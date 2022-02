Rostocker Kreativbranche sucht neuen Standort Warnemünder Mittelmole eine Option

Rostock

Eignet sich Warnemünde als Standort für die Rostocker Kreativbranche? Ja, wenn es nach dem Handels- und Gewerbeverein des Ostseebades geht. „Das würde gut passen. Grundsätzlich sind wir als Gewerbetreibende immer daran interessiert, dass wir kreative neue Unternehmen zu uns bekommen“, sagt Vorstandsmitglied Christian Seifert. Das sei unter anderem auch für eine „Verjüngung“ des Ostseebades sinnvoll. „Gerade im Kreativbereich hat man mit vielen jungen und dynamischen Menschen zu tun.“

Bisher sind Akteure der Rostocker Kultur- und Kreativbranche im 2015 gegründeten „Warnow Valley“ am Stadthafen untergebracht. Die ehemaligen Baracken beherbergen Büros, Ateliers, Produktions- und Proberäume, Tonstudios, Werkstätten und einen Cowork-Space. Doch weil der Platz nicht mehr reicht und auf dem Gelände Neubauten entstehen sollen, sind die Verantwortlichen derzeit auf der Suche nach einer neuen Bleibe.

Mittelmole oder Technologiezentrum denkbar?

Laut Seifert bietet sich eine Ansiedlung unter anderem im Bereich des Technologiezentrums an. „Zum anderen wird es ohnehin noch Diskussionen geben, was die Mittelmole betrifft. Auch dort gibt es sicherlich Möglichkeiten, sich einzubringen.“ Seit Jahren wird im Ostseebad über die Entwicklung der Mittelmole diskutiert. In einem Beteiligungsprozess forderten Rostocker unter anderem Gastronomie, Veranstaltungsflächen, eine Markthalle, eine frei begehbare Wasserkante, Museen, Spielplätze oder auch ein Bürgerbegegnungszentrum. „Alles, was das Leben kreativer und abwechslungsreicher macht, ist willkommen“, betont Seifert.

Offen für Vorschläge

Die Verantwortlichen des „Warnow Valley“ betonen, dass der neue Standort keinesfalls im Rostocker Szeneviertel, der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, liegen muss. „Wir sind an einer zeitnahen Lösung interessiert“, so Vorstandsvorsitzende Karolin Quandt. Das Ziel sei, noch in diesem Jahr umzuziehen. In Zusammenarbeit mit der Stadt gehe man derzeit alle möglichen Standorte durch. „Wir sind auf keinen Stadtteil festgelegt.“ Zwar habe man bisher Warnemünde noch nicht auf dem Schirm gehabt, „aber wir sind offen für Vorschläge.“ Wichtig sei ein Ort, an dem sich die Kreativbranche entfalten könne. Das würde auch einen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten – auch in Stadtteilen, die noch nicht als kreative „Hotspots“ gelten.

Die Branche ist in den letzten Jahren deutschlandweit zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige geworden. Mit einem Umsatz von 174,1 Milliarden Euro und einer Bruttowertschöpfung von 106,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 hat sie inzwischen Branchen wie die chemische Industrie, die Energieversorger und die Finanzdienstleister überholt. Und auch in MV boomt die Kreativwirtschaft. Etwa 17.800 Erwerbstätige sind im Land aktuell beschäftigt. Die Rostocker Bürgerschaft beschloss im September 2021 die Entwicklung eines Kreativquartiers für die Hansestadt. Der Oberbürgermeister wurde aufgefordert, den Prozess zu unterstützen: „Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat trotz ihrer ökonomischen Bedeutung noch nicht die Aufmerksamkeit, die wir ihr in unserer Stadt geben sollten. Dabei sind es Kreative, die Innovationen vorantreiben – nicht zuletzt auch durch Kooperationen mit traditioneller Industrie und Mittelstand. Damit wir diese Potenziale nutzen können, ist die Entwicklung eines Kreativquartiers, das Raum für genügend Arbeitsplätze bietet, sehr wichtig“, so Anke Knitter (SPD).

Derzeitiger Standort zu klein

Welche Anforderungen die neue Wirkungsstätte der Kreativen in Rostock erfüllen soll – bei dieser Frage soll auch die Öffentlichkeit mit einbezogen werden. Wichtig sei, neben einer guten Infrastruktur, zudem ausreichend Platz, um auch Raum für Mitmachangebote zu haben: Workshops, Seminare, Näh- und Töpferkurse. Das sei am Stadthafen derzeit nicht möglich, die Räume seien voll ausgelastet, die Wartelisten lang. „Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen für Kreative und Kulturschaffende ist in Rostock aktuell größer als der Platz, der zur Verfügung steht. Unsere Kapazitäten sind längst nicht mehr ausreichend. Die Auslastung liegt bei 100 Prozent und es gibt eine lange, stetig wachsende Warteliste für Räume. Wir müssen immer mehr Anfragen aus Platzmangel ablehnen und vertun hier Chancen“, so Karolin Quandt. „Aber auch erfolgreiche Unternehmen, die sich erweitern wollen, ziehen aus, weil wir ihnen keinen weiteren Raum zur Verfügung stellen können.“

Fähigkeiten bündeln

Eine Bündelung der Kreativen an einem Standort sei sinnvoll. „In einem gemeinsamen Quartier sind wir ressourcenschonender unterwegs – nicht jeder braucht seinen eigenen Drucker, seine eigene Küche, seine eigenen Toiletten“, nennt die Rostockerin Beispiele. Auch Veranstaltungsräume können geteilt werden. Aufträge und Anfragen seien in der Regel so umfangreich, dass einzelne Kreative diese nicht allein bewältigen können. „Da können sich auch mal Grafiker, Journalisten und Programmierer zusammentun.“

Rostock als Gründungs-Standort

Unterstützung gibt es von der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. „In guter Partnerschaft sind gemeinsam verschiedene Veranstaltungen, Formate und Projekte auf den Weg gebracht worden – so zum Beispiel die jährliche Branchenkonferenz ,Kreatopia‘“, so Peter Volkmann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock. Nun gelte es, einen Standort für ein neues Quartier zu finden, das die „kreative Vielfalt“ unter seinem Dach vereint und weit über die Stadt Rostock hinaus Strahl- wie auch Anziehungskraft entfaltet.

Von Katharina Ahlers