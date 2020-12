Rostock

Eigentlich gibt es keinen Zutritt mehr, denn seit dem 14. September befindet sich die Kunsthalle in der Sanierung. Die lang geplanten Arbeiten waren nötig, immerhin ist die Halle seit 1969 in Nutzung und braucht nach über 50 Jahren dringend eine Sanierung. Die Arbeiten laufen bereits.

Doch virtuell kann die Kunsthalle weiterhin besichtigt werden. „Wir wollten unbedingt vor der Sanierung das Gebäude für die Ewigkeit festhalten“, erklärt Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann den Hintergrund. Denn die Bedeutung seines Hauses über eine reine Funktion als Ausstellungsort ist längst klar: „Es ist ja auch architektonisch und historisch von Wert“, sagt Neumann über das Gebäude.

Die Kunsthalle Rostock ist als der einzige Museumsneubau der DDR eben nicht nur schützenswerte Architektur, sondern auch ein wichtiger Teil der Zeitgeschichte. Nun wird der alte Zustand der Kunsthalle mit diesem Projekt der Nachwelt erhalten.

Infos zur Baugeschichte

Auf der Internetseite der Kunsthalle ist jetzt ein Link zu finden, von dem aus der Besucher auch virtuell in die Halle schlüpfen kann. Dazu war eine große Vorarbeit nötig. Denn die Erstellung des 3D-Modelles war eine kostenintensive Angelegenheit. Die Kunsthalle hatte dazu bereits im vergangenen August eine Spendenaktion gestartet. Das Ergebnis: Über 54 Spender hatten sich an der Sammlung beteiligt, es war schließlich eine Summe von 3500 Euro zusammengekommen.

Virtueller Rundgang in der Kunsthalle Rostock unter www.kunsthallerostock.de oder direkt hier klicken.

Im vergangenen September konnte die Kunsthalle mit Hilfe der Unterstützer die finanzielle Herausforderung annehmen, einen aufwendigen 3D-Scan der Kunsthalle anfertigen lassen. Und dann ging es los: Die beauftragte Firma Voxelport scannte die Gebäudefläche von rund 2000 Quadratmetern. Festgehalten wurde damit der bauliche Zustand vom 13. September, als das Gebäude schon leer geräumt war. Der fertiggestellte Scan ist nun online verfügbar und kann am Computer durchfahren werden.

„Es fehlt nur noch, dass man den Geruch auch im Modell wahrnehmen kann“, sagt Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann. Quelle: OVE ARSCHOLL

Zusätzlich wurden weitere Infos zur Kunsthalle in die Onlinepräsentation eingearbeitet. Mit dem Klick auf die in der 3D-Darstellung verteilten rot umrandeten Punkte gibt es weitere Infos zur Baugeschichte des Hauses.

Virtueller Blick hinter die Kulissen

Zu erleben ist nun ein Modell der Kunsthalle vor der Sanierung, das Gebäude ist ohne Interieur im Rohzustand zu sehen, ganz nackt sozusagen. Und natürlich ohne Kunstwerke. „Es hat wirklich eine ganz besondere Wirkung – wenn man die mit Kunst und Publikum belebte Kunsthalle kennt –, dieses leere Modell zu sehen“, sagt Jörg-Uwe Neumann. Er führt noch einen ganz anderen sinnlichen Aspekt ins Feld: „Es fehlt nur noch, dass man den Geruch auch im Modell wahrnehmen kann.“ Diesen Geruch haben viele Kunsthallenbesucher sicher noch in der Nase.

So bietet sich Besuchern nun die Gelegenheit, virtuell im Gebäude umherzuwandern, sogar in Räume, die sonst auch Mitarbeitern verschlossen blieben. Der virtuelle Gast klickt sich vom Untergeschoss über den White Cube hoch unters Dach, auch in die Verwaltungsräume hinein.

Es ist sozusagen ein virtueller Blick hinter die Kulissen, immer wieder gespickt mit kleinen Infos zur Hausgeschichte. Der Rundgang endet vor dem Durchgang zum neu errichteten Schaudepot, das hinter der „alten“ Kunsthalle liegt.

Sanierung soll besserer Technik bringen

Wie lange die Schließung der Kunsthalle noch dauert, ist unklar. Im vergangenen September wurde bekannt, dass die Sanierung nicht wie geplant zwei, sondern sogar vier Jahre dauern könnte. Doch Kunsthallenchef Neumann setzt sich weiter für eine schnellere Lösung ein. In der Kunsthalle ist man jedenfalls jetzt schon gespannt auf den Vergleich mit dem Zustand nach der Sanierung. „Wir freuen uns auf das Sanierungsergebnis, das uns sowohl technisch auf einen aktuellen Stand bringen als auch die Büroräume verbessern wird“, hofft der Kunsthallenchef.

Und eine andere Frage, die jetzt die Kunsthallen-Mannschaft umtreibt, lautet: Wie viel ihres ursprünglichen Charmes wird die Halle nach der Sanierung noch ausstrahlen? Das kann in Zukunft direkt mit dem 3D-Modell verglichen werden.

Von Thorsten Czarkowski