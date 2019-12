Rostocker Mühlendammschleuse mit Sand zugeschüttet

Brinckmansdorf

Was der Rostocker Verein zur Rettung der Mühlendammschleuse bis zuletzt verhindern wollte, ist nun wahr geworden: Der Bund hat die Schleuse mit Sand zugeschüttet. „Das ist die beste Zwischenlösung. Sie ist kostengünstig, schützt die Schleuse, sichert den Hochwasserschutz und dient den Wassersportlern“, sagt Holger Brydda, Leiter des zuständigen Wassersstraßen- und Schifffahrtsamtes in Stralsund (WSA).

In einem nächsten Schritt wird nun eine Schleppe eingerichtet: Das WSA bringt auf dem Sand kleine Stahlbetonplatten an. „Obendrauf dübeln wir grüne Gummi-Matten. So schützen wir den Sand vor Wellenschlag und machen das Ganze für die Wassersportler begehbar“, sagt Brydda. Im Frühjahr soll die Schleppe freigegeben werden – mehr als achte Jahre nachdem die Schleuse geschlossen wurde.

Vorwürfe in sozialen Netzwerken

Die Aufregung um das historische Bauwerk ist dennoch groß: Der Verein zur Rettung der Mühlendammschleuse befürchtet, dass das Denkmal durch den Sand dauerhaft beschädigt werden könnte. Im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichte Vereinschef Detlef Krause Fotos von der Verfüllung und schrieb dazu: „Das Ergebnis eines fanatischen Bürokraten.“ Der Verein fordert eine unverzügliche Sanierung der Schleuse.

Brydda weist die Kritik zurück: „Das ist nicht fanatisch, sondern ein sorgfältiger Umgang mit Steuergeldern.“ Die Schleuse sei nach der Trockenlegung eingehend untersucht worden – gemeinsam mit der Hansestadt Rostock. Ergebnis: „Die Schleuse ist in einem Zustand, in dem sie sich in ihrer herkömmlichen Art nicht mehr weiter betreiben lässt“, so Brydda.

Bildergalerie: Hier kommt der Sand in die Mühlendammschleuse

Zur Galerie Das Rostocker Denkmal ist mit 1500 Kubikmetern Sand verfüllt worden. Eindrücke von der nicht ganz ungefährlichen Baustelle.

Drei Varianten im Gespräch

Im Jahr 2018 hatten Gutachter von Inros-Lackner drei Varianten für die Schleuse ins Spiel gebracht: Instandsetzung (automatischer Schleusenbetrieb); Sportbootbetrieb (manueller Schleusenbetrieb); Schließung der Schleuse (Verfüllen/ Bootsschleppe/ Fischpass). Gutachter und Stadt favorisierten Variante zwei – auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die ehrenamtlichen Schleusen-Retter hingegen hielten an Variante eins fest.

Beim Hochwasser Anfang 2019 soll dann Salzwasser über die Schleusentore in einen kritischen Bereich geschwappt sein: Nur wenige Hunderte Meter vom Bauwerk entfernt, entnimmt die Hansestadt einen großen Teil ihres Trinkwassers aus der Warnow. Plötzlich hieß es, der Hochwasserschutz sei nicht mehr gewährleistet – und somit auch nicht die Sicherheit des Rostocker Trinkwasser-Reservoirs. Die Behörden forderten eine Lösung bis zum Herbst.

Senator begrüßt temporäre Lösung

Nun ist die Schleuse verfüllt. Brydda betont, dass es sich um eine temporäre Lösung handle – auch zum Schutz des Baudenkmals: „Wir konservieren den Zustand der Schleuse.“ Das habe die Denkmalbehörde bestätigt, so Brydda. „Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass nun in Ruhe weiter überlegt werden kann.“ Der Sand, die Stahlbetonplatten und die Gummi-Matten – alles könne problemlos wieder entfernt werden, sagt Brydda.

Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) begrüßt das Vorgehen: „Ich finde es gut, dass nun eine Lösung für die Kanuten da ist.“ Noch laufen die Verhandlungen mit dem Bund zur Übernahme der Schleuse und eines Teils der Warnow. Müller-von Wrycz Rekowski rechnet mit einem Abschluss Mitte des nächsten Jahres. Ein offener Punkt sei, wer das Risiko für die Altlasten im Wasser trägt. Zur Schleuse sagt der Senator: „Das Schmuckstück ist das Gelände. Wir wollen hier einen tollen Platz schaffen mit Aufenthaltsqualität.“

Verfüllung kostet 250 000 Euro

Die Kosten für die Trockenlegung und die Inspektion der Schleuse betrugen laut Brydda 100 000 Euro. „Diese Untersuchung müssen wir ohnehin alle paar Jahre durchführen“, sagt er. Circa 250 000 Euro zahlte der Bund zudem für das Verfüllen der Schleuse mit rund 3000 Tonnen Sand und das Anlegen der Schleppe.

Die Kosten dafür, die Schleuse in ihrem ursprünglichen Zustand wieder herzurichten, würden fünf bis sieben Millionen Euro betragen, schätzt Brydda. Die Hälfte würde der Bund zahlen, die andere Stadt und Land. Gutachter seien jedoch zu dem Ergebnis gekommen, das dem kein betriebswirtschaftlicher Nutzen gegenüber stehe, so der Amtsleiter. Der Verein zur Rettung der Mühlendammschleuse sieht das anders und setzt auf ein touristisches Konzept.

Lesen Sie auch

Von André Horn