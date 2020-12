Rostock

Es wirkt, als sei alles exakt so gewollt. Dieser erstaunte Blick in „Tenebrae“, einer Art Selbstbildnis, das der Schau sein Titelbild gibt. Es zeigt den Maler Michael Triegel verletzt, verwundet, mit Blut und Entsetzen wie Erstaunen im Blick. „Tenebrae“ ist lateinisch und heißt Finsternis. Die lauert hinter ihm.

Der Leipziger Maler, immer wieder gern als Papstmaler tituliert, weil das mehr fetzt als Renaissancemaler oder Künstler, der sich mit Fragen des Glaubens, des Zweifelns und des existenziellen Menschseins auseinandersetzt, stellt in seiner nun dritten Schau in Rostock die Frage: „Cur Deus – Warum Gott?“ Es ist der Titel des theologischen Werkes von Anselm von Canterbury, einem Benediktinermönch, der die Frage stellte, warum Gott Mensch wurde.

Arbeit von Michael Triegel: „Tenebrae“ (2018). Quelle: Galerie Schwind

Besser in die Zeit als in die aktuelle hätte diese Schau gar nicht passen können. Denn Triegels Hinwendung zur Renaissance, seine Auseinandersetzung mit dem Glauben, ist kein ästhetisch-manieristischer Kniefall, sondern sein existenzielles Kreisen und Ringen um Glauben und Zweifel im Menschsein.

Renaissance und digitale Moderne – zwei ähnliche Epochen?

Die Renaissance war eine Zeit des Aufbruchs (Buchdruck, Entdeckung Amerikas), in der alte Hüte über Bord geworfen wurden und die Menschen zum Teil in einer seltsamen Gewissheit von Erkenntnis lebten. Das erinnert sehr an die arrogant-joviale Haltung aktueller Digital-Jünger.

Ebenso war die Zeit von Glaubenskriegen geprägt, die immer nur zwei Möglichkeiten kannten: Bist du mit mir oder gegen mich? Das erinnert ebenso sehr an aktuelle Debatten auf der Straße rund um Corona. Und sie war die Zeit, in der die Pest, der Schwarze Tod, über die Welt kam. Eine der ersten großen Pandemien. Parallelen ohne Ende also.

Und verlässt man die ungewöhnliche Eröffnung der Triegel-Schau in der Kunsthalle fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, stellt sich die Gewissheit ein: Diese Gesellschaft wird nicht bleiben, wie sie ist! Wir stehen vor einem gewaltigen gesellschaftlichen Umbau auf allen Ebenen. Renaissance versus Digital-Moderne.

Im Livestream: Der Rostocker Kunsthallen-Direktor Dr. Jörg-Uwe Neumann (l.) im Gespräch mit dem Erzbischof des Bistums Hamburg Dr. Stefan Heße und dem Leipziger Maler Michael Triegel (r.) Quelle: Michael Meyer

Die Kunsthalle hat aus der Not des erneuten Lockdowns, wenn schon keine Tugend, so doch immerhin einen Versuch gemacht. Die Ausstellung wurde digital mit einem Diskurs eröffnet. Michael Triegel (51) traf sich im Schaudepot mit Dr. Stefan Heße (54), dem Erzbischof des Erzbistums Hamburg, zu dem auch Mecklenburg und Schleswig-Holstein gehören, zum Gespräch.

Von Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann moderiert, wurde der Diskurs zwischen Kunst und Kirche live ins Internet gestreamt. Auf dem YouTube-Kanal des Erzbistums (was es alles gibt!) und auf der Homepage der Kunsthalle kann man die einstündige Sendung in der Mediathek anschauen.

Man muss nicht bibelfest sein für Triegel – es hilft aber ungemein

Man musste weder bibelfest noch christlich sein, um dem Gespräch folgen zu können oder die Schau zu verstehen. Aber es hilft ungemein. Triegel, der auch für seine kirchlichen Altarbilder bekannt wurde, sagt: „Die wollten mich damals, als ich noch ein dummer Heidenjunge war, der weder an Auferstehung noch an unbefleckte Empfängnis glaubte, wegen meiner Zweifel.“

Der Rostocker Kunsthallen-Direktor Dr. Jörg-Uwe Neumann (l.) im Gespräch mit dem Erzbischof des Bistums Hamburg Dr. Stefan Heße und dem Leipziger Maler Michael Triegel (r.) Quelle: Michael Meyer

Der Künstler beklagt, dass in der Gegenwart viel zu wenig Fragen gestellt werden. Die Menschen leben in einer seltsam-schrägen Gewissheit, dass alles, was sie denken und sagen, richtig sei, und hätten den Glauben daran verloren, dass es eine höhere moralische Instanz geben darf, die größer ist als ihr Ego.

„ Triegel ist kein Künstler des Manierismus“

Bischof Heße sagt zu den aktuellen Corona-Debatten auf der Straße: „Die Mitte ist leer. Die Menschen leben in einer Leere. Und diese Leere auszuhalten, ist sehr schwierig. Wir sind von 100 auf null.“ Und für eine Gesellschaft, die so schnell unterwegs war, sei es eine Herausforderung, diese Leere zu ertragen.

Der Erzbischof meint: „ Triegel ist kein Künstler des Manierismus, er beschäftigt sich mit religiösen Themen und mit Themen der Kunstgeschichte, die ich verstehen kann, ohne Kunstgeschichte studiert zu haben.“ Er stelle Fragen und schaffe einen Dialog, Verbindungen zur Gegenwart zum heute. „Diesen Dialog von Kunst und Kirche, diese Verbindung, wie es sie in der Renaissance gab, wünsche ich wieder.“

Arbeit von Michael Triegel: "Mater" (2019, Mischtechnik auf MDF) Quelle: Galerie Schwind

Der Künstler selbst sagt: „Ich bin seit meiner Kindheit auf der Suche. Die Kunst war immer auch ein Fluchtraum aus den vorgegebenen Gedankenwelten der grauen Köpfe. Ich wollte da raus und habe mich halt nicht der Punkmusik zugewandt, sondern der Kunst und theologischen Fragen. So bin ich halt.“ Und das sei auch die Antwort auf die letzte aller Fragen: „Gott ist Mensch geworden, um uns vom Tod zu befreien.“

Dafür brauche es keine Wunder, so Stefan Heße. „Aber sehr viel Wunderbares, dass wir auch jetzt in der Corona-Pandemie erleben durften. Wir sind in diese Welt gestellt, die hat grandiose Seiten, aber auch Schattenseiten. Das müssen wir aushalten.“ Es geht auch darum, durch den Schmerz zu gehen.

Von Michael Meyer