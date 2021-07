Rostock

Mehrere Tage half Lydia Krüger bei den Aufräumarbeiten. Die Flutkatastrophe, die in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehr als 100 Menschen das Leben kostete und Tausenden die Bleibe nahm, traf auch ihren Heimatort. „Meine Eltern wohnen in der Nähe von Bonn und sind auch vom Hochwasser betroffen“, berichtet die 31-Jährige.

Um Betroffene zu unterstützen, half sie aber nicht nur vor Ort. Krüger, die mehrere Jahre an der Hochschule für Musik und Theater studierte, begann am Dienstag in der Marienkirche, mit ihrer Musik spenden zu sammeln. Benjamin Jäger, Kantor der Marienkirche, unterstützt sie dabei sowohl an der Orgel als auch am Klavier.

Rund 50 Menschen kamen zu ihrem ersten Auftritt. Eine Summe von 190 Euro kam insgesamt zusammen. Bis einschließlich Freitag möchte die professionelle Mezzosopran-Sängerin nach dem Mittagsgebet auftreten und Hilfsgelder sammeln.

„Alle waren paralysiert und standen neben sich“

Die Idee für einen Spendenauftritt hatte Krüger schon, als sie in Rheinbach, ihrem Heimatort im Süden von NRW, half. Sie und ihre Eltern kochten täglich für die Menschen in ihrer Siedlung, da ihr Familienhaus im Gegensatz zu anderen Häusern schnell wieder Strom hatte.

Zu einem Konzert kam es aber nicht. Zu beschäftigt und geschockt seien die Menschen gewesen, erzählt sie. „Die Leute waren von oben bis unten voller Schmutz, auf den Straßen waren noch große Schlammmassen oder Gerümpel“, beschreibt Krüger ihren Eindruck. „Alle waren etwas paralysiert und standen neben sich.“ Selbst das Essen und Trinken vergaßen viele, bis die Familie ihnen Mahlzeiten servierte.

„Wenn noch mehr spenden, kann einiges bewegt werden“

Heiner Schubert und seine Frau, langjährige Freunde von Lydia Krüger, schlugen dann ein Benefizkonzert in Zusammenarbeit mit der Marienkirche vor. Der 72-Jährige lebt seit zehn Jahren in Rostock und stammt ebenfalls aus dem betroffenen Gebiet. „Die Menschen dort sind sehr arg betroffen“, sagt er.

„Ich fand die Idee fantastisch“, erzählt Lydia Krüger, die früher den Kinderchor leitete und deshalb eine persönliche Verbundenheit zur Kirchengemeinde hat. Mit dem ersten Konzert war sie sehr zufrieden. „Dafür, dass das nur über Plakate beworben wurde, kamen schon viele Besucher.“

Wie genau das Geld im Katastrophengebiet eingesetzt werden soll, ist noch in Planung. „Es gibt verschiedene Hilfsorganisationen, die sich direkt vor Ort um die Betreuung der Menschen kümmern.“ Dort sei das Geld beispielsweise gut aufgehoben, sagt Krüger. „Aber auch bei gezielten Projekten, die zum Beispiel Kindergärten unterstützen, die komplett unter Wasser stehen.“

Jäger, Krüger und Schubert hoffen auf noch mehr Besucher in dieser Woche. „Wenn die Tage noch mehr kommen und spenden, kann schon einiges bewegt werden“, hofft Krüger.

