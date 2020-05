Rostocker Mensa abgerissen: Das ist auf dem Gelände geplant

Rostock

Kein Teller- oder Besteckklappern mehr, stattdessen ist nur noch das laute Krachen der Abrissbagger zu hören: Am 4. Mai ist in der Ulmenstraße 45 die Kleine Mensa Ulme abgerissen worden. Gleich am Morgen legten die Fachfirmen los, holten zuerst das Dach herunter, bevor das Gebäude abgetragen wurde.

Eigentlich sollte die Mensa als Interimslösung zur Versorgung der Studenten, Lehrkräfte und Gäste nur vier Jahre stehen. Fast zwölf sind es bis zu ihrem Abriss geworden. Doch nun musste sie weichen: Schließlich sollen auf dem Grundstück, auf dem früher das Elisabeth-Heim stand, jetzt eine neue Mensa mit 400 Plätzen sowie zwischen 65 und 75 Wohnheimplätze entstehen. Bauherr ist das Studierendenwerk Rostock-Wismar, das in der Hansestadt die erste deutsche Mensa mit einer Rolltreppe errichten will.

Anzeige

Lesen Sie mehr: In Rostock entsteht die erste deutsche Uni-Mensa mit Rolltreppe

Weitere OZ+ Artikel

Eine Essensversorgung gab es in der Kleinen Mensa schon seit gut einem Jahr nicht mehr. Im Mai 2019 war die Mensa in die frühere Reithalle auf dem Ulmencampus umgezogen. Rund 1,6 Millionen Euro hat das Land in die Umrüstung der Halle zu einer Mensa mit 250 Plätzen investiert. Auch diese Lösung ist aber nur eine vorübergehende, bis der Neubau in der Ulmenstraße 45 fertig ist.

„Wir warten dafür derzeit noch auf die Baugenehmigung, hoffen aber, dass wir Mitte Juni wie geplant mit der Grundsteinlegung starten können“, so Malena Wiechers, Sprecherin des Studierendenwerkes.

Lesen Sie mehr

Von Claudia Labude-Gericke