Rostocker Neptun Werft entwickelt Schiffsantriebe der Zukunft

Rostock-Warnemünde

Auf der Neptun Werft in Rostock-Warnemünde sollen die Schiffe der Zukunft entwickelt werden: Die Meyer Gruppe, zu der Neptun gehört, will im Ostseebad ein Kompetenzzentrum Spezialschiffbau schaffen.

Dort könnten unter anderem neue Wasserstoffantriebe für Kreuzfahrtschiffe, aber auch für alle anderen Schiffstypen entwickelt werden, sagte Meyer-Werft-Chef Bernhard Meyer am Donnerstag. Das neue Zentrum sei auch ein klares Bekenntnis zum Standort Warnemünde, betonte er.

40 Prozent mehr Arbeit für Ingenieure

Die Meyer Gruppe hat – wie die gesamte Kreuzfahrtbranche – schwer mit der Coronakrise zu kämpfen. Zahlreiche Arbeitsplätze in der Produktion gingen bereits verloren. Für die Ingenieure sei die Arbeitsbelastung allerdings aufgrund zahlreicher Einzelaufträge um 40 Prozent gewachsen.

„Es wäre ganz falsch gewesen, den Standort wegen der Krise zu schließen“, betonte Meyer. „Wir haben hier sehr gute und sehr treue Mitarbeiter. Daher wollen wir ganz klar sagen: Wir stehen zum Standort Rostock-Warnemünde.“

Mindestens 50 neue Stellen

Im Mittelpunkt der Arbeit sollen stehen nach Angaben des Unternehmens die Entwicklung klimafreundlicher Antriebe sowie nachhaltige Lösungen als Nachrüstung bestehender Flotten, Forschungsschiffe und Offshore-Anlagen stehen.

Mit dem neuen Kompetenzzentrum reiht sich Warnemünde in die bisherigen Meyer-Forschungsstandorte Papenburg, Hamburg und Turku (Finnland) ein. Schon jetzt beschäftige die Gruppe mehr als 1000 Ingenieure. „Und wir glauben, wir werden hier weitere gute Ingenieure finden“, so Meyer. Mindestens 50 sollen es im ersten Schritt in Warnemünde werden.

Home-Office hat funktioniert

Damit weiche die Werft von ihrer bisherigen Philosophie ab, Arbeitsbereiche möglichst an einem Standort zu bündeln: „Die Krise hat gezeigt, dass wir auch ganz anders zusammenarbeiten können, durchaus auch an verschiedenen Standorten.“

Rostock biete ein hervorragendes Netzwerk aus Uni, Forschungsinstituten und innovativen Unternehmen, wie der geplanten Wasserstofffabrik. „Das sichert langfristig die Zukunft des Standorts“, so der Werft-Chef.

Präsentation an Deck

Für die Vorstellung des Projekts hatte Neptun einen passenden Ort gewählt: In luftiger Höhe auf der 240 Meter langen Maschinensektion eines neuen Kreuzfahrtschiffs, die derzeit in der Werfthalle gebaut wird. Die Präsentation fand direkt neben den riesigen Tanks statt, in denen später Flüssiggas (LNG) für den Antrieb gebunkert wird.

Bernard Meyer (M.) begrüßt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU, 2.v.l) an Deck einer Maschinensektion in der Neptun-Werfthalle Quelle: Martin Börner

Ende des Jahres soll die Sektion ausgedockt und nach Turku gebracht werden, wo das Kreuzfahrtschiff für eine US-Reederei fertiggebaut wird.

Technologievorsprung vor dem Rest der Welt

Mit dabei waren auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Schwesig sagte: „Jeder fragt sich, in allen Bereichen des Verkehrs und des Schiffbaus, wie können Schiffe umweltfreundlicher werden. Wenn wir in Deutschland zeigen können, wie es geht, dann haben wir einen Technologievorsprung vor dem Rest der Welt.“

Das neue Kompetenzzentrum sei auch ein „Zeichen der Zuversicht“, so Schwesig. „Wir glauben weiter an den Schiffbau und haben ihn auch in der Krise trotz kontroverser Diskussionen immer unterstützt.“ Das Land müsse ein Interesse haben, die Arbeitsplätze und das Knowhow im Schiffbau zu erhalten. „Wenn das einmal weg ist, ist es für immer weg.“ Das Land werde die Branche auch weiterhin unterstützen, versicherte die Regierungschefin.

Andere Länder schlafen nicht

Glawe sagte, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, brauche es einen technologischen Vorsprung von zwei bis drei Jahren auf die Konkurrenz. „Korea, China und andere Nationen schlafen nicht“, so der Minister. „Das Unternehmen setzt mit dem Kompetenzzentrum einen bewussten Lichtstreif am Horizont für den besonders durch die Corona-Pandemie gebeutelten Passagierschiffbau.“

Die Pandemie habe gezeigt, dass die Branche künftig noch stärker innovative, nachhaltige und klimafreundliche Lösungen benötigt. „Hierfür bedarf es Forschung und Entwicklung, damit diese in die Tat umgesetzt werden können. Umso erfreulicher ist es, wenn dies in MV erfolgen kann“, so Glawe.

Von Axel Büssem