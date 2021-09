Rostock

Mit einem gekonnten Griff wirft der junge Judoka Julius (11) seinen Trainingspartner Luke (6) auf die Matte. Luke springt sofort wieder auf, die Jungs wiederholen die Übung. „Mir macht Judo großen Spaß“, sagt Julius. „Ich bin seit zwei Jahren im Verein – meine Eltern wollten das, damit ich mich wehren kann, wenn mal was passiert.“

Der Verein „VfK Bau Rostock – Landesstützpunkt Judo“ ist einer von zahlreichen Vereinen, die sich am Sonnabend beim „Tag der Vereine“ des 17. Mühlenfests in Dierkow vorstellten. Vertreten sind unter anderem der Fischkutterverein, das Stadtteil- und Begegnungszentrum Dierkow, das Stadtteil- und Begegnungszentrum Toitenwinkel, aber auch die Verkehrswacht und Wohnungsgenossenschaften.

Neue Mitglieder gesucht

Julius hofft, durch diesen Aktionstag mehr Mitstreiter zu finden. „Es wäre cool, mehr Kampfpartner zu haben“, sagt er. Das hofft auch Katja Sohst, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. „Wir trainieren in der Turnhalle in Toitenwinkel und da sieht uns ja keiner. Jeder, egal ob aus dem Stadtteil oder von außerhalb, kann sich anschließen.“ Rund 120 aktive Mitglieder habe der Verein derzeit – im Alter zwischen vier und 65 Jahren. Sohst betont: „Viele denken immer, Kampfsport sei hauen, boxen, schlagen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, sich verteidigen zu können.“

Das bestätigt der elfjährige Charlie. „Ich musste mich auch schon mal verteidigen. Im Verein lernen wir zum Beispiel, wie man sich richtig abrollt, wenn man geschubst wird.“

Kreative Angebote

Während es am Stand der Judoka sportlich zugeht, ist die fünfjährige Ilvie kreativ. Sie bedruckt am Stand der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro einen Beutel mit einem Anker. „Sie hat vorhin schon einen für sich gemacht, der soll nun für mich sein, hat sie mir gesagt“, berichtet Ilvies Großmutter Monika Fischer stolz. „Das ist schon schön, dass dieses Fest stattfindet. Gerade für Kinder wird viel geboten. Den Abschluss am zweiten Tag macht das Konzert von „Five Men on the rocks“.

Die fünfjährige Ilvie und ihre Oma Monika Fischer gestalten sich am Stand der Wiro bei Jan Wolfrum einen eigenen Stoffbeutel. Quelle: Ove Arscholl

Bereits am Vortag wurde auf die Mühlenwiese geladen – zu einem „Open-Air-Kinotag“ mit drei Filmen auf großer Leinwand. „Das wurde gut angenommen – vor allem ,König der Löwen’ war gut besucht“, verrät Veranstalter Frank Holle, Geschäftsführer der „Goliath Show & Promotion GmbH“.

17. Mühlenfest mit Corona-Konzept

Das Mühlenfest findet in diesem Jahr zum 17. Mal statt – mit coronakonformem Konzept. So dürfen das eingezäunte Veranstaltungsgelände nicht mehr als 600 Leute gleichzeitig betreten, Besucher sind angehalten, Abstände zu wahren, sich per Luca-App zu registrieren und regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Eine Testpflicht besteht im Freien jedoch nicht.

Am Sonntag laden die Veranstalter zum „Familientag“ nach Dierkow – mit einem Gottesdienst der Slütergemeinde, Mitmachaktionen und dem Mühlenlauf.

Von Katharina Ahlers