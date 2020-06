Rostocker Liebeserklärung an den Kleingarten: „Für mich bedeutet das Freiheit“

Rostock-Marienehe

Andreas Mähl ist stolz auf seinen Kleingarten. „Hier ist immer alles tippi-toppi“, sagt der 48-Jährige. Wobei, nicht so ganz: Mit seinem Lieblingsarbeitsgerät, einer Rosenschere, schneidet er eine verwelkte Blüte ab. Jetzt ist aber wirklich alles in Ordnung.

Der Garten wirkt wie aus einem Katalog. Die Blumen blühen, die Beete sind akkurat angelegt und der Rasen perfekt gemäht. Mindestens dreimal die Woche sind Andreas Mähl und seine Frau Beate in der Kleingartenanlage Marienehe, um den Zustand zu erhalten. „Wir gehen hier zwei, drei Stunden rein, dann ist wieder alles perfekt. Es ist ja eine Struktur drin“, sagt Mähl.

Mit Kleingarten aufgewachsen

Die Kleingartenarbeit kennt der gebürtige Greifswalder schon von Kindesbeinen an. „Meine Eltern haben früher ein Stück Ackerfläche übernommen. Das war eine Kuhwiese, auf der überall Quecken wuchsen“, erinnert sich Mähl. Die Familie hat das Gelände dann urbar gemacht und eine Laube darauf gebaut. „So bin ich in das Kleingartenwesen hineingewachsen“, erinnert sich der heutige Familienvater.

Zur Galerie So sieht es im Kleingarten von Andreas Mähl (48) aus Rostock aus.

Mähl wohnt mit Frau und Tochter im Rostocker Stadtteil Dierkow. Der Kleingarten bedeutet für ihn Freiheit. „Ich weiß, ich kann da rausfahren und bin für mich alleine. Das ist mein Rückzugsort“, betont er. Schon als Kind habe er dieses Gefühl zu schätzen gelernt: „Wir konnten im Garten grillen und ungestört spielen.“

Ehefrau im Supermarkt kennengelernt

Nach Rostock zog es den examinierten Krankenpfleger vor 13 Jahren berufsbedingt. „Die Perspektiven waren hier besser als in Greifswald“, blickt er zurück. 2015 machte sich Mähl selbstständig und arbeitete als Berufspädagoge für Gesundheitsfachberufe. „Die Aufträge sind jedoch weniger geworden, so dass ich mir etwas Neues überlegen musste.“ Gemeinsam mit seiner Frau hat er nun gerade die Tagespflege „ Am Boulevard“ im Rostocker Stadtteil Lütten Klein eröffnet.

Beate Mähl ist ebenfalls examinierte Krankenpflegerin. „Wir haben uns aber nicht bei der Arbeit kennengelernt, sondern beim Einkaufen im Aldi“, sagt ihr Gatte und lacht. Er schwärmt von seiner Ehe: „Meine Frau hat einen großen Anteil. Sie hält mir den Rücken frei, so dass ich auch meinem Ehrenamt als Vereinsvorsitzender nachgehen kann.“

Tochter mag kein Unkrautzupfen

Aktuell werden in der Kleingartenanlage Marienehe 97 von 100 Parzellen bewirtschaftet. „Die Nachfrage ist groß“, sagt Mühl. Im vergangenen Jahr erschütterte jedoch ein Brand die Gärtner-Gemeinschaft. „Das hat uns alle geschockt.“ Jugendliche hatten gezündelt und die Laube eines älteren Ehepaares abgebrannt – die Betroffenen wollen das Häuschen nun wieder aufbauen.

So viele Kleingärtner gibt es in MV In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Umweltministerium 80 000 Kleingärtner in mehr als 1000 Vereinen, die mehr als 63 000 Parzellen auf insgesamt 3700 Hektar bewirtschaften. Das Land MV stellt jährlich etwa 90 000 Euro für die Förderung der Vereine bereit. In einem bundesweiten Ranking unter den Städten mit dem größten Anteil an Gärten belegte Rostock mit 15 000 Parzellen den neunten Platz. Die meisten Kleingärten hat Berlin: 67 000. Wie eine Studie zuletzt zeigte, werden Kleingärten in MV in größeren Städten immer beliebter. Im ländlichen Raum stehen dagegen viele Anlagen leer. In den vergangenen sieben Jahren sank die Zahl der Kleingärten deutschlandweit um etwa 25 000 auf 960 000. In MV waren 2015 mehr als 4000 Parzellen unbewirtschaftet, bundesweit sind es aktuell 65 000.

Doch nicht alle in der Familie Mähl teilen die Freude an der Gartenarbeit. Wenn der Vater seine 13 Jahre alte Tochter zum Unkrautzupfen auffordert, zeige sie ihm einen Vogel. Mähl nimmt es mit Humor. „Ich habe früher auch immer mit den Augen gerollt“, sagt er. Und dennoch sei ihm das Gärtnern ans Herz gewachsen, so sehr, dass er sich nach seinem Umzug nach Rostock rasch eine Parzelle sicherte. „Durch gute Bekannte haben wir diesen Garten hier bekommen.“ Die Besitzer seien schon sehr alt gewesen und wollten sie abgeben. „Der Garten war sehr gut in Schuss.“

Problem ist knapper werdendes Wasser

Auch stand die schöne Blockhaus-Laube schon damals auf dem Grundstück. „Sie ist klein, aber fein“, sagt Mähl. Insgesamt ist sein Garten rund 500 Quadratmeter groß. Äpfel, Erdbeeren, Kartoffeln, Kräuter, Kürbisse und Zucchini hat die Familie hier angebaut. Und natürlich Möhren. „Möhren sind mein Ein und Alles“, schwärmt Mähl. Ein Problem sei für den Kleingärtner aber das knapper werdende Wasser. Dabei hat er mittlerweile drei große Regentonnen aufgestellt, um das Wasser von dem großen Flachdach über Laube und Schuppen aufzufangen.

Hin und wieder lädt die Familie Verwandte und Bekannte zu Grillabenden oder Kaffeerunden am Nachmittag ein. „Wir haben viele Freunde“, sagt Mähl. Doch an erster Stelle stehe für ihn und seine Frau, im Kleingarten vom Alltag zu entspannen und Kraft für die nächsten Aufgaben zu tanken. „Der Garten ist für uns ein Ausgleich.“

Über den Autor

Von André Horn