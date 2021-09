Rostock

Angst vor der unbekannten Krankheit – das hatten im März 2020 fast alle. Für Diane Nikolaus kamen noch andere Sorgen dazu, auch schlaflose Nächte und Existenzangst. Denn von jetzt auf gleich waren im ersten Lockdown alle Läden der Modeunternehmerin dicht, die Mitarbeiter auf Kurzarbeit. „Und gerade im Handel ist es so, dass der größte Teil des Kapitals als Ware in den Läden liegt“, sagt die Rostockerin. Sie wollte jedoch nicht resignieren, sondern kämpfen: „Für mein Unternehmen und für meine Stadt.“

Denn je länger der Corona-Lockdown im Jahr 2020 dauerte, desto bedrohlicher wurde die Lage für viele Händler. Diane Nikolaus rief zum Protest, stand mit ihrem Namen, Gesicht und in erster Reihe bei Demonstrationen und trug vor dem Sitz des Landtages in Schwerin den Einzelhandel zu Grabe. All das, um auf die Sorgen und Nöte der Branche aufmerksam zu machen und an entscheidenden Stellen Gehör zu finden.

Große Freude über die Ehrung

Für dieses Engagement ist Diana Nikolaus jetzt ausgezeichnet worden. Auf einer Fachtagung der Katag AG, die als größter zentraler Einkaufsverband Deutschlands für den Modehandel gilt, wurde der Rostockerin für ihre innovativen Protest-Aktionen ein Preis überreicht. „Ich hatte keine Ahnung davon, war am Anfang auch total überrumpelt. Auch weil ich ja nicht alleine, sondern mit dem Schuhhaus Höppner an der Spitze stand“, erzählt Diane Nikolaus nach ihrer Rückkehr in die Heimat. Über die Ehrung hätte sie sich natürlich dennoch gefreut. „Aber lieber wäre mir ein Preis für Erfolg in normalen Zeiten gewesen“, erklärt sie augenzwinkernd.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn auch heute noch, anderthalb Jahre nach dem ersten Lockdown, hätte der gesamte Einzelhandel mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. „Dass die Städte voll sind, ist ein Trugschluss. Das Gefühl kommt daher, dass man viel zu lange nur leere Straßen gesehen hat“, so Diane Nikolaus. Noch immer fehlen viele Urlauber, beispielsweise die Kreuzfahrttouristen. Und etliche Kunden, die im Lockdown zum Onlinehandel abgewandert sind, würden weiterhin von der Couch aus einkaufen. „Vorsicht und Verunsicherung halten immer noch viele davon ab, in die Läden zu kommen.“ Die Maskenpflicht im Handel sowie steigende Inzidenzen in der Hansestadt kämen noch dazu.

Keine Blaupause für die Situation

Was vor anderthalb Jahren welt- und deutschlandweit passierte, sei für alle Neuland gewesen. „Wir hatten für eine solche Situation ja keine Blaupause, keinerlei Erfahrung“, so Diane Nikolaus. Sie ist sich sicher, dass auch die Entscheider der Politik niemandem mutwillig schaden wollten. „Sie mussten das ja gesamtgesellschaftlich lösen. Da wurde viel richtig gemacht. Aber es sind eben auch Fehler passiert.“ Auf falsche Entscheidungen aus Sicht ihrer Branche hätte sie mit den Protestaktionen hinweisen wollen. Vor allem, weil bis heute nicht nachgewiesen wäre, dass der Handel zu den Pandemie-Treibern gehört.

„Für uns war deshalb nicht nachvollziehbar, dass plötzlich Blumen- und Buchläden wieder öffnen durften, wir aber nicht. Was systemrelevant für sie ist, entscheiden die Kunden doch individuell“, so die Unternehmerin. Um auf die Ungleichbehandlung aufmerksam zu machen, hatte Diane Nikolaus einen ihrer Läden kurzfristig zum „Klopapier-Super-Store“ umgewandelt und zusätzlich zur Mode auch die stark nachgefragten Hygieneartikel angeboten.

Was die engagierte Händlerin noch fordert: „Steuer- und Chancengleichheit mit den Internet-Händlern.“ Online-Riesen, wie Amazon und Co., würden nur vorhandene Infrastruktur nutzen, dafür aber nichts zurückgeben. „Die zahlen keine Straßen oder Schulen, sondern das machen wir, die lokalen Unternehmen, mit unseren Steuern.“

Hilferufe wurden gehört

Die Demonstrationen in Rostock und vor der Schweriner Staatskanzlei seien ein Hilferuf gewesen. „Und er hat etwas gebracht, wir sind an den entscheidenden Stellen ins Gespräch gekommen“, bilanziert Diane Nikolaus. So konnte sie den Entscheidern in Schwerin klarmachen, dass der Handel andere Hilfen braucht als die Gastronomie. „Während ein Gastronom kurzfristig einkaufen kann, schließen wir die Verträge anderthalb Jahre im Voraus. Und das liquide Kapital steckt in der Ware.“ Könne die nicht verkauft werden, sorge das für Existenznöte.

Diane Nikolaus ist froh, dass sie den Familienbetrieb mit seinen sieben Filialen und allen 50 Mitarbeitern durch die Krise bringen konnte. Und diese hätte auch etwas Positives geschafft: „Wir haben gemerkt, wie sehr bestimmte Branchen zusammenhängen – der Handel beispielsweise mit dem Tourismus, der Veranstaltungsbranche und der Gastronomie.“ Denn Einkaufen gehöre wie Essengehen, Urlaub oder ein Konzert zu den Freuden des Lebens. Diejenigen, die dafür sorgen, stehen seit Beginn der Pandemie nun enger zusammen und in regelmäßigem Austausch.

Von Claudia Labude-Gericke