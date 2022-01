Rostock

„Zum Alten Hafen“ steht auf der nostalgischen Leuchte, die über der blauen Eingangstür sanft im Wind schaukelt. Und tatsächlich mutet der Gastraum im Mini-Format an wie der Besuch im Bauch eines Schiffes. Unter einem riesigen Fischernetz finden rund 20 Gäste an kleinen Tischen auf ehemaligen Seemanskisten aus dunklem Holz Platz. Alte Positionsleuchten von Schiffen baumeln von der Decke und verbreiten schummrig-schönes Licht. Kritisch beäugt werden die Besucher von einem ausgestopften Kugelfisch, der neben einem alten Rettungsring in einem Fischernetz hängt und ein wenig aufgeblasen von oben herabblickt.

An der Wand hinter der Theke, über der ein Schiffsmodell mit geblähten Segeln prangt, steht ein goldblinkender Maschinentelegraf, dessen Hebel sich noch immer ratternd in Bewegung setzen lässt. „Hier gibt es nichts Nachgemachtes, alles ist original aus der Seefahrt“, sagt Wirtin Heike Henck nicht ohne Stolz. Seeleute haben die maritimen Artefakte mitgebracht. Auch ihr Vater sei einst zur See gefahren, sagt sie. Noch gut erinnert sich die 59-Jährige an den Tag, als sie die Kneipe das erste Mal betrat. „Damals war ich 17 Jahre alt. Meine Schwiegermutter hat hier in der Ecke Schmalzstullen geschmiert.“

Beliebter Schwulentreff zu DDR-Zeiten

Doch die Geschichte des Hauses reicht viel weiter zurück: Das besagen alten Dokumente, die Heike Henck im Stadtarchiv entdeckt und Kopien davon vor sich auf dem Tisch ausgebreitet hat. „Die ersten Aufzeichnungen sind von 1898, in denen ist in der Strandstraße 24 bereits ein Bierhändler Düwel verzeichnet“, sagt sie. In der Folge finden sich weitere ehemalige Betreiber. 1976 habe ihre Schwiegermutter Ruth Henck das Haus gekauft und als Gaststätte betrieben. „Und die war vor der Wende besonders in der Schwulenszene beliebt“, weiß Henck. „Damals kamen Schwule aus der ganzen DDR, zum Teil mit Hackenschuhen und Federboas, die Gardinen wurden zugezogen, und dann haben alle auf den Tischen getanzt“, erzählt die Kneiperin. „Das war eine tolle Zeit.“

„Tamara Danz war total locker“

Gemeinsam mit ihrem Mann Detlev übernimmt sie nach der Wende die kleine Kneipe, serviert hausgemachte Soljanka, Mecklenburger Fischsuppe oder Spirituosen wie Kapitänspunsch mit Rum oder „Kater Piss“ – ein alkoholisches Getränk für Hartgesottene, das ihr Mann selbst kreiert hat. „Mein Mann hat vorher schon immer mitgeholfen, und ich bin gelernte Kellnerin, das hat gepasst“, sagt sie. Weil Ehemann Detlev gute Kontakte in die Musikszene hat und eine Zeitlang in einer Band mit dem Musiker Herbert Junck spielt, der später Schlagzeuger der Band „Silly“ wurde, habe sogar deren ehemalige Frontfrau Tamara Danz schon in der Gaststätte gefeiert. „Die war total locker. Ich wollte sie siezen, und sie sagte, hör auf, ich bin Tamara“, erinnert sich Henck und lacht.

Auch sonst hat die Wirtin schon so manch ungewöhnliche Situation erlebt: „Früher hing draußen eine rote Laterne, daher dachte ein Besucher, das ist ein Puff. Als ich ihn aufgeklärt habe, hat er seinen Cappuccino stehen gelassen und ist er fluchtartig verschwunden“, sagt sie und lacht. Bei Henck wird nicht nur gegessen und getrunken, sondern auch gelacht, gefeiert und geweint. „Voriges Jahr ist sogar ein Gast auf die Knie gefallen und hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht“, erzählt die Wirtin.

„Ich bin Kellnerin, stehe am Zapfhahn und am Herd“

Seit ihr Mann vor fünf Jahren starb, führt Henck die kultige Kneipe allein weiter. „Ich bin Kellnerin, stehe am Zapfhahn und am Herd“, sagt die 59-Jährige. Doch seit der 2G plus-Regelung sei es ruhig geworden unterm Fischernetz. Wenn Sie dann die alten Gemälde betrachtet, die gemeinsam mit den Sägefischzähnen eine Hauch von Seefahrerromantik verbreiten, wünscht sich Henck, dass bald wieder Normalität einkehrt. So wie an den guten Tagen, an denen die Gäste von der kleinen Kneipe in den Flur ausweichen müssen und auf der Treppe sitzen.

Unterkriegen lassen will sich die zupackende Frau nicht, auch wenn sie zurzeit allein am Stammtisch sitzt. Dann wandert ihr Blick zum Tisch gegenüber, auf dem ein Reserviert-Schild steht. Dort, sagt sie, und deutet auf einen gerahmten Zeitungsartikel, habe vor knapp 100 Jahren schon der kommunistische Politiker Ernst Thälmann gesessen. „Nach einer KPD-Kundgebung im Hafen ist er hier eingekehrt und hat sich mit den Arbeitern unterhalten.“

Infos und Öffnungszeiten „Zum Alten Hafen": Strandstraße 24, 18055 Rostock; Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17 bis 24 Uhr, Sonntag und Montag Ruhetag; Kontakt: Telefon 0381 4934226; Besonderheiten: Kult-Kneipe im XXS-Format mit maritimem Flair, Wirtin hält kostenpflichtige Corona-Tests bereit, die vor Ort gemacht werden können

Von Stefanie Büssing