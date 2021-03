Rostock

Halb Deutschland kennt inzwischen Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Dank seiner Talkshow-Auftritte, in denen er seine Ideen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorstellte, ist der hemdsärmelige Däne in aller Munde. Jetzt verbreitet sich sein Ruhm sogar weltweit: Madsen ist in der engeren Auswahl für die Kürung des Welt-Bürgermeisters des Jahres.

Madsens Umgang mit der Pandemie sei beispielhaft, begründete die Welt-Bürgermeister-Stiftung in London ihre Entscheidung, Madsen in die sogenannte Shortlist (englisch für kurze Liste) aufzunehmen. „Unter seiner Führung hat die Stadt ein klar verständliches Konzept entwickelt, um die Zahl der Corona-Infektionen so niedrig wie möglich zu halten“, sagte der Stiftungsvorsitzende Tann vom Hove. Auf der Shortlist stehen 32 Bürgermeister aus 21 Ländern. Ursprünglich waren 82 nominiert.

Fürsprecher von Madsens Nominierung hätten zudem seinen ehrgeizigen Plan zur Umsetzung der Bundesgartenschau 2025 gelobt, für den er unter anderem eine ehemalige Müllkippe in Gehlsdorf in einen öffentlichen Park umwandeln wolle.

Gleiche Liga wie Mexico City oder Melbourne

Der Titel Welt-Bürgermeister wird seit 2004 alle zwei Jahre an herausragende Kommunalpolitiker verliehen. In der Vergangenheit ging er unter anderem an die Bürgermeister von Mexico City, Melbourne (Australien) oder Kapstadt (Südafrika).

In diesem Jahr stand für die Auswahl im Vordergrund, wie sich die Städte auf die Zeit nach Corona vorbereiten, etwa auf den Gebieten Soziales, Umwelt und Infrastruktur.

Jeder kann abstimmen

Die Kandidaten für den Titel Welt-Bürgermeister werden nicht von einer Jury ausgewählt, sondern können von Einwohnern der jeweiligen Städte oder anderen Bürgermeistern vorgeschlagen werden. Wer Madsen nominiert hat, geht aus der Pressemitteilung der Veranstalter nicht hervor.

Bis Ende April können nun Rostocker und andere Interessierte die Verdienste Madsens und seine Zukunftspläne für die Hansestadt auf der Internetseite bewerten oder gleich eine E-Mail an rostock@worldmayor.com schicken.

Von Axel Büssem