Rostock

Dass das Programm im kleinen Lichtspieltheater Wundervoll ganz großes Kino ist, wissen eingefleischte Cineasten längst. Dass das Liwu im Corona-Jahr 2020 eine buchstäblich ausgezeichnete Auswahl an Filmen gezeigt hat, hat das Team um Kino-Chefin Anne Kellner nun schwarz auf weiß: Das Liwu zählt zu den Geehrten des 3. Kinokulturpreises in Mecklenburg-Vorpommern, der am Donnerstagabend beim Filmkunstfest MV in Schwerin vergeben wurde.

„Der Preis bedeutet mir unglaublich viel. Er ist eine große Anerkennung unserer Arbeit“, freut sich Anne Kellner. Dass Filmfans im Liwu tolle Stunden erleben und mit einem Lächeln aus dem Kinosaal kommen, sei ein großes Lob für sie. „Aber auch öffentlich und auf einer großen Bühne gesagt zu bekommen, dass man seinen Job gut macht, ist ein zusätzlicher Ansporn.“

Bei der diesjährigen Verleihung wurden 25 große und kleine Kinos mit einem Preisgeld von insgesamt 100 000 Euro bedacht. Das Liwu zählt mit 8500 Euro zu den Abräumern des Abends. Der Gewinn wird gut angelegt. „Wir stecken es ins Programm und in neue Veranstaltungen“, sagt Anne Kellner. Ideen dafür habe sie auch bei der Verleihung durch Gespräche mit Branchen-Kollegen bekommen. Insofern war der Abend für sie ein doppelter Gewinn.

Movie Star räumt ab

Hauptpreisträger in der Kategorie gewerbliche Spielstätten ist Movie Star in Parchim geworden, das Kino konnte sich über 13 000 Euro freuen. In der Kategorie nichtgewerbliche Spielstätten machte der Kino- und Kulturverein Bad Doberan das Rennen (4000 Euro).

Das Liwu 1993 hervorgegangen aus dem Filmclub der Universität Rostock, sind die Kinobetreiber mittlerweile im ältesten Kino der Hansestadt gelandet: dem Metropol, 1910 erbaut. Hier im Barnstorfer Weg zeigen sie auf einer Leinwand von 55 Quadratmetern Filme aus Europa und aller Welt für bis zu 161 Zuschauer. Der Programmschwerpunkt liegt auf Arthouse-Produktionen, Filmen in Originalsprache sowie einem großen Angebot für Kinder und Jugendliche. Seit 2014 ist das Liwu in Rostock zweimal zu finden: Im Kunst- und Kulturzentrum „Frieda 23“ hat der zweite Saal des Liwu eine Heimat gefunden. Auch hier gibt es ein abwechslungsreiches internationales Filmprogramm sowie viele Sonderveranstaltungen und Filmreihen. Quelle: www.filmland-mv.de

Nicht nur das 2020-Programm, auch der aktuelle Liwu-Spielplan kann sich sehen lassen: Darauf stehen Filme wie „Nomadland“, „Ferien auf Saltkrokan“ oder „Der Rausch“. Für Besucher gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

Weitere Infos auf: www.liwu.de

Von Antje Bernstein