Rostocker Musiker Henrik Plothe veröffentlicht EP

Rostock

Svartisen nennt der Rostocker Musiker Henrik Plothe sein Studioprojekt, das aus ihm und dem Schlagzeuger Jeff Müller besteht. Jetzt ist die EP „We Dont Keep the Law“ erschienen.

Inspiration kam bei Wanderungen in Norwegen

Der 1997 in Rostock geborene Musiker war in den vergangenen Jahren viel in Skandinavien unterwegs. Henrik Plothe ist oft im Saltfjellet in Norwegen gewandert, das liegt auf der Höhe des Polarkreises. „Ich habe dort ein wunderschönes Tal entdeckt“, sagt der Musiker. Es heißt Stormdalen, also auf Deutsch: Sturmtal. „Diesen Namen trägt das Tal nicht grundlos“ sagt der Plothe. „Jedes Jahr im Winter kommen viele Lawinen von den Bergen hinab und stauen den Fluss, der im Sommer friedlich dahinfließt, zu einem See.“

Ein Gletscher gab dem Projekt den Namen

Der Projektname Svartisen kommt aus dem Norwegischen und bedeutet übersetzt: das schwarze Eis. „Inspiriert zu diesem Namen wurde ich vom gleichnamigen Gletscher, welcher in der Nähe von Stormdalen liegt“, sagt der Musiker. „Da ich selbst die Sprache spreche und schon in früher Kindheit in Skandinavien war, habe ich einen persönlichen Bezug zu dem Namen.“

Gefährliche Momente während der Wanderungen

Mit der Natur ist die neue Musik verbunden. „Diesem Tal ist die EP gewidmet, weil es mich sehr inspiriert hat“, berichtet der Henrik Plothe. „Gemeint ist die trügerische Schönheit der letzten Herbsttage, denen ein schneller Wintereinbruch folgen kann.“ Denn ungefährlich waren solche Wanderungen nicht. „Wenn ich dort oben wandern war, war ich alleine unterwegs und habe Flüsse queren müssen und gerade im Spätherbst oftmals Wintereinbrüche erlebt“, so Plothe. Überraschungen sind an der Tagesordnung: „Ich habe in Stormdalen übrigens keinen Handyempfang, also ist es nicht möglich, mal eben den Wetterbericht einzusehen.“

Gesucht wurde „der Klang des Tales“

Diese Naturerfahrungen flossen also in die Produktion ein. „Ich habe versucht, den Klang des Tals zu finden“, beschreibt der Musiker das Konzept. Der erste Titel auf der EP heißt: „Dont Travel“, er ist an solche Erfahrungen angelehnt. „Der Song ist unterlegt mit einem Radiosample, in dem über einen Schneesturm in Chicago berichtet wird“, sagt Plothe. „In dem Beitrag wird den Bewohnern geraten, ihre Häuser nicht zu verlassen, außer wenn es wirklich keine Alternative gibt.“ Daran knüpfen eigene Erfahrungen an. „Ich selbst habe im Winter Temperaturen von minus 40 Grad erlebt und mich an manchen Tagen dazu entschlossen, nicht weiterzugehen, da die Konsequenz schwere Erfrierungen und auch schnell der Tod sein können“, sagt Plothe. „Daher habe ich eine große Ehrfurcht vor der Wildnis.“

Auch HMT-Musiker waren bei den Aufnahmen beteiligt

„Ich habe die Musik komplett selbst an meinem Rechner aufgenommen“, sagt Henrik Plothe über die Produktion. „Ich habe alle Gitarren, den Bass und das Klavier selbst eingespielt und für die Streicher-Arrangements Freunde von der HMT gefragt, ob sie noch einen Cellisten und eine Violinistin kennen.“ Das klappte. „So hatte ich dann schnell eine tolle Besetzung zusammen, die aus Annina Pritschow (Violine), Tobias Tiede (Cello) und Tobija Haarders (Cello) bestand.“ Dazu gehört natürlich auch Schlagzeuger Jeff Müller, der bei der Produktion auch für das Sounddesign zuständig war.

Stilistisch gesehen ist es Post Rock

Die stilistische Einordnung seiner Musik nimmt Henrik Plothe so vor: „Ich würde meine Musik in das Subgenre Post Rock einordnen, wobei die Titel stellenweise auch etwas Dunkles, Kaltes an sich haben“, sagt er. „Kennzeichnend sind die komplexen E-Gitarren-Arrangements, bei denen ich gerne viele Effekte benutzt habe.“

Im November 2021 kehrte der Musiker nach Stormdalen zurück

Nachdem die Platte fertig aufgenommen war, hat Plothe den Ort der Inspiration nochmals aufgesucht, er war im November 2021 in Stormdalen. „Es war mir ein Herzensanliegen, die CD an ihren Entstehungsort zurückzubringen“, sagt der Musiker. Auch das war nicht ungefährlich. „Ich habe letzten Herbst dort eine Woche lang Regen gehabt, und der Flusspegel ist um vier Meter angestiegen, so war der Fluss nur noch wenige Meter von der Hütte entfernt und hat sich über Nacht in einen See verwandelt“, berichtet der Musiker „Ich war für zwei Tage dort gefangen und konnte erst als der Flusspegel sank, wieder aus dem Tal heraus“, berichtet Henrik Plothe.

Gefährliche Situationen im Tal

„Im November ist das Wetter auf diesen Breiten sehr unkalkulierbar“, ist seine Erfahrung. „So musste ich einen zugefrorenen Fluss queren. Dieser war binnen zwei Stunden zugefroren, da sich kleine Eisschollen auf dem Fluss zusammengestaut haben und zu einer Eisdecke zusammenwuchsen“, berichtet er. „Um das Tal zu verlassen, musste ich diesen Fluss queren und konnte nicht darauf bauen, dass mich das Eis tragen würde, weil der Frühwinter unberechenbar ist.“ Plothe nahm sich eine Axt und bahnte sich einen Weg durch das Eis. „Das Wasser hatte etwa 1 Grad.“

Die neue Musik ist bei vielen Anbietern erhältlich

Viele Spuren der Inspiration durch den Entstehungsort finden sich. Auf der Rückseite des Covers steht: SOS – das bedeutet in diesem Fall: Sound Of Stormdalen. „Ich wollte mit der Abkürzung SOS die Dramatik des Tals ausdrücken, die auf die extremen Wettersituationen und die Lawinen Bezug nimmt“, erklärt Plothe. Das CD-Cover zeigt übrigens Stormdalen aus Sicht der Wanderhütte. Die EP beinhaltet fünf Stücke und ist unter dem Label „Black Block Sound“ erschienen. Sie kann bereits bei den gängigen Streamingdiensten gehört werden, ab Januar ist sie auch als CD im Handel erhältlich. Das erste dazugehörige Musikvideo wurde unter der Regie des Rostockers Matthias Spehr gedreht. Das Video läuft auf dem kommenden Amateurfilmfestival „Ostinale“ als fiktionaler Film. „Mit etwas Glück kommt es vielleicht weiter zu den Bundesfilm-Festivals“, hofft Henrik Plothe.

Live-Umsetzung steht noch aus

Die Live-Umsetzung steht noch aus: „Ich bin mit Svartisen noch nicht aufgetreten, möchte jedoch nächstes Frühjahr damit beginnen“, sagt Henrik Plothe. „Die Titel würden dann von mir alleine gespielt werden. Dazu verwende ich meinen E-Bass und einen Looper sowie jede Menge Effektgeräte.“

https://www.youtube.com/watch?v=syEy2M-WlO0

Von Thorsten Czarkowski