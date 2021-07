Rostock

Fußballfan und Rostocker OB Claus Ruhe Madsen hat am Samstag für Staunen gesorgt. In der 84. Spielminute im Viertelfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft der Dänen gegen Tschechien in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, war Madsen plötzlich im Fernsehen zu sehen. Im Dänemark-Trikot und mit Bier in der Hand, aber ohne Maske im Gesicht, verfolgt der Rostocker Bürgermeister die EM.

Daraufhin hat die OSTSEE-ZEITUNG die Leser gefragt, ob sie es in Ordnung finden, dass Madsen ohne Maske bei einem Fußballspiel in Baku dabei ist oder ob er auch im privaten eine Vorbildfunktion einnehmen sollte. Die Meinungen der Leserschaft gehen dabei auseinander.

Finden Sie es in Ordnung, dass Rostocks OB Claus Ruhe Madsen beim EM-Spiel in Baku ohne Maske war? Stimmen Sie hier ab.

Von 879 Teilnehmern der Umfrage (Stand: Dienstag 13.45 Uhr), waren weit über die Hälfte (64,1 Prozent) nachsichtig und haben mit „Find ich gut.“ geantwortet. Auch Madsen selber wollte nach der Aktion nichts dazu sagen, sei es doch eine private Reise gewesen. 267 Personen fanden es jedoch nicht in Ordnung von Madsen und haben mit „Finde ich nicht gut.“ (30,4 Prozent) gestimmt. 5,6 Prozent der Umfrageteilnehmer waren sich nicht sicher, was sie von Madsens Ausflug ohne Maske halten sollen.

Von OZ