Rostocker Kreuzung ohne Ampelschaltung: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Rostock-Gartenstadt

Am späten Samstagabend ist es auf einer Kreuzung im Rostocker Ortsteil Gartenstadt zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Es gab eine verletzte Person, zum Unfallzeitpunkt war die Ampel ausgeschaltet. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 22.15 Uhr zugetragen. Nach bisher feststehenden Informationen war der Fahrer eines Peugeot in der Tschaikowskistraße unterwegs und überquerte die Kreuzung geradeaus in Richtung Trotzenburger Weg. Dabei stieß er mit einem von rechts, aus der Kopernikusstraße kommenden Renault, dem Fahrer eines Lieferdienstes, zusammen.

Zur Galerie Bei einem Unfall im Rostocker Ortsteil Gartenstadt wurde am Sonnabend eine Person verletzt. Die Ampel war zum Zeitpunkt des Unglücks ausgeschaltet.

Die Ampel war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht aktiv und blinkte gelb. Nach dem Zusammenstoß kamen Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Einer der Autoinsassen erlitt leichte Verletzungen. Auf der Kreuzung kam es während der Unfallaufnahme zu zeitweisen Behinderungen. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Von Stefan Tretropp