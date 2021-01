Rostock

Ein Stückchen Natur mitten in der Stadt findet man im Rostocker Lindenpark. Wie nah die Menschen dort den Tieren kommen können, hat Siglinde Gerald beobachtet. Sie geht mehrmals täglich mit ihrem Hund Bobby im Park in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt spazieren. „Kaninchen habe ich hier schon einige gesehen, natürlich auch viele Vögel“, berichtet sie. Seit einigen Jahren fällt ihr ein Tier aber besonders häufig auf: die Maus. Die kleinen Nager wuseln durch das Gestrüpp, laufen über die Wege. „Das ist wirklich zum Problem geworden“, sagt die 73-Jährige.

Ihr Schäferhund würde mehr buddeln, um die Mäuse zu jagen, hat sie beobachtet. Unterbinden möchte sie Bobbys Trieb nur ungern, sagt Gerald. Damit er mehr Auslauf habe, gehe sie ja in den Park. „Aber Löcher im Boden sind sicher auch nicht gut“, schätzt sie. Deswegen versuche sie Bobby vom Buddeln abzuhalten, wenn sie das bemerke.

Stadt weiß um das Mäuseproblem

Auch ihrer Bekannten, die nicht namentlich in der Zeitung erwähnt werden möchte, ist das vermehrte Buddeln und Schnüffeln im Gebüsch von ihrer Jack-Russell-Hündin Lilli aufgefallen. „Aber klar, sie will natürlich die Maus haben, wenn die da lang läuft“, vermutet die Frau. Schlimmer sei die Mäuse- und Rattensituation an den Wallanlagen, weshalb sie dort nicht mehr spazieren gehe. „Mir ist das unangenehm.“

Der Stadt ist das Mäuseproblem bekannt. „In den vergangenen zwei Jahren haben sich Mäuse, bedingt durch milde Winter, sehr stark vermehrt“, sagt Steffie Soldan vom Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege. Dies betreffe aber nicht nur den Lindenpark, sondern auch alle anderen Parkanlagen in Rostock. „Die Landwirtschaft spricht sogar von einer Mäuseplage.“

Stadt setzt auf natürliche Regulation

Da Mäuse zur heimischen Tierwelt gehören und es unter ihnen auch geschützte Arten wie die Feldmaus gebe, gehe die Stadt nicht gegen die stärkere Mäusepopulationen vor, sagt die Leiterin des städtischen Fachteams „Stadtbäume“ im Grünamt. Vielmehr wird in diesem Zusammenhang auf eine natürliche Regulation gesetzt. „Denn Tiere, deren Nahrung überwiegend aus Mäusen besteht, vermehren sich durch das derzeit vorhandene bessere Angebot ebenfalls stärker.“ Dazu zählt sie beispielsweise Eulen und Füchse.

Dass die Hunde vermehrt in den Parkanlagen buddeln, sei für die Flächen natürlich problematisch, da durch die Hundelöcher Unfälle passieren können, wenn sie nicht gesehen werden, betont Steffie Soldan. Außerdem ist es für die Bearbeitung der Flächen, wie beispielsweise Rasenmahd, sehr ungünstig. „Technik und Mensch kommen durch die Hundelöcher an ihre Grenzen“, sagt sie. „Verantwortungsvolle Hundebesitzer wissen solche Schäden durch ihre vierbeinigen Freunde sicher zu verhindern.“

„Mäuse lieber hier als in meiner WG-Küche“

Für den Studenten Paul Krummin sind die Mäuse kein Problem. „Das ist ein Park und die Natur. Das ist nun einmal der Lebensraum der Mäuse.“ Dass es zu viele Mäuse im Lindenpark gebe, finde er nicht. „Also ab und an sehe ich schon mal eine über die Wege flitzen. Aber lieber hier als in meiner WG-Küche“, lacht er. „Obwohl es im Park manchmal ähnlich möhlig aussieht.“ Wenn er durch den Park joggt, und das mache er mehrmals die Woche, sehe er an den Bänken oder den Mülleimern oft Müll, der von den Menschen liegen gelassen, anstatt in den Mülleimern entsorgt wird.

Dönerreste sind keine Seltenheit, zuletzt war es eine große Packung Kekse, die auf dem Boden lag. „Das ist nicht nur für Hundebesitzer ärgerlich, sondern zieht die Mäuse bestimmt auch magisch an“, vermutet er. Dass es mehr Müll im Lindenpark geben soll, kann vom Amt für Stadtgrün hingegen nicht bestätigt werden.

Gerücht um Greifvogelnest

Bei Gesprächen mit den Spaziergängern im Lindenpark kam zum Mäuseproblem immer wieder ein Gerücht zum Vorschein: Vor einigen Jahren soll ein Nest eines Greifvogels im Park versetzt worden seien. Die darin lebenden Vögel hätten die Mäuse gefressen und so die Population reguliert. Nach dem Umsetzen seien die Vögel jedoch nicht mehr gesehen worden. Doch wie die Stadt bestätigt, ist es wirklich nur ein Gerücht. „Von einem angeblich umgesetzten Greifvogelnest ist im Amt für Stadtgrün nichts bekannt“, sagt Steffie Soldan. Vielmehr seien die Stadtgärtner stolz auf die 28 Nistkästen, davon einen Eulenkasten. Diese werden jährlich betreut, gereinigt und gewartet.

Von Stefanie Ploch