männer der Schicht – alle Schichtarbeiter sind Männer – befinden sich gerade in der Schaltwarte. Monitore an den Wänden und auf Tischen, hier laufen alle Kennzahlen zusammen – von der Abgasreinigung bis zur Asche, die im Straßenbau landet. Die Asche steckt im Rostocker Warnowtunnel und in der Rügenbrücke.

Zweites Leben mit Gas statt Kohle?

Der Fahrplan für den nächsten Tag ist reingekommen, aus Karlsruhe von EnBW. Lange Gesichter in der Schaltwarte, morgen steht das Kraftwerk still. Der Strompreis ist im Keller, da lohnt sich die Produktion nicht. Als sogenanntes Mittellastkraftwerk soll es Verbrauchsspitzen abfangen. Die Männer von der Schicht müssen trotzdem ran – ihre Arbeit besteht vorwiegend aus Wartung und Reparaturen. Das wird nicht weniger, nur weil der Kessel kalt ist.

Der könnte trotz geplantem Kohleausstieg nach 2038noch eine Weile warm bleiben. Die Stadt hofft auf eine Weiternutzung des Kraftwerks als Speicherkraftwerk für Ökostrom. Das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt hat zusammen mit dem Versorger RWE Prototypen entwickelt, bei den Salz als Wärmespeicher gilt. EnBW weiß noch nicht, was aus dem Rostocker Kraftwerk wird, so ein Sprecher. Die Details des Kohleausstiegs seien noch offen, etwa die Höhe von Entschädigungen oder beschäftigungspolitische Maßnahmen. Denkbar auch ein Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke durch eine Umstellung auf Gas oder Biomasse.

Mehr zum Thema:

Seekanalvertiefung im Hafen Rostock: Heizt das Kraftwerk bald mit Holz?

Stadtwerke: Baustart für Mega-Wärmespeicher

Von Gerald Kleine Wördemann