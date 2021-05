Rostocker Künstler und Wissenschaftler experimentieren mit Licht

Rostock

Experimentieren mit Licht – dass dies nicht nur im wissenschaftlichen Kontext möglich ist, sondern auch im künstlerischen, zeigt ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Rostock und des Rostocker Kunstvereins zum Internationalen Tag des Lichts am 16. Mai. Der Tag ist eine weltweite Initiative, die das Thema Licht und seine Rolle für Wissenschaft, Kultur und Kunst, Bildung und nachhaltige Entwicklung in den Fokus rückt.

Experimentieren außerhalb der Kunstgalerie

Bereits zum zweiten Mal beteiligt sich das Institut für Physik der Universität Rostock an der Initiative. In diesem Jahr setzt sie das Projekt gemeinsam mit dem Institut für Biowissenschaften und mit dem KV-Lab des Rostocker Kunstvereins um. 2020 hatte der Kunstverein das experimentelles Kunstlabor gegründet, das jungen Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern ein Podium bietet und zugleich Raum zum Experimentieren außerhalb der gewohnten Galerieräume schafft.

Dies konnten zwei Künstler und ein Künstlerkollektiv des Kunstvereins nun ganz praktisch in die Tat umsetzen: Dabei inspirierte die Kunstschaffenden vor allem die Botanik: Der in Greifswald lebende Fotokünstler Lars Heidemann zeigt im Institut für Physik eine Fotoserie, die unter anderem im Botanischen Garten und im Gewächshaus der Uni entstanden ist. Seine Arbeiten in schwarz-weiß spielen mit Licht und Schatten sowie mit der Spiegelung des Lichtes. Für die Schau sind sie auf transparente Folie gezogen und auf Fensterscheiben angebracht worden, sodass das Licht durch die Arbeiten hindurchfällt.

Künstlerischer Laborversuch mit visuellem Seziertisch

Gleich in doppeltem Sinne beleuchtet werden auch die Pflanzen, die Konzeptkünstler Marc Wiesel als eine Art Lichtkasten in Szene gesetzt hat: „Geheimnis der Gräser“ heißen seine Skizzen auf bedrucktem Acrylglas, die von hinten beleuchtet und gleichzeitig vom Künstler durchleuchtet werden: „Ich habe die Gräser auf einen visuellen Seziertisch gelegt, um sie in einer Art künstlerischem Laborversuch für mich zu erforschen“, sagt Wiesel, der den Künstlernamen Marc W1353L trägt. Bei dem Versuch geht es um sogenannte Auferstehungspflanzen, die auch extreme Austrocknungsphasen überdauern. Von der christlichen Auferstehung bis zum Aufstehen nach einem persönlichen Fall oder in schwierigen Zeiten wie Corona reicht der Interpretationsspielraum. „Mit meinen Arbeiten möchte ich die Betrachter dazu anregen, Dinge aus einem anderen Blickwinkeln zu betrachten“, sagt der Künstler, der bei Wismar und in Bonn lebt und arbeitet.

Das Thema hat auch das Künstlerkollektiv Schaum inspiriert, zu dem Alexandra Lotz und Tim Kellner gehören: Zum internationalen Tag des Lichts plant das Duo eine Performance und Langzeit-Installation in den Laboren der Botanik der Universität. Ausgangspunkt ihrer Arbeit ist die „Vellozia plicata“, ebenfalls eine Pflanze, die die Fähigkeit zur Wiederauferstehung besitzt. In einer selbstgewählten Versuchsanordnung widmen sich beide einem Gedankenexperiment, das sich mit dem Wunsch des Menschen nach Unsterblichkeit sowie einer möglichen Übertragung der Kräfte von der Pflanze auf den Menschen beschäftigt. Dabei stellt das Kollektiv dem pseudo-wissenschaftlichen Rahmen die menschliche Subjektivität gegenüber, um letztlich alles ad absurdum zu führen.

Beginn eines künstlerischen und wissenschaftlichen Dialogs

Für Künstler und Wissenschaftler ist der internationale Tag des Lichts erst der Beginn eines weiteren künstlerischen und wissenschaftlichen Dialogs zum Thema Licht, der über den 16. Mai hinaus in einen sichtbaren Prozess übergeht. Neben den im Außenbereich des Instituts für Physik und des Botanischen Gartens sichtbaren künstlerischen Positionen werden die Beiträge auf der Webseite des KV-Lab des Kunstvereins dauerhaft präsentiert.

„Uns war besonders der Austausch zwischen den Künstlern und den Wissenschaftlern wichtig“, sagt Matthias Dettmann“, stellvertretender Vorsitzender des Kunstvereins. Zu den Beiträgen gehören daher aufgezeichnete Gesprächsrunden zwischen Wissenschaftlern und Künstlern. „Ich finde es toll, das wir den Kunstverein für das Projekt gewinnen konnten“, freut sich auch Stefan Lochbrunner, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Physik. „Für uns als Wissenschaftler ist das Licht sehr wichtig. Dass dies auch einen künstlerischen Wiederhall findet, ist sehr spannend“, sagt er. Er hofft, durch die Vernetzung von Kunst und Wissenschaft Berührungsängste abzubauen. „Es wäre schön, wenn wir so neue Zielgruppen für die Wissenschaft begeistern könnten“, sagt er.

Weitere Infos unter: www.kunstverein-rostock.de/kvlab-dayoflight

Von Stefanie Büssing