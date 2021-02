Rostocker Modehändler niedergeschmettert: „Die Lage ist katastrophal“

Rostock

Draußen hat scheinbar der Frühling Einzug gehalten, doch in den Regalen von Sten Dumaschefski sieht es noch nach Winter aus: Wegen des Lockdowns hat der Händler in seinem Öko-Modegeschäft Oikos in Rostock viel zu wenig Winterware verkauft und die Bestellung der Frühjahrsmode zurückgestellt. „Die Lage ist katastrophal.“ Nach dem MV-Gipfel vom Mittwoch macht er sich immerhin ein wenig Hoffnung, dass es in einem Monat besser werden könnte.

„Auf dem Gipfel wurde ja beschlossen, dass der Einzelhandel ab einer Inzidenz von 35 wieder öffnen könnte. Manche glauben ja, es könnte Ende März soweit sein“, sagt Dumaschefski. „Das ist wenigstens eine Wegmarke, die mir bei der Orientierung hilft.“ Im Moment sei es einfach schwierig zu wissen, was zu tun ist, meint er und fügt hinzu: „Der Lockdown beginnt im Kopf.“

Frühlingshaftes Wetter sorgt für weitere Probleme

Eigentlich wäre der traditionelle Winterschlussverkauf schon zu Ende und die Sommerware läge in den Regalen. „Aber er wird jetzt verlängert, bis wir wissen, wann wir wieder öffnen können. Das ist natürlich doof, weil wir so frühlingshaftes Wetter haben“, so der Händler.

Der Verkauf über das Internet laufe „so la la“, immerhin blieben die Stammkunden treu. Und das nächste Problem lauert schon: Bis spätestens Mitte März muss schon die Ware für die kommende Herbst- und Wintersaison bestellt werden.

Von Axel Büssem