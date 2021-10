Rostock

In Mukran und in Hamburg, im britischen Newcastle, in Toledo (USA) oder auch in Tema in Ghana: In den großen Häfen der Welt geht nichts mehr ohne Know-how aus Rostock – von Liebherr. Der Kranbauer Liebherr-MCCtec – Weltmarktführer bei mobilen Hafenkränen – bleibt selbst in der Pandemie auf Wachstumskurs.

Im Juni wurde der 1300. Kran „made in MV“ ausgeliefert. Bis Jahresende könnten es fast 1400 sein. Die Nachfrage ist trotz Coronakrise ungebrochen, die Jobs in MV auf Jahre gesichert – und nun will Liebherr sogar noch mit „grünen Kränen“ punkten.

Der größte Industriebetrieb in MV

Mit mehr als 1600 Mitarbeitern zählt Liebherr zu den zehn größten Unternehmen in MV – und zu den größten Industriebetrieben in ganz Norddeutschland. Während viele Firmen in der Pandemie ihre Produktion drosseln mussten und neue Aufträge ausblieben, konnte Liebherr 2020 sogar ein Plus bei den Neubestellungen verbuchen.

Das Firmengelände von Liebherr MCCtec in Rostock. Seit der Gründung wurden hier bereits mehr als 1500 Hafenkräne gebaut - und die Zeichen stehen auf Wachstum. Quelle: Andreas Meyer

Seit dem Betriebsstart 2005 wurden mehr als 1300 maritime Krane in der Hansestadt gebaut. „Unser umsatzstärkstes Produkt sind und bleiben die Hafenmobilkräne“, sagt Firmensprecher Dieter Schmidt. Kran Nummer 1300 zählt dazu – ein sogenannter LHM 550. Um die 420 Tonnen schwer und dafür ausgelegt, schwere Frachten, Schüttgut oder auch Container von und auf Schiffe zu laden. Maximale Traglast: stolze 154 Tonnen – rund 100 Mittelklasse-Autos. Stückpreis: geheim. Er soll aber je nach Ausstattung zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen.

2021 will Liebherr bis Jahresende noch rund 40 maritime Kräne ausgeliefert haben. „Allein in den letzten zehn Tagen haben drei Schiffe mit insgesamt sieben Kranen den Rostocker Hafen verlassen. Der Jahresendspurt hat also bereits begonnen.“ Lieferengpässe durch die Pandemie gab es bei Liebherr kaum: „Ein Grund dafür ist unter anderem unsere hohe Fertigungstiefe, die uns weitestgehend unabhängig agieren lässt“, so Schmidt.

Umweltfreundliche Kräne aus Rostock

Um sich gegen die Konkurrenz behaupten zu können, setzt Liebherr auf „grüne“ Kräne: In Russland sind bereits vollelektrische Kräne aus Rostock im Einsatz. Im Spätsommer lieferten die Rostocker nun erstmals einen Hafenkran aus, der mit synthetischem Diesel betrieben werden kann.

Der LHM 420 für den Hafen Södertälje bei Stockholm läuft mit sogenanntem HVO-Diesel. Der Treibstoff, der er aus aufbereiteten Pflanzenölen und Fetten gewonnen wird, ist nahezu emissionsfrei. „Mehr und mehr Kunden wollen grüne Lösungen für ihre Logistik“, so Schmidt.

Mega-Kran wird noch 2021 neu aufgebaut

Gute Nachrichten gibt es auch von Liebherrs „Unglücksriesen“: Der erste Mega-Schiffskran vom Typ HLC 295000, der bis zu 5000 Tonnen heben kann, soll noch in diesem Jahr an Bord des Spezialschiffs „Orion“ installiert werden – im zweiten Anlauf. Denn im Frühjahr 2020 kam es bei Tests mit dem bereits installierten Kran zu einem folgenschweren Unfall: Ein Kranhaken brach, der Kranausleger schnellte zurück und stürzte zu großen Teilen auf die „Orion“. Der Vorfall, bei dem zwölf Menschen verletzt wurden, sorgte weltweit für Aufmerksamkeit. Schaden: bis zu 100 Millionen Euro.

Nach monatelangen Untersuchungen und Analysen ist der Kran nun aber repariert und kann neu aufgebaut werden. Und nach OZ-Informationen gibt es bereits den Auftrag, einen zweiten HLC zu bauen. Der wird derzeit auf einer Werft in China auf einem Schiff installiert.

Von Andreas Meyer