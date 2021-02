Rostock

Gut 30 Menschen erinnerten am Donnerstag im Neudierkower Weg in Rostock-Toitenwinkel an Mehmet Turgut, der an dieser Stelle vor 17 Jahren durch ein Mordkommando der Neonazi-Terrorzelle NSU in einem Imbisswagen erschossen wurde. Teilnehmer legten Kränze und Blumen an dem Mahnmal ab, neben anderen Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

Ein Grußwort von Turguts Bruder Mustafa wurde vorgelesen. „Ich hoffe, dass Deutschland ein Land ist, in dem keine Straftat ungesühnt bleibt“, hieß es darin in Anspielung auf die vielen noch offenen Fragen zur NSU-Mordserie, bei der die Täter bundesweit zwischen 2000 und 2006 neun Männer mit türkischen und griechischen Wurzeln ums Leben brachten.

Chefsache „Mehmet-Turgut-Weg“

Seyhmus Atay-Lichtermann, Vorsitzender des Rostocker Migrantenrats, erinnerte an Mehmet Turgut als einen „friedlichen und freundlichen Menschen“, der ununterbrochen arbeitete, heute 42 Jahre alt wäre und sich wahrscheinlich auf seinen nächsten Türkei-Urlaub freuen würde.

Atay-Lichtermann, dessen Familie zur ersten Generation türkischstämmiger Migranten nach 1990 in Rostock gehörte, hatte Turgut persönlich gut gekannt. Das sei damals normal gewesen, als die türkische „Community“ in der Hansestadt aus fünf, sechs Familien bestand. Er rief Madsen dazu auf, die seit Jahren geforderte Umbenennung der kleinen Straße mit dem Mahnmal nach dem Ermordeten „zur Chefsache“ zu machen. Madsen signalisierte, sich dafür einsetzen zu wollen.

„Es gib noch ganz viele Fragen, was sich hier abgespielt hat“, sagte Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück. So seien die Verbindungen der NSU-Täter in die Hansestadt nie richtig aufgedeckt worden. Lück forderte eine „starke Zivilgesellschaft“ ein, um den „in der Mitte der Gesellschaft angekommenen Rassismus“ zurückzudrängen. Jeder müssen einen Beitrag dazu leisten, „damit wir hier friedlich zusammenleben können“.

Wegen der Corona-Pandemie fiel das Gedenken kleiner aus als in früheren Jahren. Es sei aber wichtiger denn je, vor dem Hintergrund zunehmender rechter Gewalt ein Zeichen zu setzen, so die Veranstalter der Gedenkstunde.

Von Gerald Kleine Wördemann