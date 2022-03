Rostocker Nordex-Werk vor Schließung: Kommt Rettung aus China?

Rostock

Nordex will das Werk schließen, der Branchen-Primus Enercon hat Interesse an einer Übernahme bereits dementiert. Doch nun könnte neue Hoffnung für die rund 600 Beschäftigten des Rostocker Rotorblattwerkes ausgerechnet aus einem der Länder kommen, an das Rostock Nordex verloren hat: Während der deutsche Windradbauer künftig lieber im billigeren Asien fertigen will, drängt ein asiatisches Unternehmen auf den europäischen Markt: Der chinesische Windrad-Riese MingYang Smart Energy hatte bereits Ende 2021 ein Werk in Deutschland aufbauen wollen.

Nachdem Nordex angekündigt hat, einen seiner Standorte in Rostock aufzugeben, soll das bei den Chinesen Interesse geweckt haben. Das jedenfalls berichten Branchen-Kenner. Eine Bestätigung für die Gerüchte gibt es bislang nicht. Unterdessen hat Nordex vorläufige, aber überraschend schlechte Zahlen für 2021 vorgelegt.

Chinesen wollen nach Deutschland

Der mögliche Investor aus China – er ist in Asien bereits eine große Nummer, zählt Tausende Mitarbeiter und zu den zehn größten Windrad-Bauern der Welt. Im Heimatmarkt ist MingYang vor allem Offshore aktiv, zu den Kunden zählen alle großen Energieversorger Chinas. Ende 2021 kündigte Vize-Vorstandschef Ye Fan gegenüber dem Wirtschafts-Nachrichtendienst Bloomberg an, ein Werk in Deutschland eröffnen zu wollen. Denn auf dem europäischen Markt spielt MingYang bisher keine Rolle. Anfangs sollen die Chinesen vor allem Standorte in Süddeutschland im Blick gehabt haben, nun könnte Rostock in den Fokus geraten. MingYang ließ eine Anfrage der OZ bisher unbeantwortet.

Nordex: Gewinn vor Steuern halbiert

Bei den bisherigen Eigentümern des Rotorblatt-Werkes, der Nordex SE, gibt es indes schlechte Nachrichten: Nach den vorläufigen Jahreszahlen für 2021 konnte das Unternehmen mit Stammsitz in Rostock zwar seinen Umsatz um knapp 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro steigern, doch der Gewinn bricht ein. 2020 hatte Nordex vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen noch 94 Millionen Euro Überschuss erzielt, 2021 waren es laut den Zahlen, die nun Vorstandschef José Luis Blanco vorlegte, nur noch 50 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten 2021 fuhr Nordex sogar mehr als 100 Millionen Euro operativen Verlust ein.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit den schlechten Zahlen und den hohen Kosten hatte das Unternehmen auch die Schließung des Rostocker Werkes zum 30. Juni begründet. Wie es mit den 600 Betroffenen weitergeht, ist weiter offen. Nach OZ-Information blieb eine erneute Verhandlungsrunde von Betriebsrat und Unternehmensführung am Mittwoch zunächst ohne Ergebnis.

Von Andreas Meyer