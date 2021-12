Rostock

Am Samstagnachmittag des 4. Dezember ist nicht viel los am Blockmacherring. Ein paar Kinder spielen, Küchengerüche ziehen um die Häuser, hier und da laufen einige Radios etwas zu laut.

Hier hat Andreas Kowalski gewohnt, bis er vor einer Weile ins Pflegeheim umgezogen ist. Am Freitag teilte RTL II mit, dass der 63-jährige Darsteller aus der Doku-Serie „Hartz und herzlich“ verstorben ist.

Anwohner kannten Kowalski eher aus dem Fernsehformat

Fragt man die Anwohner nach ihrem ehemaligen Nachbarn winken viele ab. Viele sprechen kein Deutsch, andere sind gerade erst hergezogen, die meisten kannten ihn lediglich aus dem Fernsehen. So auch Carina L.: „Ich schaue mir die Serie nicht an, nur die erste Staffel hab ich gesehen, damit ich auf Arbeit mitreden kann. Andreas Kowalski kannte ich auch nur aus der Sendung, obwohl er direkt mir gegenüber gewohnt hatte. Ich schaue von meiner Wohnung genau auf den Block.“

Sie steht dem Format kritisch gegenüber: „Ich finde es nicht gut für Rostock. Hatten wir nicht schon Lichtenhagen?“ Doch einfach ausblenden könne sie „Hartz und herzlich“ nicht aus ihrem Leben: „Eine der Protagonistinnen ist gerade unter mir eingezogen, etwa vor einem Vierteljahr. Eine Frau aus Thailand mit drei kleinen Kindern. Da ist jetzt immer großer Lärm, die Wohnung ist leer und es schallt.“ Obwohl die Darstellerin aus der Serie ganz unten wohnt gibt es keine Gardinen und man könne jederzeit reinschauen. „Das muss doch nicht sein.“

Jessika Küster ist gerade erst wieder zu ihrer Mutter in den Blockmacherring gezogen. Auch sie kennt Andreas Kowalski nur aus dem Fernsehen: „Meine Mutter schaut die Serie regelmäßig, ich nur hin und wieder.“

Kowalski gewährte echte Einblicke ins Blockmacherring-Leben

Jessika findet es gut, dass Menschen wie Kowalski und andere sich für das Fernsehen öffnen und Einblicke in ihr Leben gewähren. „Man lernt dadurch etwas fürs Leben“, findet sie. „Zum Beispiel, dass Menschen aus ganz verschiedenen Gründen nicht arbeiten können. Damit schafft man doch auch Verständnis für solche Leute.“ Und damit meine sie durchaus auch sich selbst: Die 23-jährige hatte mal eine Bäckerlehre gemacht, sucht nun aber Arbeit. Was stellt sie sich vor? „Irgendwas, das meine Knie nicht belastet, müsste es sein.“

Auch Manuela P. schaut „Hartz und herzlich“ sehr gern: „Man muss ja auch mitreden können.“ Sie finde es einerseits gut, dass die Serie das Leben der Menschen in ihrer Nachbarschaft abbildet, aber: „Ich würde die Leute mit der Kamera doch nie in eine Wohnung lassen, die so aussieht. Dafür müsste ich mich doch schämen.“

Manuela P. über Kowalski: „Er hat wohl sehr viel erlebt.“

Manuela P. kannte Andreas Kowalski aus dem Ortsbild. „Aber ich hab ihn schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Vielleicht im Frühjahr 2020 oder so. Er war ja zuletzt im Pflegeheim.“ Sein Tod macht sie betroffen: „Er hat wohl sehr viel erlebt. Was mir besonders gefallen hat, ist, dass er seine verstorbene Mutter so verehrt hat. Als ich von seinem Tod gehört hab da hab ich gleich gesagt, jetzt ist er bei seiner Mutter.“

Von Juliane Schultz