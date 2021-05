Steintor-Vorstadt

„Wir sind optimistisch, dass Museen ab Anfang Juni wieder geöffnet werden können“, sagt Prof Dr. Wolfgang Methling, Vorsitzender der Kulturstiftung Rostock e. V. „Wenn das klappt, könnte unsere jetzige Ausstellung zwei Monate lang zu sehen sein.“ Denn die Schau mit Werken der Kunstpreis-Kandidaten von 2020 ist in der Societät Rostock maritim immer noch aufgebaut.

Ausgestellt sind dort Arbeiten von Gerlinde Creutzburg, Gudrun Poetzsch, Ramona Seyfarth, Rando Geschewski und Udo Rathke, die sich allesamt im Genre „Freie Grafik“ im vergangenen Jahr um den Rostocker Kunstpreis beworben hatten. Bekommen hatte den Kunstpreis 2020 Ramona Seyfarth. Geplant ist die Laufzeit dieser Schau bis zum 1. August.

Die Planungen für 2021 laufen

Nun laufen die Planungen für das Jahr 2021. Zum 16. Mal wird in diesem Jahr die Kulturstiftung Rostock e. V. und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock den Rostocker Kunstpreis verleihen. Unterstützung kommt die Stiftung auch 2021 von der Provinzial-Versicherung. Wie in jedem Jahrgang, so sollen auch diesmal Künstler gewürdigt werden, „die in Mecklenburg-Vorpommern leben oder deren Werk einen Bezug zur Region hat“, heißt es im Ausschreibungstext. Weiterhin ist der Kulturstiftung hierbei der Förderungsgedanke wichtig.

„Zu Plastiken gehören auch Skulpturen“

Die Ausschreibung des Kunstpreises erfolgt in jedem Jahr in einem anderen Genre. In diesem Jahr wird der Kunstpreis für Kleinplastik bis 50 Zentimeter ausgeschrieben. „In diesem Genre hatten wir vor fünf Jahren das letzte Mal eine Ausschreibung“, so Wolfgang Methling, damals war die Künstlerin Anna Martha Napp die Preisträgerin. „Zu Plastiken gehören auch Skulpturen“, präzisiert Methling den jetzigen Ausschreibungstext. Wichtig ist dabei, dass die eingereichten Arbeiten vor allem das aktuelle Schaffen der Künstlerinnen und Künstler repräsentieren. „Wir haben bereits drei Bewerbungen bekommen“, freut sich Wolfgang Methling bereits über die rasche Resonanz in diesem Jahr.

Eine Jury wird die Einreichungen bewerten

Die Auszeichnung besteht wieder aus einem Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro. Zusätzlich wird Rostock die von der Jury für den Kunstpreis nominierten Kandidaten mit dem Ankauf von Werken für die Kunsthalle Rostock auszeichnen. Die Jury besteht aus Vertretern der Kulturstiftung Rostock, der Stadt, der Provinzial-Versicherung, der Kunsthalle Rostock sowie weiteren externen Fachleuten. Gemeinsam erfolgen die Bewertung und schließlich eine Auswahl. Aus dem Bewerberkreis nominiert die Jury die Kandidaten für den Kunstpreis. Der nächste Schritt ist, dass die Jury die in der Vorauswahl befindlichen Künstler bittet, Originale für eine Ausstellung in der Societät Rostock maritim einzureichen.

Societät Rostock maritim ist wieder der Präsentationsort

Wegen der aus Sanierungsgründen geschlossenen Rostocker Kunsthalle war bereits 2020 die Societät Rostock maritim der Präsentationsort für die Kandidaten-Ausstellung. „Das wird auch bis 2023 so bleiben“, sagt Wolfgang Methling und lobt die Zusammenarbeit mit der Societät-Mannschaft. „Wir fühlen uns hier gut aufgehoben.“

Die Teilnahmebedingungen Jeder Teilnehmer kann eine Auswahl der eigenen Arbeiten zunächst in Form von repräsentativen Reproduktionen in kompakter ausgedruckter Form einreichen, bitte keine Lose-Blatt-Sammlung oder digitale Bewerbung mit USB-Stick, CD oder per E-Mail. Die Bewerbung sollte im Format A4, maximal A3, mit einem Deckblatt/Kennwort „Rostocker Kunstpreis 2021“ erfolgen. Aus Versicherungsgründen dürfen keine Originale eingereicht werden. Eine Kurzbiografie ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen. Der Absender (Name, Adresse, Mailadresse, Telefon-Nr.) ist deutlich auf den Unterlagen zu kennzeichnen. Die Bewerbungen können bis 31. August an die Kunsthalle Rostock, Hamburger Straße 40, 18069 Rostock, mit dem Stichwort „Rostocker Kunstpreis 2021“ geschickt werden.

Corona hatte 2020 die Abläufe durcheinandergebracht

2020 hätte die Corona-Pandemie den Organisatoren des Kunstpreises beinahe einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Denn die Ausstellung mit Werken der fünf nominierten Künstler musste drei Tage nach der Öffnung am 30. Oktober wegen des damals verfügten Lockdowns wieder geschlossen werden. Damit war die Ausstellung für die Öffentlichkeit nur kurz offen. Die Jury war aber am 2. November zusammengetreten und hatte beschlossen, den Kunstpreis 2020 an die Neubrandenburger Künstlerin Ramona Seyfarth zu vergeben. Die Preisübergabe hatte in einer nicht öffentlichen Veranstaltung am 10. März stattgefunden.

Ausstellung soll am 30. Oktober starten

In diesem Jahr gibt’s folgenden Zeitplan für den Kunstpreis: Ab 30. Oktober sollen die Original-Arbeiten der von der Jury nominierten Kandidatinnen und Kandidaten in der Societät Rostock maritim der Öffentlichkeit präsentiert werden. Auch einen Termin für die Preisverleihung gibt es schon. Sie soll am 27. November im Rahmen einer Festveranstaltung in der Societät stattfinden. „Wir gehen davon aus, dass sich der Museumsbetrieb im Herbst grundsätzlich wieder normalisiert hat“, so Methling weiter. „Es kann allerdings sein, dass Masken und Abstände weiterhin nötig sind.“

Von Thorsten Czarkowski