„Historisch gerüsteter Vollkontakt“ ist ein Kampfsport, bei dem man mit Schwertern, Äxten und Streitkolben auf seine Gegner einprügelt. Geschützt werden die Teilnehmer durch Ritterrüstungen und Helme. Auch in Rostock gibt es eine Gruppe, die das regelmäßig trainiert und an Wettkämpfen teilnimmt. Einblicke in einen ungewöhnlichen Sport.