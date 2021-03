Rostock

Eine sichtlich gerührte Künstlerin trat am Mittwochnachmittag in Rostock zu ihrer kleinen Dankesrede an. Ramona Seyfarth freute sich sichtlich über diesen Preis – nicht nur über die damit ausgedrückte Wertschätzung, auch über das damit verbundene Geld. „Das ist für mich wie ein Jahresgehalt“, sagte sie über die 10 000 Euro und sprach damit wohl auch anderen selbstständigen Künstlern aus der Seele. Die damit verbundene finanzielle Freiheit wolle sie für künstlerische Freiheit nutzen, so Ramona Seyfarth.

Die Ehrung fand in einer kleinen nicht öffentlichen Veranstaltung in Rostock statt. Es war ein längerer Weg zu dieser Preisverleihung, denn Corona hatte alles ziemlich durcheinandergebracht. Deswegen konnte im vergangenen Jahr der Rostocker Kunstpreis nicht verliehen werden. Dennoch hatte die Kunstpreis-Jury am 28. September getagt und aus dem Kreis von 64 Bewerberinnen und Bewerbern (darunter waren 35 Frauen und 29 Männer) fünf Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Das Alter der Bewerber war übrigens erstaunlich breit gefächert – es reichte von 19 bis 83 Jahren. Im Rennen um den Rostocker Kunstpreis waren zuletzt Gerlinde Creutzburg, Gudrun Poetzsch, Ramona Seyfarth, Rando Geschewski und Udo Rathke.

Rostocker Kunstpreis für Freie Grafik

Ramona Seyfarth hatte sich bereits zum dritten Mal um den Rostocker Kunstpreis beworben, nacheinander in den Genres Handzeichnung, Malerei und Freie Grafik. Denn die ausgezeichneten Genres wechseln sich ab, 2020 wurde der Rostocker Kunstpreis für Freie Grafik ausgeschrieben. Die Eröffnung der Ausstellung mit ausgewählten Werken der fünf nominierten Künstlerinnen und Künstler war am 30. Oktober erfolgt.

Doch die Öffnung währte nur kurz, denn wegen der Corona-Pandemie und dem im Herbst verfügten Lockdown musste die Societät drei Tage später wieder geschlossen werden. Damit war die Ausstellung der Öffentlichkeit nur kurz zugänglich. Die Jury trat am 2. November erneut zusammen und beschloss, den Rostocker Kunstpreis 2020 an Ramona Seyfarth zu vergeben.

Wolfgang Methling hielt die Laudatio

Am Mittwochnachmittag war es endlich so weit. Prof. Dr. Wolfgang Methling, Vorsitzender der Kulturstiftung Rostock und Juryvorsitzender, gab die Entscheidung der Jury bekannt. Er hatte auch die Aufgabe „und die Ehre“, so Methling, die Laudatio zu verlesen, die Jurymitglied und Kunsthistorikerin Regina Erbentraut verfasst hatte. Neben einer künstlerischen Vielseitigkeit zeichnen auch „Geduld und Beharrlichkeit“ die Künstlerin aus, die zudem mit einem Mitgefühl arbeitet, das in ihren Werken abzulesen ist, so eine der Grundaussagen von Regina Erbentraut.

Ramona Seyfarth ist damit die 15. Preisträgerin. Der Rostocker Kunstpreis wurde 2006 vom Verein der Freunde und Förderer der Kulturstiftung Rostock e.V. initiiert, die Provinzial-Versicherung fördert den Preis mit 10 000 Euro, der gemeinsam mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verliehen wird. Den Preis bezeichnet Prof. Methling als „Flaggschiff der Kulturförderung“ seines Vereins. Zu den Preisträgern gehörten bislang unter anderem Jürgen Weber (Malerei, 2006), Matthias Wegehaupt (Malerei, 2010) und Gerhard Stromberg (Künstlerische Fotografie, 2019).

Ausstellung in der Societät Rostock Maritim

Die Beteiligten hoffen nun auf eine langsame Normalisierung des öffentlichen Lebens und auch des Kulturbetriebs. Am 13. März, so stellte Prof. Wolfgang Methling in Aussicht, soll die kleine Ausstellung in der Societät Rostock Maritim erneut für den Publikumsbetrieb geöffnet werden. Ab dann soll die Schau der Öffentlichkeit bis Ende Juli zugänglich sein, wenn es die Begleitumstände zulassen. Bei der Gelegenheit können von Besuchern auch die Arbeiten der anderen vier Bewerber um den Rostocker Kunstpreis in Augenschein genommen werden. Übrigens hatte sich Ramona Seyfarth in ihrer Dankesrede über die Glückwünsche ihrer Mitbewerber gefreut und dies auch als Zeichen des Zusammenhalts der Künstler untereinander gewertet.

Ein allgemeiner Optimismus war auch in dieser kurzen Veranstaltung zu spüren. Ganz konkret: Auch 2021 soll wieder ein Rostocker Kunstpreis vergeben werden.

Von Thorsten Czarkowski