Konzerte, Kabarett, Lesungen, Zirkus: Vor einem Monat haben sich der Rostocker Mau Club, Circus Fantasia und die Compagnie de Comédie zusammengeschlossen, um gemeinsam trotz Corona Kultur in den Rostocker Stadthafen zu bringen. Unter dem Namen „ Kulturhafen“ werden im Zirkuszelt noch bis Oktober mehrmals wöchentlich Veranstaltungen angeboten.

„Die Resonanz ist noch ausbaufähig“, sagt Thomas Fanter, Programmplaner des Mau Clubs. „Die Leute sind es noch nicht so gewohnt, dass es wieder ein bisschen was gibt.“

Platz für 150 Zuschauer

Das Zelt bietet durch die coronabedingte Einzelbestuhlung Platz für etwa 150 Zuschauer. „Einige Events waren auch ausverkauft. Wir hoffen, dass es so weitergeht“, sagt der Veranstalter. „Wir bieten ein vielfältiges Programm mit Kinderveranstaltungen und Konzerten.“ Beliebt gewesen seien unter anderem das melancholische Popkonzert mit der lokalen Band „Les Enfants sauvages“ sowie der Auftritt von „ The Voice of Germany“-Gewinner Andreas Kümmert.

„Die Hochschule für Musik und Theater hat ein wunderbares Paket geboten und auch die Kinderveranstaltungen waren total schön“, schwärmt Fanter. „Es gibt auch Shows, die extra für den Kulturhafen entwickelt wurden.“ So haben Zirkuspädagogen eine Show mit Konfetti, Clownerie und Artistik entwickelt.

Viel vor im August

Auch im August sind wieder mehrere Veranstaltungen geplant. Neben Mitmachzirkus, Lesungen und Figurentheater erwarten die Veranstalter am 9. August den Auftritt von „Mal Élevé Soundsystem“. Der Ex-Frontsänger von Irie Révoltés bietet eine Mischung aus Dancehall, Reggae, Ska, Punk und Rap. „Das wird interessant, weil die Musik ziemlich tanzbar ist. Da bin ich gespannt, wie die Leute auf ihren Stühlen reagieren. Vielleicht gibt es einen kleinen Sitztanz“, sagt der Programmplaner.

Ein Kontrast dazu biete das Klassik-Quartett Volosi aus Polen. „Die kombinieren Klassik mit Weltmusik. Ich habe die mal gesehen und gedacht, da steht eine Punkband auf der Bühne. Ich habe noch nie so viel Dynamik auf der Bühne gesehen bei einem klassischen Projekt.“

Bereits am Freitag gibt es Blues und Pop von der Huckstorf Bande. „Das sind Urgesteine der Mecklenburger Kulturszene“, so Fanter.

Klima-Kabarett am 13. August

Zum Kabarett „Klima-Streik-Gala“ laden am 13. August unter anderem das Kabarett Dietrich & Raab, das Figurentheater Winter und Michael Ruschke vom Kabarett Rohrstock. „Wir wollen uns als Künstler mit ‚ Fridays for Future‘ solidarisieren und das auf möglichst unterhaltsame Weise“, erzählt Christopher Dietrich vom Kabarett Dietrich und Raab.

„Manche Künstler bringen ihre Lieblingsnummern mit, andere haben extra etwas zu dem Thema produziert.“ Die Einnahmen des Abends gehen an den hiesigen Zusammenschluss der Klimaaktivisten „ Rostock for Future“ für die Organisation ihrer Protest- und Infoaktionen.

Dankbar für ein bisschen Kultur

Die Zuschauer seien dankbar für ein kleines bisschen Normalität. „Die Leute dürsten nach dem Flair – es spielt eine Band, man holt sich noch ein Bier und genießt“, so der Booker. „Das merkt man schon. Trotzdem sind alle vorsichtig. Sie halten Abstand, desinfizieren sich die Hände und tragen die Masken. Das funktioniert gut.“

Der Mund- und Nasenschutz ist, ähnlich wie in der Gastronomie, nur auf dem Weg zum Platz vorgeschrieben. „Das Konzert oder Theaterstück kann man dann ohne Maske auf seinem Platz genießen“, so Fanter. Ansonsten gebe es getrennte Ein- und Ausgänge. „Über den Vorverkauf bekommen wir bereits Zugriff auf die Daten, die wir ja coronabedingt registrieren müssen.“

„Wir wollten nicht nichts tun“

Auch die Kulturschaffenden sind froh über die Möglichkeit. „Wir sind drei der größten freien Träger der Hansestadt und wollten nicht nichts machen“, sagt Fanter. „Wir sind froh, mit der Unterstützung der Hansestadt dieses Projekt umsetzen und unsere Häuser am Leben halten zu können.“

Jahrelang habe es bereits Ideen der drei Einrichtungen, die ihren Standort in direkter Nachbarschaft haben, für ein gemeinsames Projekt gegeben. „Es gab aber nie eine Initialzündung. Corona hat uns alle in eine arbeitsame Schockstarre versetzt. Da mussten wir was machen“, so Fanter. „ Circus Fantasia war kurz davor, gar nicht aufzumachen. Das wäre schade gewesen, da es ein kultureller Hotspot im Stadthafen ist. Das Zelt alleine ist schon ein Blickfang.“

Die Organisatoren wollen bewusst auch Künstler unterstützen. „Wir wollen, dass sie auch von dem Projekt profitieren – indem wir sie einfach buchen“, sagt der Booker. „Wir sind alle gut vernetzt. Ich habe Kontakte zu den Bands, Martina Witte von der Bühne 602 kennt die ganzen freien Theater. Und so haben wir die ganzen Crews zusammengetan und das auf die Beine gestellt.“

Auszug aus dem Programm Am Mittwoch, 5. August, beginnt um 20 Uhr das Instrumentale Improvisationskonzert „Die Reise“. Zwei Tage später, am 7. August, tritt ab 20 Uhr die Huckstorf Bande auf. Am Sonnabend, 8. August, laden um 18 Uhr die Artisten vom freien Zirkusraum ins Zirkuszelt zur Show. Am Sonntag, 9. August, zeigen Dozenten von 10 bis 13 Uhr Tricks im Mitmachzirkus. Am Abend beginnt anschließend um 20 Uhr das Konzert von Mal Élevé Soundsystem. Kabarettisten präsentieren am Donnerstag, 13. August, um 20 Uhr ihre „Klima-Streik-Gala“, einen Tag später treten ebenfalls um 20 Uhr die Oldies des Studentenkabaretts „Rohrstock“ im Zelt auf. Eine besondere Zirkusnacht erleben Kinder von drei bis sechs Jahren am Sonnabend, 15. August. Ab 16 Uhr Zirkusspiele und Musik sowie Gute-Nacht-Geschichten am Abend. Anmeldung unter fantasia-rostock.de Das Zelt öffnet eine Stunde vor Beginn der Veranstaltungen, die spätestens um 22 Uhr enden. Die Bar vor dem Zelt hat mittwochs bis sonntags von 17 bis 22 Uhr geöffnet, sonntags zum Kindertheater auch von 14 bis 15 Uhr. Karten sind an allen Vorverkaufsstellen und unter www.mvticket.de erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Von Katharina Ahlers