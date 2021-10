Rostock

Die Hansestadt Rostock soll schon von Weitem erkennbar sein – so der Plan der Stadtwerke für die Lichtwoche 2021. Ein Laserstrahl auf dem Universitätsplatz soll dafür täglich von 16 bis 21 Uhr den Nachthimmel erhellen. Der sogenannte „Laserstrahl der Hoffnung“ solle für Aufmerksamkeit sorgen.

In der kommenden Woche (1. bis 6. November) werden unter dem Motto „Ein Farbenmeer für Rostock“ wieder Gebäude im Herzen der Stadt mit bunten, floralen Elementen angestrahlt. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr beschränken sich die Lichtinstallationen auf die Innenstadt.

Das erwartet die Besucher

Steintor, Rathaus, Marienkirche, Universitätsplatz, Klostergarten und das Kröpeliner Tor werden ab Montag wieder in ein Lichtermeer getaucht. Die neuen wechselnden Pani-Projektionen und Farbspiele sollen die Besucher zum Staunen und Verweilen einladen. Auch die Walking Acts sind in diesem Jahr im neuen Gewand anzutreffen. Von der „Leuchtqualle“ bis zur „Schneekönigin“ und „Neptun“ – die Fabelwesen werden mit Sicherheit ein Hingucker sein. Ein Feuerwerk wird es in diesem Jahr nicht geben. Das sei nicht nur Corona geschuldet, sondern auch der Umwelt zuliebe beschlossen worden.

Bildergalerie: So schön leuchteten die Gebäude im vergangenen Jahr

Zur Galerie Trotz Corona findet auch in diesem Jahr die Lichtwoche in Rostock statt. Gebäude der Stadt erleuchten mit farbenfrohen Lichtinstallationen das gesamte Stadtgebiet.

Neu bei der 20. Lichtwoche sind die Taschenlampenführungen im Klostergarten, die am Freitag und Samstag jeweils um 17 Uhr für Kinder stattfinden. Das sei eine Alternative zu dem Laternenlauf, wie Ute Krömer von den Stadtwerken am Donnerstag erklärt. Für die Kleinen findet ebenfalls im Klostergarten täglich von 16 bis 19 Uhr ein Kinder-Kino statt.

Auch die Stadtführung mit den Laternenwärtern findet täglich um 17 Uhr statt. Treffpunkt ist der Verkaufsstand auf dem Universitätsplatz. Wer auf der Lichtwoche verweilen möchte, kann sich dieses Mal an drei Orten ein Heißgetränk genehmigen. Am Klostergarten, auf dem Uniplatz sowie auf dem Neuen Markt gibt es Glühwein, warmen Apfelsaft oder Kinderpunsch. Mit einem Pfandsystem (1 Euro Becherpfand) will die Stadt für saubere Straßen sorgen. Die Erlöse kommen gemeinnützigen Projekten von lokalen Vereinen zugute.

Dem Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung Chris Müller von Wrycz-Rekowski sind die Farben am Rathaus vom vergangenen Jahr in Erinnerung geblieben. „Die Menschen sollen die Stadt als ihre Heimat verstehen“, sagte der Senator am Donnerstag. Er gibt zu, dass er kein Freund der dunklen Jahreszeit ist, freue sich aber, dass die Lichtwoche den Rostockern einen Grund gibt, in die Stadt zu gehen und sich auf einen Glühwein zu treffen.

Von Gina Henning