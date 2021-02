Der Wasserturm in Rostock ist mit weißen Planen bedeckt. Das verhüllte Bauwerk wird am Mittwoch dieser Woche die Blicke auf sich ziehen und auch im Kröpeliner Tor werden die Einwohner der Hansestadt schon bald etwas Neues zu sehen kriegen. Die OZ verrät, was geplant ist.