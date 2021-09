Rostock

Die Vorwürfe wiegen schwer: Gefährliche Körperverletzung, versuchte Nötigung und räuberische Erpressung. Zwei Angeklagte, darunter ein gerade erst 15 Jahre alter Jugendlicher, müssen sich seit Montag vor dem Rostocker Landgericht wegen des Vorwurfs einer gemeinschaftlich begangenen Misshandlung an einem Bekannten verantworten.

Getrennt voneinander werden beide Angeklagte in den Gerichtssaal geführt, beide haben Fesseln an den Füßen. Während der 15-Jährige sein Gesicht hinter einem Hefter verbirgt, wirkt sein 37-jähriger mutmaßlicher Mittäter entspannter.

Täter quälen das Opfer massiv

Der Anklageschrift ist zu entnehmen, dass die beiden zusammen mit dem späteren Opfer am 26. März dieses Jahres im Rostocker Stadtteil Evershagen zunächst ein Fußballspiel im Fernsehen geschaut haben. Maik R. und Justin P. bezichtigten Tobias B. plötzlich, das Portemonnaie von R. gestohlen zu haben. Dies sollen der 37- und 15-Jährige zum Anlass genommen haben, um mehrfach auf das Opfer einzuschlagen und zu treten. Der weitere Vorwurf: Sie brachten Tobias B. in die Wohnung von R. und wirkten dort gemeinsam weiter auf ihn ein – weil dieser den Diebstahl nicht zugeben wollte.

Das Martyrium nahm seinen Lauf – die Angeklagten drückten eine glühende Zigarette in B.s Nacken aus, richteten eine Stichflamme gegen dessen Kopf, malträtierten ihn mit einem Holzbrett und einer Metallstange. Abwechselnd – so die Anklage – führten sie die Stange in den After des inzwischen wehrlosen Opfers ein. Weiterhin drohten die Angeklagten, Tobias B. im benachbarten Fischerteich zu „entsorgen“, gemeint war zu ertränken. Trotz des heftigen Einwirkens gelang es dem Verletzten, die Wohnung zu verlassen. B. erlitt mehrere Verletzungen.

Opfer ist zwischenzeitlich verstorben

Zu Prozessbeginn wurden lediglich die Personalien der beiden Angeklagten verlesen. Auf Antrag der Verteidigerin des 15-Jährigen entschied das Gericht, die Öffentlichkeit für den gesamten Prozessverlauf auszuschließen. „Es besteht die Möglichkeit des schädlichen Einflusses auf die weitere Entwicklung des jugendlichen Angeklagten“, begründete das Gericht die Entscheidung.

Das Opfer kann nicht mehr in den Zeugenstand gerufen werden, der Mann ist zwischenzeitlich verstorben – offenbar aber nicht an der Folge der Verletzungen. Ein Urteil dürfte nicht vor Ende September fallen.

Von Stefan Tretropp