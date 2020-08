Rostock

Frau Hakenberg, Sie und Ihr Mann Oliver haben sich 2014 entschlossen, ein Flüchtlingskind in Ihrer Familie zur Pflege aufzunehmen. Eine mutige Entscheidung?

Anzeige

Nein. Mein Mann und ich wissen schon, was wir tun. Außerdem bin ich selbst in meiner schwäbischen Heimat mit drei Pflegekindern aus Kambodscha aufgewachsen. Wir haben uns ja auch in der Biestower Kirchgemeinde seit 2014 in der Flüchtlingshilfe engagiert, einen Kurs bei der Caritas gemacht und selbst keine Berührungsängste mit Menschen aus anderen Kulturen. Zumal ich nach dem Abitur in einem Kinderheim in Indien und später in der Diakonie in Russland gearbeitet habe und mein Mann als junger Arzt mehrere Jahre in Afghanistan gewesen ist. Der war sofort euphorisiert, als er von Usman hörte. Wir hatten uns zwar anfangs eher vorstellen können, ein kleines Mädchen aufzunehmen. Aber dann kam Usman und das war gut so. Es ist nicht so, dass nur er Glück mit uns hatte. Wir hatten auch sehr viel Glück mit ihm. Er hat uns sehr viel gegeben und ist jetzt unser Sohn, sagt Mama und Papa zu uns. Mein Mann ist Mediziner, ich arbeite in einem sozialpädagogischen Beruf. Von daher passte das schon. Außerdem waren unsere Kinder schon so groß, dass das sehr gut ging. Und wir wurden von der Caritas in Rostock sehr gut auf dieses Engagement vorbereitet.

Weitere OZ+ Artikel

Usman Sahil-Hakenberg: Die Bilder seines Lebens

Zur Galerie Als Kind aus den Bergen Afghanistans geflüchtet, hat Usman Sahil-Hakenberg (20) eine neue Familie im Rostocker Ortsteil Biestow gefunden.

Eine Initiative, die sich jede Familie überlegen sollte?

Ebenfalls nein! Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir wollen weder jugendliche Flüchtlinge anregen, auf diesem Weg an einen deutschen Pass zu gelangen, noch wollen wir anderen Familien sagen, was sie zu tun haben. Es ist aber ein aus unserer Sicht sehr gangbarer und in vielerlei Hinsicht lohnenswerter Weg, eine Alternative im Umgang mit jugendlichen Flüchtlingen, die allein sind.

Was passiert sonst mit diesen Kindern und Jugendlichen?

In der Regel werden die in betreuten Wohngruppen untergebracht. Das klappt in vielen Fällen ja auch gut. Aber eben nicht in allen. Und viele dieser Kinder und Jugendlichen, die auf ihrem Weg nach Deutschland oder schon zuvor in ihrer Heimat schwer traumatisiert worden sind, sehnen sich einfach nach einer Familie.

Gibt es weitere Flüchtlingskinder in MV, die in Pflegefamilien aufwachsen?

Meines Wissens ist Usman der Einzige. Mecklenburg-Vorpommern setzt mit Hinweis auf die Finanzen nicht auf diese Möglichkeit. Dabei ist das meines Erachtens viel preiswerter für die öffentliche Hand. Andere Bundesländer, wie Hamburg, praktizieren das.

War es schwierig, Usman in die Pflege zu bekommen und schließlich zu adoptieren?

Ja, das war nicht einfach. Afghanische Flüchtlinge genießen hier maximal humanitären Schutz oder Duldung während der Ausbildung, und Ziel der deutschen Flüchtlingspolitik ist es, sie wieder in ihr Heimatland abzuschieben. Als Afghane muss man konkret nachweisen, schon Opfer von gezielter Gewalt oder Folter geworden zu sein, sonst hat man keine Chance, zu bleiben. Aber das Jugendamt Rostock war für uns als Pflegeeltern über drei Jahre ein sehr guter Partner. Wir fühlten uns von Vormundin und Fallmanager gut betreut. Das Jugendamt hat die Adoption auch befürwortet. Das Landesjugendamt wiederum sah keine rechtliche Grundlage für die Adoption eines Kindes aus Afghanistan, stellte aber, nachdem Usman innerhalb von sechs Monaten Vollwaise geworden war, die Bewertung der Unterlagen in das Ermessen des Gerichtes. Das Gericht entschied im Juli 2018 kurz und knapp „zum Wohle des Kindes“. Im Übrigen hatte Usmans verwitwete Mutter, drei Wochen vor ihrem Tod im November 2017, vor einem Anwalt schriftlich niedergelegt, dass sie die Adoption ihres einzig verbliebenen Sohnes durch die neue Familie in Deutschland ausdrücklich wünsche. Dieses Dokument lag im Verfahren immer vor. Aber Dokumente aus Afghanistan werden grundsätzlich in ihrer Echtheit angezweifelt. Uns geht es auch nicht darum, den Weg der Unterbringung in betreuten Wohngruppen zu kritisieren. Das klappt zum Teil ja sehr gut. Aber es wäre lohnenswert, mal über diesen alternativen Weg der Pflegeeltern nachzudenken.

Wie sehr hat sich Usman verändert, seitdem er bei Ihnen ist?

Sehr! Als wir ihn das erste Mal trafen, sah er viel älter aus als 15. Uns wurde erst später klar, dass sich die enormen Belastungen seiner Flucht in seine Gesichtszüge eingegraben hatten. Das wurde dann aber von Tag zu Tag besser. Er verstand sich sofort mit unseren Kindern, die sich sofort dafür eingesetzt hatten, dass er zu uns kommt, obwohl mein Mann und ich anfangs Zweifel hatten. Obwohl er weder Deutsch noch Englisch sprach, haben wir uns von Anfang gut verstanden und Usman lernte jeden Tag dazu. Jetzt sind wir eine Familie mit drei Kindern, einem Hund und zwei Katzen.

Sozialministerium: Pflegefamilien bei Flüchtlingskindern erlaubt Das Sozialministerium in Schwerin teilt zu dem Fall von Usman Sahil-Hakenberg mit, dass das Land kein Verbot ausgesprochen habe, dass Flüchtlingskinder in Pflegefamilien untergebracht werden. Alexander Kujat, Sprecher im Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung, sagt: „Das Land hat es nicht untersagt, dass ein Kind oder Jugendlicher mit Migrationshintergrund in eine Pflegefamilie aufgenommen werden kann.“ Das Verfahren entspreche dem bei „normalen“ Vermittlungen in Pflegefamilien. Demnach prüfen die örtlichen Jugendämter bei den Landkreisen und kreisfreien Städten die Eignung von Pflegeelternbewerbern, organisieren im Bedarfsfalle Pflegeelternseminare und begleiten die Pflegeverhältnisse. Kujat: „Ist die potenzielle Pflegefamilie geeignet, so wird ein entsprechendes Kind oder Jugendlicher vermittelt.“ Dem Sozialministerium liegen aktuell keine Daten vor, ob noch weitere Kinder oder Jugendliche mit Migrationshintergrund in Pflegefamilien in MV leben.

Von Michael Meyer