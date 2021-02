Rostock

Die Rostocker Neptun Werft hat rechtzeitig zum gefühlten Frühlingsbeginn die ersten Flusskreuzfahrtschiffe in diesem Jahr verabschiedet. Die „Viking Egdir“ und „Viking Gymir“ verließen am Donnerstag die Warnow und traten die Überführung zum Rhein an.

Die erste Etappe ging von Rostock über Kiel nach Rendsburg. Bei der Nobiskrug-Werft an der Obereider machten die Flusskreuzfahrer am Freitag eine Pause. Beide Schiffe sollen dort auf die nächste Etappe zur Rheinmündung vorbereitet werden. Wann die Weiterfahrt startet, hängt von der Wetterlage auf der Nordsee ab.

Schiffe Nummer 61 und 62

Das in Basel beheimatete Duo solle in Kürze an die Reederei Viking River Cruises ausgeliefert und nach der Ausrüstung in Dienst gestellt werden.

Die „Viking Egdir“ und „Viking Gymir“ sind das 61. und 62. Schiff der Viking Longship-Serie von der Neptun Werft. Das Typschiff „Viking Odin“ wurde am 2. Mai 2011 bei der Neptun Werft unter der Baunummer 521 auf Kiel gelegt.

Emissionsarm dank Hybrid

Seitdem wurden Schiffe für fast alle europäischen Flüsse gebaut. Die „Viking Egdir“ und „Viking Gymir“ gehören jetzt zu der neuen Serie von Schiffen mit einem Hybrid-Antrieb. Ein Batteriepaket sorgt dabei für den emissionsarmen Antrieb im Hafenbereich. Pro Schiff gibt es eine Speicherkapazität von 441 Kilowatt/Stunden.

Die zur Meyer-Gruppe gehörende Neptun Werft hatte zuletzt angekündigt, wegen der Corona-Krise Stellen abbauen zu müssen und Aufträge zu strecken. So kommt der Neubau für die Rostocker Reederei Aida Cruises – die „Aidacosma“, deren Maschinenraummodul von der Neptun Werft stammt – mehr als ein halbes Jahr später als geplant.

Von Frank Behling