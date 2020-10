Rostock

Ist einer der größten Schiffbau-Betriebe des Landes nur knapp am Aus vorbeigeschrammt? Die Corona-Krise trifft nicht nur die MV Werften in Wismar, Stralsund und Rostock, sondern auch die traditionsreiche Neptun-Werft in Rostock schwer.

Das Unternehmen, das zur Papenburger Meyer-Gruppe gehört, stand im 170. Jahr seines Bestehens vor der Schließung. Das bestätigte Firmeneigner Bernard Meyer jetzt der OZ. Doch die Eigentümer-Familie habe sich entschieden, auch den Standort Rostock zu erhalten. Das gehe allerdings nicht ohne einen Stellenabbau.

Kreuzfahrtgeschäft am Boden

Die Meyer-Gruppe gilt als weltweit führend im Bau von Kreuzfahrtschiffen. Zu den Kunden gehören unter anderem Aida Cruises und dessen Mutterkonzern Carnival. In Rostock entstehen für die Luxusliner die kompletten Maschinenraum-Module. Außerdem werden auf der Neptun-Werft Flusskreuzfahrtschiffe gebaut. Das Problem: Experten gehen davon aus, dass es auf Jahre keine Neubauaufträge für Kreuzfahrtschiffe geben wird.

„Bis 2023 sehe ich überhaupt keinen Markt für neue Kreuzfahrtschiffe. Und wenn dann neue Aufträge anstehen, wird es einen enormen Konkurrenzkampf geben“, so Meyer. Der Bund hatte erst kürzlich den Bau von sechs neuen Schiffen der Universal-Klasse zur Bedingung für Hilfen für die MV Werften gemacht.

Familie will Rostock erhalten

Nach OZ-Informationen hätten Banken der Meyer-Gruppe empfohlen, die Standorte in Papenburg und Turku zu erhalten – aber Rostock aufzugeben. „Aber eine Schließung der Neptun-Werft kommt für die Familie Meyer nicht in Frage.“ Stattdessen soll auch an der Warnow die Arbeit reduziert werden – um bis zu 40 Prozent. Bis 2025 sei Papenburg noch ausgelastet, Turku sogar bis 2026. Solange gäbe es auch Arbeit für Rostock. Die Werft müsse aber schrumpfen, so Eigner Meyer.

In Turku entlässt die Werft bereits 450 Arbeiter. Auch in Rostock werde sich die Gruppe von einem Teil ihrer fast 700 Beschäftigten trennen müssen. „So wenige wie möglich“, sagt Bernard Meyer. Über Zahlen werde nun mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften verhandelt. „Wir haben schon jetzt keine Leiharbeiter mehr auf unseren Werften, haben geplante Neueinstellungen gestrichen.“ Auch der Bau einer dritten Werfthalle ist vom Tisch.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen reagiert trotzdem erleichtert: „Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Wir brauchen die Werft. Rostock will das Zentrum für Wasserstoff-Technologien in Deutschland werden – auch im Schiffbau.“

Vorsprung durch neue Technologien?

Die Meyer-Gruppe setzt nun alles anderen, sich mit neuen sauberen Antriebstechnologien einen Vorsprung zu verschaffen: Bis 2030 will Bernard Meyer das erste komplett CO2-neutrale Kreuzfahrtschiff der Welt bauen. Rostock spiele dabei eine Schlüsselrolle: Die Werft wolle unter anderem mit dem Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik IGP und dem Leibniz-Institut für Katalyse kooperieren.

Das Land sagt bereits Unterstützung zu: „Die Neptun-Werft ist ein wichtiger Bestandteil der heimischen maritimen Wirtschaft“, so Gunnar Bauer, Sprecher von Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). Schwerin habe Fördertöpfe für Innovationen im Schiffbau aufgelegt.

Gewerkschaft: Werft wird es schaffen

Von einem Stellenabbau auf der Traditionswerft weiß die Gewerkschaft IG Metall noch nichts. Dass Bernard Meyer sich klar zur Werft bekenne, sei aber ein gutes Zeichen: „ Rostock bietet der Gruppe viele Vorteile, wenn sich technologisch weiterhin ganz vorne mit dabei sein will“, so Gewerkschaftssprecher Heiko Messerschmidt. Die IG Metall sei überzeugt, dass Kreuzfahrten eine Zukunft haben: Am schnellsten werden sich das Geschäft mit Flusskreuzfahrten erholen. „Und dann wird die Rostocker Werft gebraucht.“

