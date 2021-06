Rostock

Sieben lange Monate war Rostocks größtes Schwimmbad geschlossen – für Hobby- und Freizeitschwimmer, für Schulklassen und Schwimmanfänger. Erst seit Dienstag darf die Neptun-Halle wieder öffnen. Doch das nasse Vergnügen währt nicht lange: Denn in den Sommerferien werden die Becken gleich wieder gesperrt – wochenlang, für Wartungsarbeiten.

Es geht nicht anders, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die CDU sieht das jedoch anders: „Warum sind diese Wartungsarbeiten nicht auf die lange Schließzeit während der Pandemie vorgezogen worden?“, will Dr. Heinrich Prophet, Bürgerschaftsmitglied der Christdemokraten, wissen.

CDU: Planungen der Stadt sind „traurig“

„Es ist frustrierend, dass nach monatelanger Schließung die Schwimmhalle erneut dichtgemacht wird. Ich hätte mir gewünscht, dass alles unternommen wird, um die Reparaturarbeiten in die Corona-Zeit zu legen“, kritisiert auch Rostocks CDU-Chef Daniel Peters das Sportamt, das direkt OB Claus Ruhe Madsen entsteht. „Jetzt dürfen die Schwimmhallen wieder öffnen und nun stehen viele Sportler und vor allem die Kinder buchstäblich wieder auf dem Trockenen. Das Land stellt extra Geld zur Verfügung, um ausgefallenen Schwimmunterricht nachzuholen. Es ist traurig, dass es in Rostock in den Ferien kaum genutzt werden kann.“

CDU-Chef Daniel Peters: Dass Rostock in den Ferien keine Schwimmkurse für die Jüngsten anbieten will, sei „traurig“. Quelle: CDU HRO

Der Rostocker Bund hatte das Drama um das Bad bereits vor Wochen kommen sehen: Fraktionschefin Sybille Bachmann forderte bereits Ende April, zumindest die Lehrschwimmhalle offen zu halten – und die Öffnungszeiten sogar auszuweiten. „Die Schwimmfähigkeit der Kinder nimmt weiter ab. Dem ist entgegenzusteuern“, so Bachmann kurz und prägnant. Schon damals schilderte das Amt ausführlich, warum das alles schwierig sei.

Diese Arbeiten stehen an

Einmal im Jahr muss aus allen vier Becken im Neptun-Bad das Wasser komplett abgelassen werden – für Wartungs- und Reparaturarbeiten, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die Wasseraufbereitungsanlage müsse kontrolliert werden, ebenso die Desinfektionstechnik. Auch Lüftungs- und Heizungsanlagen werden inspiziert. Zudem besseren Fachleute kleinere Schäden aus.

Der kommunale Immobilienverwalter KOE habe als Badbetreiber diverse Gesetze, Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften zu erfüllen. Ausnahmen gäbe es auch in diesen Zeit nicht. „Die Arbeiten werden durch Fachfirmen ausgeführt. Der Zeitplan ist mit allen Beteiligten abgesprochen, es gibt für jeden Tag der Schließung einen genauen Arbeitsplan. Und den müssen wir einhalten, damit zum Schuljahres- und Saisonbeginn der Schwimmhallenbetrieb in allen drei Schwimmhallen wieder pünktlich aufgenommen werden kann“, sagt Kunze.

Sportler durften Bad nutzen

Dass die Arbeiten gemacht werden müssen, bezweifelt die CDU nicht. Wieso aber wurden dafür nicht die sieben Monate genutzt, in denen die „normalen“ Rostocker nicht ins Bad durften? „Das Vorziehen dieser Maßnahmen war einfach nicht möglich“, heißt es aus dem Amt für Vereine und Sport.

Denn während die Schulkinder draußen bleiben mussten, erlaubten die Corona-Regeln des Landes „Sondernutzungen“ – für Profi- und Nachwuchssportler. Und weil die Neptun-Halle Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum für Wasserspringer ist, durfte zum Beispiel das Training für die Kader weiterhin stattfinden. Seit Januar durfte zudem Rehabilitationssport im Bad stattfinden. Auch das erlaubte das Land.

Kurse für Nichtschwimmer blieben aber tabu. Stadtsprecher Kunze sagt, die Stadt durfte zu Schulzeiten gar nicht das Bad sanieren. Rostock habe während des laufenden Schuljahres zu jeder Zeit sicherstellen müssen, dass Schwimmunterricht stattfinden kann – wenn er denn vom Bildungsministerium erlaubt worden wäre. Wurde er aber nicht.

Land fördert Schwimmkurse in den Ferien

Dabei ist dem Land bewusst, dass vor allem die Allerjüngsten unter dem Ausfall von Schwimmkursen gelitten haben: „Mit der Ostsee, den vielen Seen und den Freibädern verfügt MV über großartige Möglichkeiten für das Freizeitvergnügen im Wasser“, sagte erst vor wenigen Wochen SPD-Bildungsministerin Bettina Martin. „Ich halte es auch aus diesem Grund für wichtig, dass Kinder schwimmen können.“ Das Land legte eigenes ein Förderprogramm für Schwimmkurse für Grundschulkinder in den Ferien auf.

In Rostock werden die Kinder davon allerdings nur zwei Wochen lang etwas haben – zumindest im Neptun-Bad: Der Schwimmverband MV hat bei der Hansestadt beantragt, zumindest noch in den ersten beiden Ferienwochen Kurse für Nichtschwimmer anbieten zu können. „Wir haben deshalb zusammen mit dem KOE und den Fachfirmen die Schließzeiten von sechs auf vier Wochen reduzieren können“, sagt Kunze. Ab dem 3. Juli bleibt das Schwimmbad dann aber dicht.

Von Andreas Meyer