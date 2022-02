Rostock

Das Aus für die Rotorblatt-Produktion von Nordex in Rostock – es soll am Montag nun auch offiziell bekannt gegeben werden: Nach OZ-Informationen will der Vorstand des börsennotierten Windrad-Bauers um dessen Vorsitzenden José Luis Blanco Diéguiz gleich zu Wochenbeginn die Belegschaft über seine Pläne informieren. Die Nachtschicht am Sonntag wurde bereits abgesagt.

Der Betriebsrat geht bereits in die Offensive – fordert Hilfe von Bundes- und Landespolitik: „Dass wir in Rostock weiterhin Windräder fertigen, muss im nationalen Interesse Deutschlands liegen“, so ein Sprecher der Arbeitnehmervertretung. Und es gibt Hoffnung: „Es gibt Hersteller, die in Deutschland nach Fachkräften und Know-How in der Rotorfertigung suchen“, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold der OZ.

Auch viele Zulieferer betroffen

Am Donnerstagabend und am Freitag informierte bereits der Betriebsrat die Mitarbeiter über die Lage: „Wir wissen, dass wir geschlossen werden. Es hat uns nur noch niemand offiziell gesagt“, so Thomas Theuer, Betriebsratsvorsitzender des Werkes an der Hinrichsdorfer Straße. Nordex hat nach OZ-Informationen bereits zum 30. Juni Verträge mit Subunternehmern gekündigt.

Offenbar will Nordex zunächst nur den Standort für die Rotorblatt-Fertigung nach Indien verlagern. Die Gondelproduktion in der Rostocker Südstadt sei, so heißt es, vorerst nicht betroffen. Eine Schließung des Standortes könnte Rostock nach der Pleite der MV Werften und der Schließung des Caterpillar-Motorenwerkes aber dennoch härter treffen, als es viele bisher erwarten: „Wir haben eine Reihe von Zulieferern in der Hansestadt. Große Speditionen arbeiten für uns. Auch dort wird die Arbeit ausbleiben“, so Theuer.

„Das Management ist schuld“

Der Betriebsrat gibt allein dem Management die Schuld an der Lage. Vor allem ein Namen wird in Mitarbeiterkreisen immer wieder als Haupttreiber einer Schließung der deutschen Werke genannt: Manav Sharma. Der Inder war kurze Zeit Vorstandschef des inzwischen abgewickelten Windrad-Bauers Senvion. Er soll bei Nordex nun das Strategiepapier „I4G“ entwickelt haben – „India for Global“. Perspektivisch wolle Nordex alle Werke aus Europa nach Asien verlegen. Indien wird in Nordex-internen Präsentationen als „best cost country“ – also als Land mit den besten Kosten – gefeiert.

Für Nordex-Betriebsrat Thomas Theuer klingt so etwas wie Hohn: Gerade mal 1,20 Euro Stundenlohn zahle Nordex in Indien. Ein Bruchteil dessen, was die deutschen Mitarbeiter verdienen. Aber: „Langfristig wird sich eine Schließung für Nordex nicht auszahlen.“ Die indischen Werke würden nicht die Qualität liefern, die Rostock liefere. Der Standort am Seehafen habe als einzige Nordex-Produktionsstätte auch zu Hochzeiten der Pandemie durchgearbeitet und die Kapazitäten sogar erhöht. „Wir gelten als das beste Werk des Konzerns. Eine Schließung macht keinen Sinn.“

Bundespolitik will Mitarbeitern helfen

Hinter der Kulissen hat sich die Bundespolitik eingeschaltet: Der FPD-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold ist bereits seit Wochen in Gespräch mit den Beschäftigten: „Wir reden über eine absolute Zukunftsbranche. Die neue Bundes- und auch die Landesregierung haben sich vorgenommen, die erneuerbaren Energien massiv auszubauen.“ Angesichts dessen wäre eine Schließung „nicht nachvollziehbar“. Reinhold weiter: „Die EU wird in absehbarer Zeit eine CO2-Besteuerung für Produkte einführen, die aus Drittstaaten importiert werden. Wir wollen damit Wettbewerbsgleichheit mit heimischen Produzenten herstellen. Ich hoffe, der Nordex-Vorstand wundert sich dann nicht, wenn seine Windräder nach der Besteuerung nicht wesentlich günstiger sind als wenn er sie weiter in Rostock gebaut hätte.“

Die Politik habe kaum Einflussmöglichkeit: „Nordex will momentan von der Politik nichts. Keine Kredite, keine Hilfen. Das ist eine betriebsinterne Entscheidung“, so Reinhold. Für Bund, Land und Stadt müsse es nun darum gehen, das Know-How und Jobs zu erhalten – zum Beispiel, in dem ein Investor gefunden wird, der die Produktion in Rostock übernimmt. In Branchenkreise kursieren bereits Namen von deutschen Windrad-Bauern, denen Interesse an dem Werk nachgesagt wird. Einer davon ist Enercon.

Die Rostocker SPD-Bundestagsabgeordnete Kathrin Zschau nahm an beiden Betriebsversammlungen teil: „An den Mitarbeitern und ihrem Können liegt es nicht“, sagt sie. „Rostock ist ein Premium.“ Sie forderte die Belegschaft auf, „den Rücken gerade zu machen“ und zu kämpfen. „Auch wenn es nach Montag vielleicht darum gehen wird, die Unternehmensleitung mit Druck zum Umdenken bewegen zu müssen und auch, um Zeit zu gewinnen und sich neu auszurichten.“

Die CDU im Landtag kritisiert die Landesregierung indes scharf: „Die betroffenen Mitarbeiter von Nordex werden vor die Tür gesetzt. Für sie und ihre Familien ist das eine Katastrophe. Gerüchten zufolge ist dieser Schritt seit Monaten vorbereitet worden“, so der Wirtschaftspolitiker Daniel Peters. Das SPD-geführte Wirtschaftsministerium lasse das nötige Engagement vermissen, um Nordex umzustimmen.

Von Andreas Meyer