Rostock

Herbert Aue ist immer viel und gern Auto gefahren. Seit seine Sehstärke aber deutlich nachgelassen hat, ist das für ihn nicht mehr möglich. Der 80-Jährige leidet an Fuchs-Endotheldystrophie. Seine Hornhaut hat sich aufgrund der Erkrankung getrübt. Nur noch 30 Prozent seiner Sehkraft sind auf seinem linken Auge vorhanden, 40 auf seinem rechten. Mithilfe einer Gewebespende soll Aue aber schon bald wieder klar sehen können. Sein linkes Auge wurde kürzlich in der Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock operiert.

Herbert Aue ist für die Transplantation extra aus Mölln in Schleswig-Holstein in die Hansestadt gereist. Der Grund: Die Rostocker Augenklinik ist die einzige Schwerpunktklinik für Hornhauttransplantationen in Norddeutschland. Seit der Berufung von Professor Thomas Fuchsluger vor zwei Jahren, der Einführung einer neuen OP-Technik und personeller Verstärkung mit Spezialisten werden dort pro Jahr im dreistelligen Bereich Operationen dieser Art durchgeführt – auch in Corona-Zeiten.

Normalbetrieb durch niedrige Zahlen in Rostock

„Während andere Kliniken auf Notbetrieb umstellen mussten, hatten wir durch die niedrige Inzidenz in Rostock bislang immer das Glück, weiter operieren zu können“, sagt Klinikdirektor Thomas Fuchsluger. Im ersten Lockdown im März 2020 hätten zwar einige nicht zwingend notwendige Transplantationen verschoben werden müssen, mittlerweile habe sich die Lage aber stabilisiert.

Bildergalerie: So läuft eine Hornhauttransplantation ab

Zur Galerie Die Rostocker Universitäts-Augenklinik ist die einzige Schwerpunktklinik für Hornhauttransplantationen in Norddeutschland. Pro Jahr werden dort im dreistelligen Bereich Operationen dieser Art durchgeführt – auch in Corona-Zeiten. Wie genau das abläuft.

Seit 2015 ist die Unimedizin Gesellschafterin der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG) und damit aktiv am größten Netzwerk der Gewebemedizin bundesweit beteiligt. Trübt sich die Hornhaut aufgrund einer Erkrankung oder wird sie verletzt, stellt eine Transplantation oft die letzte Behandlungsmöglichkeit dar, um das Augenlicht zu retten.

Je nach Eingriff wird entweder die komplette Hornhaut transplantiert oder nur die Rückfläche, eine 10 bis 15 Mikrometer dünne Schicht. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar misst zwischen 60 und 80 Mikrometern.

„Angst? Die habe ich nicht“

Bei Herbert Aue ist nur die innerste Schicht seiner Hornhaut erkrankt. Kurz vor der Transplantation ist er entspannt: „Angst? Die habe ich nicht. Ich habe schon ganz andere Operationen hinter mir, Herz und Hüfte zum Beispiel“, erzählt der Rentner. Doch bevor es für ihn tatsächlich in den OP geht, wird die Hornhaut des Spenders präpariert und die benötigte Schicht vorsichtig abgelöst. „In sehr seltenen Fällen reißt diese. Dann kann die Spende nicht mehr verwendet und die OP muss verschoben werden“, erklärt Oberarzt Dr. Marcus Walckling.

Oberarzt Dr. Marcus Walckling. Quelle: Ove Arscholl

Er wird Herbert Aue transplantieren – vorausgesetzt die Präparation gelingt. Die Spende stammt an diesem Vormittag von einer 71-jährigen Frau. Auf den ersten Blick sieht sie laut Walckling sehr gut aus. Vorsichtig färbt er die Hornhaut blau, um die zu lösende Schicht besser zu erkennen. Stück für Stück fängt er an, sie zu trennen.

Vollnarkose nicht zwingend notwendig

Das gestaltet sich schwieriger als zunächst angenommen: Walckling aber bleibt gelassen, setzt konzentriert seine Arbeit fort – mit Erfolg. Eine halbe Stunde später ist Herbert Aue schon im Tiefschlaf. „Eine Vollnarkose ist nicht immer nötig, hilft aber oft, da der Patient sich nicht bewegen darf“, erklärt Walckling.

Zuerst muss er die erkrankte Schicht von Aues Hornhaut entfernen. Behutsam löst er diese ab. Sofort zeigt sich, wie trüb das Auge des 80-Jährigen geworden war. Es erscheint nun viel klarer: „Das ist wie ein Vorhang, den man aufzieht.“

Anschließend wird die Schicht der gespendeten Hornhaut in das Auge von Aue transplantiert – und über sanftes Klopfen an der richtigen Stelle platziert. Vernäht werden muss diese nicht. Eine Gasblase im Auge sorgt dafür, dass Schicht und Hornhaut miteinander verwachsen. Ein paar Tage wird Herbert Aue auf seinem linken Auge wegen der Blase nichts sehen können, bis sich diese von selbst wieder abbaut.

Großes Erfolgserlebnis für die Patienten

Bis zu drei Monate kann es dauern, bis Menschen mit Hornhauttransplantaten wieder klar sehen können. Die Chancen, wieder eine Sehstärke von 100 Prozent zu erreichen, stehen dabei gut. „Wer nicht richtig sehen kann, ist in allen Bereichen seines Lebens davon betroffen. Das Erfolgserlebnis für unsere Patienten ist daher groß“, sagt Klinikdirektor Thomas Fuchsluger.

Professor Thomas Fuchsluger leitet die Augenklinik der Rostocker Universitätsmedizin. Quelle: Universitätsmedizin Rostock

Die spezielle Expertise liege in Rostock auch in der Versorgung schwieriger, voroperierter Patienten: „Daher erhalten wir regelmäßig Zuweisungen über die Landesgrenzen hinaus.“

Auch für Herbert Aue sind die Aussichten gut. Schon wenige Tage nach der Transplantation merkt der 80-Jährige einen Unterschied: „Noch kann ich nicht viel erkennen, mein Sichtfeld ist aber deutlich größer“, sagt er. Das Schlimmste an der OP sei für ihn als ehemaligen Leistungssportler das ständige Liegen auf dem Rücken danach gewesen.

Nun aber freut er sich darauf, bald wieder Auto fahren zu können, auch wenn das wahrscheinlich eine Ausnahme sein wird: „Aufgrund meines Alters werde ich das wohl lieber lassen – und mich weiter fahren lassen“, sagt Herbert Aue und lacht. Aber allein zu wissen, dass es nach der zweiten Operation wieder geht, sei genug.

Von Pauline Rabe