Rostocker Michaelshof verabschiedet Pastor

Ein letztes Mal läutet Jens-Uwe Goeritz die Glocke auf dem Gelände der Evangelischen Stiftung Michaelshof im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf. Mehr als zehn Jahre hat er als Direktor der Fördereinrichtung gearbeitet und unzählige Gottesdienste abgehalten. „Nun hat mir meine innere Uhr zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, einen neuen Weg einzuschlagen“, erklärt er, bevor der Landespastor des Diakonischen Werkes, Paul Philipps, am Mittwochnachmittag eine Andacht anlässlich seiner Verabschiedung hält.

Dass er sein Ausscheiden coronabedingt nicht, wie ursprünglich geplant, in großer Runde mit sämtlichen Bewohnern und Mitarbeitern des Michaelshofs zelebrieren kann, stimmt Goeritz ein wenig traurig. „Gerne hätte ich mich persönlich von allen verabschiedet“, sagt er. Dennoch lässt es sich der 55-Jährige nicht nehmen, zum Schluss noch ein paar warme Worte an seine Schützlinge zu richten – nur eben per Videobotschaft aus der Kapelle heraus. „Ich werde diesen Ort vermissen.“

Jahre voller Veränderungen

Eigentlich sehe es Goeritz überhaupt nicht ähnlich, so lange an ein und demselben Arbeitsplatz zu verharren. „Normalerweise suche ich mir schon nach acht oder neun Jahren eine neue Aufgabe – so war es zumindest bei meinen letzten beiden Stellen“, gesteht der Pastor. „Ich mag Veränderungen. Ohne sie würde das Leben erstarren.“

Langweilig war es mit dem Pastor nie. Zusammen mit Schildkröte Theo hat er so manchen Gottesdienst geleitet. Quelle: Susanne Gidzinski

Und Veränderungen habe es auf dem Michaelshof in der Vergangenheit einige gegeben, weshalb er sich auch dazu entschied, seinen Aufenthalt dort zu verlängern. Ob der Bau der Grundschule, die Eröffnung eines Hortes oder die Errichtung der inklusiven Mensa „Insa 39“: Zahlreiche wichtige Meilensteine durfte der Direktor miterleben und vor allem mitgestalten. „Ich blicke zufrieden auf die Zeit zurück. Es ist ein Segen, dass ich das alles begleiten und diese wundervolle Erfahrung machen durfte.“

Große Pläne für die Zukunft

Bei den Entwicklungen der letzten Jahre soll es auch nach seinem Ausscheiden aus der Stiftung nicht bleiben. Viele weitere Projekte stehen schon in der Warteschlange. Die ersten Arbeiten sind bereits für das Frühjahr 2021 angedacht. Dann nämlich soll in der Hinrichsdorfer Straße mit dem Bau von 42 Wohneinheiten begonnen werden. Auch in der inklusiven Mensa sind bauliche Maßnahmen geplant. Sie soll um eine Außenterrasse erweitert werden.

Wenn Goeritz an seinen Nachfolger denkt, ist er zuversichtlich, dass dieser ebenfalls viel Herzblut in seine Arbeit stecken und die Entwicklung der Fördereinrichtung vorantreiben wird. „Dieses Wissen macht es leichter, die Verantwortung abzugeben.“ Wer an seiner Stelle zukünftig den Posten des theologischen Vorstands bekleiden wird, verrät der Pastor allerdings noch nicht. „Er wurde noch nicht von der Landeskirche berufen.“

Wechsel in einen kleineren „Sandkasten“

Obwohl Goeritz es kaum erwarten kann, sich neuen Aufgaben zu widmen, verlässt er seinen aktuellen Arbeitsplatz nicht nur mit einem lachenden, sondern ebenfalls mit einem weinenden Auge. „Sowohl die Menschen hier werden mir fehlen als auch die Gestaltungsräume, die man mir zur Verfügung gestellt hat. Zukünftig wird mein Sandkasten wohl etwas kleiner sein“, sagt er schmunzelnd.

Für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs wird er vorübergehend verschiedene Vertretungsdienste im Landkreis Rostock übernehmen. „Das wird für mich eine große Umstellung sein“, sagt der Pastor. Während seiner Zeit auf dem Michaelshof habe er stets darauf geachtet, seine Gottesdienste einfach und vor allem lebendig zu halten. Puppentheater, Kostümierungen und kleine Musikeinlagen mitinbegriffen. „Einiges werde ich bestimmt beibehalten“, verrät er mit einem Augenzwinkern. „Wo würden wir denn ankommen, wenn es nichts mehr zum Lachen gäbe. Nun bin ich aber erst einmal selbst gespannt, wohin die Reise für mich gehen wird.“

