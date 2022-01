Rostocker Modelabel Onelove: Neue Shops, Spezial-Kollektionen und ein Mega-Deal

Rostock

Besser könnte das Jubiläumsjahr für Onelove kaum beginnen: Das Modelabel aus Rostock startet mit dem größten Klamotten-Deal seiner Firmengeschichte ins zehnte Jahr. Noch nie hat das Unternehmen so viele Shirts, Hoodies und Sweatjacken verkauft wie in den ersten Januartagen. „Im Online-Shop hat’s richtig gescheppert. Die Bestellungen gingen im Sekundentakt ein. Die Kunden haben unser Lager über Nacht nahezu leer gekauft“, sagt Onelove-Chef David Grabarczyk und lacht.

Der Erfolg hat den Rostocker selbst so überrascht, dass er zunächst an einen Hacker-Angriff glaubt. Doch die vermeintliche Cybercrime-Attacke entpuppt sich als Top-Werbung eines Kunden: Ein Fashion-Fan hat den Neujahrssale von Onelove auf dem Rabatt-Portal Mydealz gepostet und prompt gingen die Verkaufszahlen durch die Decke.

Nach diesem Knallerstart ins Jahr soll es turbulent weitergehen. David Grabarczyk plant gleich mehrere Neuheiten. Normalerweise bringt Onelove zwei Kollektionen pro Jahr auf den Markt – eine im April, die zweite im Herbst. „Das wird 2022 anders laufen: Wir bringen zehn Monate lang je eine Kollektion raus.“ Im Februar, voraussichtlich am Valentinstag, geht’s los.

„Alle Kollektionen werden strikt limitiert sein“

Grund für die Aktion ist nicht nur das Jubiläum, sondern auch eine rein wirtschaftliche Überlegung, verrät Grabarczyk. Wie die meisten Branchen hat auch die Modewelt mit coronabedingten Lieferproblemen zu kämpfen. Auf neue Onelove-Textilien soll die Kundschaft dennoch nicht verzichten müssen.

Der Rostocker macht aus der Not eine Tugend und stellt entscheidungsfreudigen Shoppern Exklusives in Ansicht. „Alle Kollektionen werden strikt limitiert sein.“ Heißt: Statt bergeweise Kaputzenpullover und Co. zu produzieren, werden von jedem Teil nur 100 bis 200 Stück zu haben sein. Wer sie will, muss schnell kaufen, bevor sie andere wegschnappen.

Neue Artikel und Bestseller

Neben brandneuen Designs sollen im Februar auch eigentlich längst vergriffene Onelove-Bestseller aus den Anfangsjahren des Unternehmens ein Comeback feiern: David Grabarczyk plant eine Retro-Mini-Kollektion. Ein Wiedersehen mit Rostocks Spielmannopa Michael Tryanowski (†2018), der einst als Sweater-Aufdruck zum Bestseller wurde, wird es zwar nicht geben, dafür komme eine Handvoll anderer Lieblingsteile zurück, sagt Grabarczyk.

Die neuen Kollektionen sind in Arbeit, derweil geht im Lager in Bentwisch die Post ab: Paketeweise verlassen maritim bedruckte Kleidungsstücke und Accessoires das Depot. In den Kartons sind neben Verkaufsschlagern, wie „Möwe Hauk“-Pullis, auch Kinderhelden: 2021 hatte David Grabarczyk eine Sandmann-Kollektion auf den Markt gebracht, zu der ihn sein Sohn Carlo (2) inspirierte.

Vom Onlineshop in die Läden

Um an solche Teile zu kommen, müssen Interessenten nicht mehr zwingend ins Netz. Seit 2021 können Kunden Onelove-Produkte auch in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen, bei „Gute Jacke“ in Warnemünde sowie in den Shops an Bord der Aida-Kreuzfahrt-Schiffe ergattern. „Ich hab’ mich immer ein bisschen gegen den stationären Einzelhandel gesträubt, aber die Nachfrage war groß. Den Markt dürfen wir als Unternehmen nicht liegen lassen“, erklärt David Grabarczyk.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deshalb soll es Onelove künftig in noch mehr Läden geben. Ab April wolle er ein neues Geschäft beliefern, das auf Usedom öffnet, sagt Grabarczyk. „Der Laden hat noch keinen Namen, aber schon Ware bei uns geordert.“ An weiteren Interessenten mangele es nicht. „Es vergeht keine Woche, in der wir nicht Anfragen von Geschäften bekommen, die uns haben wollen.“

Läden, mit denen Onelove kooperiert, haben einen Vorteil: Sie sollen Ware bekommen, die das Modelabel in seinem Onlineshop nicht anbietet. „Wir möchten dem Einzelhandel ein Stück weit Exklusivität garantieren und uns so für ihn interessant machen.“

Mit einem Stoffbeutel fing alles an. Heute beliefert Onelove-Chef David Grabarcyk deutschlandweit Kunden mit Kleidung und Accessoires. Quelle: Martin Börner

Gesundes Wachstum statt Ausverkauf

Übertreiben wolle er es aber nicht, sagt der Unternehmer. „Wir möchten langsam und gesund wachsen.“ Dabei müsse er sich selbst bremsen, gesteht der Chef. „Ich liebe es, wenn es ordentlich abgeht.“ Aber er wolle nicht, wie manch anderes Start-up, in die Situation kommen, Produktionskosten nicht stemmen und Firmenanteile verkaufen zu müssen.

Pittiplatsch auf dem Pulli: 2021 präsentierten David Grabarczyk und Model Tina Jahnke die Sandmännchen-Kollektion von Onelove. Quelle: Martin Börner

Onelove ist David Grabarczyks Baby – 2012 noch verschickte er vom Keller seiner Mutter aus die ersten Stoffbeutel raus. Heute zählt sein Team zehn Leute. Kundschaft aus ganz Deutschland kleiden sich via Onelove-Online-Shop mit Kapuzenjacken, Käppis und Co. ein. Eine zehnjährige Erfolgsgeschichte, die, geht es nach dem Chef, weiter spannend bleiben soll.

Von Antje Bernstein