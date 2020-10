Rostocker Messe: Corona beschert Camping-Ausstattern gutes Geschäft

Rostock

Prüfend blickt sich Lena Sücker im Wohnmobil um: „Ein Hochbett für die Kinder wäre schön. Und ein Bett für uns, ohne dass wir in der Küche etwas umklappen müssen“, überlegt sie und lacht. Ihr Mann Thomas hat es sich mit den Kindern Paul (5) und Maximilian (3) in der Sitzecke gemütlich gemacht.

Auf der Messe „ Camping und Caravaning“ schaut sich die Familie nach einem fahrbaren Domizil um, mit dem sie künftig durchs Land reisen kann. Für viele Messebesucher ist der Urlaub im Wohnwagen besonders zu Corona-Zeiten eine gute Alternative zu Reisezielen im Ausland.

Camping-Branche boomt seit Jahren

„Seit Jahren verzeichnet die Camping-Branche einen Boom“, sagt Frank Baumann, Geschäftsführer des Berliner Messeveranstalters Expotec, der für die „ Camping und Caravaning“ verantwortlich zeichnet. Einen weiteren Schub habe es durch die Corona-Pandemie gegeben. „Die hat das Ganze noch beflügelt“, sagt der 63-Jährige. Viele Menschen, die vorher im Ausland Urlaub gemacht hätten und nun nicht mehr wegfahren könnten, seien auf Wohnwagen und Wohnmobile umgestiegen. „In den eigenen vier Wänden ist die Ansteckungsgefahr geringer. Dazu kommt die gesunkene Mehrwertsteuer um drei Prozent, auch das hat sicher einige zum Kauf eines Wohnwagens animiert“, so Baumann.

Zur Messe, die am Wochenende zeitgleich mit der „Boot und Angeln“ in Rostock stattfand, sind rund 50 Aussteller gekommen – und damit nur halb so viele wie im vergangenen Jahr. „Viele haben Angst, sich mit Corona anzustecken“, sagt Baumann. Dabei sei das Ansteckungsrisiko durch das Hygienekonzept relativ gering. Dazu gehören unter anderem eine eigene Wegführung, breitere Gänge, Masken und eine maximale Besucherzahl von 450 Gästen pro Stunde. „Aber darauf werden wir nicht kommen“, sagt Baumann. Mit rund 5000 Gästen an drei Tagen werde auch nur die Hälfte der Besucherzahl des Vorjahres erreicht. „Wirtschaftlich gesehen hätten wir die Messe gar nicht veranstalten dürfen“, sagt Baumann. „Aber wir wollten ein Zeichen setzen, damit unsere Branche nicht ausstirbt und die Leute nicht ins Digitale abwandern.“

Lange Wartezeit für Camper

Eine der neuen Ausstellerinnen in diesem Jahr ist die Hamburgerin Mona Kildentoft mit ihrer Firma „Camper Hamburg“, die zusammen mit einem Companion Campervans verkauft und vermietet. Beides sei zurzeit extrem gefragt, bestätigt die 32-Jährige. „ Camping ist momentan die beste Alternative, weil man entscheiden kann, wie viel Kontakt man zu anderen Menschen hat. Wir dachten eigentlich, die Saison geht langsam zu Ende. Aber wir sind bis Mitte November und über Silvester und Weihnachten komplett ausgebucht. Und laufend kommen neue Anfragen“, so Kildentoft. Auch was den Verkauf angehe, sei die Nachfrage groß. „Zurzeit liegt die Wartezeit für unsere Kunden bei sechs Monaten, und das ist noch kurz. Bei anderen Kollegen sind es bis zu eineinhalb Jahren“, weiß Kildentoft.

Diesen Trend bestätigt auch Christian Behrens, Mitarbeiter der Firma Linke aus Wismar, die auf der Messe Wohnwagen, Wohnmobile, Vorzelte und Zubehör präsentiert. „Schon seit den letzten Jahren beobachten wir einen Boom in Sachen Campingurlaub“, so Behrens. Durch Corona sei dieser Trend verstärkt worden. „Statt Fernreise oder Kreuzfahrt machen die Menschen wieder vermehrt Urlaub in Deutschland und fragen Wohnwagen und Reisemobile daher vermehrt nach“, so Behrens, der auf der Messe bereits zwei seiner Fahrzeuge verkauft habe.

Camping-Kurzurlaub am Wochenende

Auch Jenny Schwede setzt mit Mann Alexander, Tochter Pheline (7) und Sohn Leopold (4) künftig auf Outdoor-Urlaub in Deutschland. „In Zeiten von Corona ist das eine gute Alternative und man kann auch mal schnell übers Wochenende wegfahren. Schließlich wohnen wir ja in einer Urlaubsregion“, sagt die 37-Jährige.

Auch Martina Krimmling und Tochter Dany sind auf der Suche nach einem neuen Wohnwagen. „Das hat bei uns aber nichts mit Corona zu tun“, sagt Krimmling und lacht. „Ich mache schon seit mehr als 30 Jahren regelmäßig Campingurlaub. Mit Familie, Hund und Enkelkindern ist das einfach praktisch.“

