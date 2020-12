Warnemünde

Das Jahr 2020 wird aufgrund der Corona-Pandemie in die Geschichte eingehen. Und die Kreuzfahrtbranche ist wie viele andere Tourismusbereiche nach wie vor besonders hart getroffen. Die Neptun Werft in Rostock-Warnemünde hat entsprechend früh auf die Krise reagiert: Vielfältige Corona-Präventionsmaßnahmen sichern die Gesundheit aller Menschen auf der Werft.

Nur so konnte die Werft in dieser Krise weiterarbeiten. Gleichzeitig mussten zahlreiche weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die wirtschaftliche Stabilität der Werft zu erhalten. Ein Investitionsstopp und ein umfangreiches Sparpaket sowie die Reduzierung von befristet eingestellten Mitarbeitern im Unternehmen und bei Partnerfirmen sowie das Instrument der Kurzarbeit schaffen zunächst bis Ende April 2021 weitere Planungssicherheit.

140 Meter lange Maschinenraum-Module ausgeliefert

Trotz der extrem widrigen Umstände gelang es der Neptun Werft innerhalb eines Jahres erneut zwei jeweils 140 Meter lange Maschinenraum-Module, so genannte „Feru“ (Floating Engine Room Unit), an die Meyer Werft in Papenburg und einige Hotelblöcke an Meyer Turku in Finnland abzuliefern.

„So konnten wir auch durch die enge Zusammenarbeit mit den anderen zwei Werften der Meyer Gruppe sowie unserem Partner Caterpillar hier vor Ort weitere Fortschritte im Bereich der umweltschonenden Flüssiggas-Technologie (LNG) in den Maschinenraum-Modulen erzielen“, so Lars Gunar Klasen, Betriebsleiter der Neptun Werft.

Expertise auch 2020 gefragt

Gefragt war 2020 die Expertise der Neptun Werft auch beim Bau von modernen Flusskreuzfahrtschiffen. Trotz des Stillstands auch im Flusskreuzfahrtmarkt wurden insgesamt sechs Flusskreuzfahrtschiffe abgeliefert. So wurden im März zeitgleich zwei neue Viking Longships mit einer Länge von 135 Metern an die Reederei Viking River Cruises ( Basel) übergeben.

In den darauf folgenden Monaten bis zum Herbst folgten vier weitere Flusskreuzfahrtschiffe, die auf der Seine fahren. Sie werden in der nächsten Saison im Frühjahr 2021 in den Service gehen. In der Flusskreuzfahrt geht es aktuell vor allem darum, die Hygienebedingungen durch Corona zu optimieren sowie Schadstoffe und Emissionen weiter zu reduzieren. Die Neptun Werft ist aktiv an mehreren Forschungsprojekten zum Einsatz von Brennstoffzellen auf diesen Schiffen beteiligt.

Im Jahr 2021 liefert die Neptun Werft erneut Flusskreuzfahrtschiffe sowie Maschinenraummodule für Papenburg und Turku.

