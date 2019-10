Rostocker Mediziner suchen nach Ursachen für Herz-Erkrankungen

Rostock

„Wir wissen immer noch nicht, welche genauen Ursachen die häufig auftretenden Herzkrankheiten tatsächlich haben.“ Das konstatiert Professor Dr. Gustav Steinhoff von der Unimedizin Rostock. Und er fügt hinzu: „Wir behandeln nach wie vor nur die Schäden, die diese Krankheiten anrichten.“ Seit vielen Jahren ist der Chef der Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie allerdings damit beschäftigt, nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern auch die Ursachen zu klären.

Dafür sei es unerlässlich, viele Daten zu sammeln, um Regelmäßigkeiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen. „Wir brauchen ein Herzregister“, fordert Prof. Steinhoff. Gemeint ist eine regionale, nationale oder sogar internationale Datenbank zu Herzerkrankungen. Für Krebs gibt es das bereits. In Rostock wird beispielsweise seit Jahren das Krebsregister fürs ganze Land geführt. Für Herzkrankheiten gibt es nichts dergleichen.

Digitalisierung extrem wichtig

Ein wichtiger Schritt in Richtung Herzregister ist die Digitalisierung und die bessere Verfügbarkeit von Daten über individuelle Erkrankungen, Krankheitsverläufe und die Wirkung bestimmter Behandlungsformen. Aus diesem Grund arbeitet der Herzspezialist eng mit dem Diplominformatiker Markus Wolfien aus der Abteilung für Systembiologie und Bioinformatik der Uni Rostock zusammen. Er entwickelt Programme zur Verarbeitung anonymer Patientendaten.

Geninformationen zusammengetragen

Daten dieser Art gibt es reichlich, sei es aus der PERFECT-Studie der Rostocker Herzchirurgie, bei der die Behandlung von Herzkrankheiten mit Stammzellen das Thema war, sei es die „HerzEffekt“-Studie zur Erfassung von täglichen Patientendaten per Tabletcomputer. Wolfien zeigt beispielhaft, wie IT-Spezialisten und Mediziner kooperieren könnten. Auf dem Bildschirm hat er eine vielfarbige Grafik, die anhand von Daten eines einzelnen Patienten erstellt wurde. „Wir haben alle verfügbaren Geninformationen zusammengetragen“, verdeutlicht der Experte. An mehreren Stellen sind die Reihen der bunten Rechtecke unterbrochen, dort sind weiße Flächen zu sehen. „Das sind Mutationen“, erklärt Wolfien.

Einfluss der Umweltgifte

Derartige Veränderungen im Genmaterial können erworben sein, erläutert Prof. Steinhoff. Sie entstehen zum Beispiel durch den Einfluss von Umweltgiften im Laufe des Lebens. Warum manche Therapien bei Patienten funktionieren und mache nicht – die Mutationen im Genmaterial der Betroffenen könnte eine Antwort sein. „Jetzt kommt es darauf an, Daten aus der Behandlung von Patienten mit der Forschung zusammenzuführen“, sagt der Mediziner.

Und zwar in beide Richtungen: In der Forschung werden an Modellen Therapieverfahren entwickelt, die oft nicht komplex genug für konkrete Individuen sind. Soll eine individualisierte Behandlung das Ziel sein, dann müssten in der Klinik erworbene Daten wiederum auf die Forschung zurückwirken – und zur Entwicklung neuer Verfahren führen. „Bisher ist uns aber nicht klar, welche Mutation welchen Effekt hat“, sagt der Forscher.

Herzzentren bauen Pilotregister auf

Eine solche Interaktion von klinischer Behandlung und Forschung könne ein einzelnes Haus nicht leisten. Daher sei die Erfassung von Daten aus möglichst vielen Häusern notwendig. Allerdings sei an internationales Material kaum heranzukommen, räumt Prof. Steinhoff ein. Immerhin sind die Herzzentren in Schwerin, Rostock und Karlsburg bei Greifswald dabei, eine Art Pilotregister für MV aufzubauen. Doch das Datensammeln allein reiche nicht aus, wenn die Informationen nicht entsprechend aufbereitet werden, so Wolfien. Aus diesem Grunde entwickeln er und seine Kollegen eine Datenarchitektur und entsprechende Algorithmen für die Auswertung von Geninformationen.

Die Datenmengen sind immens: Aktuell sammelt Wolfien pro Patient etwa zehn Gigabyte Material auf der Festplatte. Ziel ist die auf den Einzelnen zugeschnittene Behandlung. Anhand der gesammelten Daten über die Gene, über Vor- und Parallelerkrankungen können viel bessere Therapieempfehlungen getroffen werden, so der Klinikchef.

Noch ist all dies Zukunftsmusik. Das kürzlich vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur Digitalisierung in der Medizin bereitet dafür den Weg, denn es schafft die Möglichkeit der Vernetzung von Patientendaten unter der Maßgabe des Datenschutzes. Die Voraussetzungen zum Beispiel für ein Herzregister sind also da. „Jetzt müssen Maßnahmen folgen“, sagt Prof. Steinhoff.

