Rostock

In Jogginghose und Kapuzenpullover gekleidet betritt der 27-jährige Angeklagte lässig den Gerichtssaal. Mit einem „Leitfaden für Rechtsreferendare“ verdeckt Michael H. sein Gesicht vor den anwesenden Journalisten. Er muss sich seit Donnerstag vor dem Rostocker Landgericht wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Er soll auf dem Hauptbahnhof nach einem Streit mit einem Passanten diesem mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hat sich die Tat Anfang Juli auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs ereignet. Der 27-Jährige soll nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer zielgerichtet in Richtung der rechten Halsseite seines Opfers gestochen haben. „Hierbei hat Michael H. eine tödliche Verletzung billigend in Kauf genommen“, beschreibt die Staatsanwältin weiter.

Überwachungsvideo zeigt Angriff

Nur dank einer Abwehr- und Ausweichbewegung gelang es dem Opfer, den Arm des Angreifers abzulenken, so dass es lediglich eine leicht blutende Stichwunde am Hals erlitt. Die Tatwaffe, das Messer, habe nicht „schwungvoll in den Hals eintreten“ können, hieß es.

Zu Prozessbeginn kündigte der Angeklagte über seinen Verteidiger an, am nächsten Verhandlungstag eine Erklärung abgeben zu wollen. Im Prozess wurde ein Video einer Überwachungskamera gezeigt, dass eine Auseinandersetzung zweier Männer zeigt, nach der einer der beiden offenbar eine Halsverletzung davonträgt – zumindest hält sich die Person ihre Hand an die rechte Halsseite. Der Prozess geht am 5. Januar weiter.

Von Stefan Tretropp