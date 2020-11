Rostock

Wer auf der Kröpi weihnachtliche Stimmung in Form von bunten Lichtern, Buden und den Geruch von Glühwein und Co. sucht, muss sich im Moment mit der abgespeckten Form zufrieden geben. Im KTC gibt man sich redlich Mühe, die Menschen zumindest optisch zu bezirzen.

Außerdem lohnt sich ein Blick in die Rostocker Wohnungen. Noch im vergangenen Jahr hat es gefühlt nicht so sehr geblinkt, getropft und geleuchtet. Die Menschen holen sich den Weihnachtsmarkt nach Hause. Das kann man auch an den in vielen Supermärkten abgegriffenen Glühweinregalen sehen.

Wer bislang leer ausgegangen ist, hier ein kleiner Tipp: Rotwein, ein paar Orangen- und Zitronenscheiben, Zimtstangen, Anis, Nelken und Honig: Auch ohne die Konserve kann man geschmacklich in Stimmung kommen. Und wem die traditionellen Rostocker Fahrgeschäfte fehlen: Einfach den alten Bürostuhl aus dem Keller holen, raufsetzen und feste drehen. Doch hier gilt das gleiche wie auf dem konventionellen Weihnachtsmarkt – den Glühwein am besten danach verzehren.

Von Moritz Naumann